Финалист «Лидеров России» разработал медицинский браслет для остановки кровотечений

Медицинское устройство, позволяющее быстро останавливать кровотечение после внутрисосудистых вмешательств и при этом сохранять проходимость и функциональность лучевой артерии, создал финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Дмитрий Огнерубов.

В планах разработчика запустить производство в России и в дальнейшем поставлять медицинское изделие на рынки стран ЕАЭС и БРИКС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отечественная разработка под названием Newman (NEW MANner of artery compression – новая манера компрессии артерии) имеет ряд существенных преимуществ перед зарубежными аналогами из Японии и США. В том числе, в пять раз снижает вероятность развития окклюзии лучевой артерии (то есть ее закрытия из-за тромбоза), предполагает наложение и удаление устройства медсестрой, а кроме того российское изделие в 2,5 раза дешевле зарубежных аналогов.

«Внутрисосудистые операции, такие, как установка стентов для артерий сердца или других крупных артерий организма, обычно выполняются через лучевую артерию на руке. После хирургических вмешательств в ней остается отверстие размером около двух миллиметров, которое необходимо закрыть. Сейчас для этого используют простую бинтовую повязку с валиком. Но главная проблема в том, что таким образом не только останавливается кровотечение, но и у каждого пятого пациента сама лучевая артерия закрывается навсегда. А людям бывает необходимо провести в течение жизни до шести подобных процедур», – пояснил Огнерубов.

По его словам, «наше устройство выполнено в виде браслета и содержит дополнительную воздушную подушку, которая пережимает локтевую артерию, увеличивая скорость кровотока по лучевой, что препятствует ее закрытию».

Создание устройства компрессии лучевой артерии заняло у Огнерубова около четырех лет. Научно-исследовательские и конструкторские работы проводились на средства гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). В перспективе Огнерубов собирается претендовать на получение нового гранта этого же фонда для коммерциализации своего проекта.

Изготовить опытные образцы российскому разработчику помогли партнеры из Китая. Уже через год он планирует запустить полный цикл производства своего устройства в Москве. К ноябрю 2022 году разработчик планирует завершить процедуру государственной регистрации своего медицинского изделия в ЕАЭС, что позволит поставлять устройство в страны Союза, и параллельно занимается подготовкой документов для выхода на рынок Бразилии, Китая и Индии.

В конце 2022 года в Москве начнутся пилотные исследования устройства компрессии лучевой артерии.