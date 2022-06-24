Глава Минпросвещения предложил детям из Донбасса сделать карьеру учителя

О спросе среди абитуриентов на профессию учителя рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на встрече с прибывшими из ЛНР и ДНР участниками проекта «Университетские смены» на базе Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого (ТГПУ имени Л. Н. Толстого).

«Сейчас для всех школьников страны наступают особенные дни – выпускные. Это очень важный момент в жизни каждого ребенка. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, ребята расскажут нам о том, что их тревожит, поделятся тем, как проходят «Университетские смены»: что показалось особенно интересным, какие активности хотелось бы добавить», – приводятся его слова на сайте Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул дальнейшее развитие проекта, который проходит на базе наших педагогических вузов. «И до конца лета только на базе педагогических вузов планируем охватить более 3,5 тыс. ребят из ДНР и ЛНР», – отметил Кравцов.

Министр поблагодарил правительство Тульской области и руководство Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого за прием ребят и организацию для них образовательной, оздоровительной и просветительской программы на самом высоком уровне.

С приветственным словом от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина к ребятам обратилась заместитель председателя регионального Правительства Ольга Гремякова. Она отметила, что Тульская область уделяет большое внимание адаптации детей из Луганской и Донецкой народных республик, а проект «Университетские смены» даст ребятам возможность не только отдохнуть, но и ближе познакомиться с российской системой образования, получить ценные знания, приобрести новых друзей.

«В Тульской области есть что посмотреть: Ясная Поляна, Куликово поле, Музейный квартал. Здесь жили и творили Лев Толстой, Иван Тургенев, Василий Поленов. Надеюсь, каждый из вас найдет и узнает в нашем регионе что-то интересное для себя. А для студентов Тульского государственного педагогического университета участие в проекте станет отличной практикой, которая пригодится им в будущей работе», – сказала Гремякова.

Общение продолжилось в формате живого диалога ребят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Модератором мероприятия выступил ректор ТГПУ имени Л. Н. Толстого Константин Подрезов.

«Идея проведения «Университетских смен» родилась во время моей поездки в Донецк. Там ребята мне рассказали, что хотели бы посетить различные города России. Такие смены проходят везде, где находятся педагогические университеты: в Ростове, Санкт-Петербурге, Москве, Шадринске, Ульяновске, Воронеже. В каждом городе есть что посмотреть. Каждый город уникален по-своему», – поделился Кравцов.

Участники проекта «Университетские смены» посетили технопарк Тульского педуниверситета, после чего попросили главу Минпросвещения России открыть «Кванториумы» и другие центры дополнительного образования для школьников в Луганской народной республике. Они также интересовались возможностью вступления в Российское движение школьников и другие детские объединения.

«Нет никаких сомнений в том, что такие центры для школьников, как «Кванториум», будут созданы в ЛНР и ДНР, но на это нужно определенное время. Важно, чтобы ребята давали свои предложения о том, что им было бы интересно увидеть в этом «Кванториуме», – добавил он.

Кравцов рассказал ребятам о том, как продвинулись за последние несколько лет педагогические вузы, как вырос спрос среди абитуриентов на профессию учителя, а также предложил задуматься о том, чтобы построить карьеру учителя.

«По итогам прошлой вступительной кампании профессия учителя была в тройке лидеров среди абитуриентов. На первом месте была информатика, на втором – медицинские специальности, на третьем – педагогические. Сегодня достаточно много сделано для того, чтобы у учителя была достойная зарплата. Строится много новых школ, они оборудованы бассейнами, спортзалами. Для учителей проводится много профессиональных конкурсов, в которых можно участвовать, выделяются гранты», – сказал Кравцов.

Ребята из ЛНР и ДНР спросили у Министра про участие в школьных олимпиадах. Сергей Кравцов пригласил их на встречу в Образовательный центр «Сириус» и пообещал проработать возможность участия школьников из ДНР и ЛНР в российских олимпиадах.

Минпросвещения России разработан и реализуется проект «Университетские профильные образовательные смены» для детей школьного возраста (7–10-е классы) из Донецкой народной республики, Луганской народной республики и освобожденных территорий. В рамках него для ребят проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.