В Госдуме обсудили способы поддержки российского кинопроката

В Госдуме прошла рабочая встреча по ситуации в российском кинопрокате и мерах его поддержки, которую провел вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Участники зафиксировали непростое положение, в котором оказался российский кинопрокат в 2022 году, и обсудили возможность введения налоговых отраслевых льгот.

«Приостановка показов фильмов в России голливудскими киностудиями и снижение посещаемости торговых центров привели к сокращению числа зрителей более чем на 50%», – заявил заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. – «В текущей ситуации количество кинотеатров, терпящих убытки, может к сентябрю увеличиться вдвое. А их суммарные потери могут составить, по предварительным расчетам, около 11 млрд рублей. Если не поддержать кинотеатры сейчас, через два года кино просто негде будет показывать».

До марта этого года около 75-80% выручки кинопрокатчиков приходилось на западные фильмы, доля отечественного продукта колебалась в районе 20-25%.

«Наша главная задача сегодня – получить зрителя. Так как ушли главные кинокомпании, которые давали приток молодежи, а те, что показывают сейчас, ориентированы на более старшее поколение», – считает первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко.

«У кино есть два вида доходов – это кафе с попкорном и само кино. И 40% выручки кинопрокатчиков – это выручка от продажи сопутствующих товаров. При этом сейчас киноиндустрия работает без НДС, а у кафе в кинотеатрах НДС остается. Этот вопрос нужно урегулировать и перейти на единый налоговый режим», – предложил Даванков.

В нынешней ситуации в киноиндустрии надеются на помощь государства. Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявил на встрече, что «продюсерам нужен сигнал со стороны власти, что процесс кинопроизводства будет поддерживаться, чтоб знать, что инвестиции и старания не бесполезны».