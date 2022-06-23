Финалист «Лидеров России» разработал медицинский браслет для остановки кровотечений

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23 июня, четверг | Последнее обновление — 17:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили о блокировании силами республики трассы Бахмут – Лисичанск
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Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы...
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Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев».
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Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня.
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Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Финалист «Лидеров России» разработал медицинский браслет для остановки кровотечений
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Медицинское устройство, позволяющее быстро останавливать кровотечение после внутрисосудистых вмешательств и при этом сохранять проходимость и функциональность лучевой артерии, создал финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Дмитрий Огнерубов.
В планах разработчика запустить производство в России и в дальнейшем поставлять медицинское изделие на рынки стран ЕАЭС и БРИКС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отечественная разработка под названием Newman (NEW MANner of artery compression – новая манера компрессии артерии) имеет ряд существенных преимуществ перед зарубежными аналогами из Японии и США. В том числе, в пять раз снижает вероятность развития окклюзии лучевой артерии (то есть ее закрытия из-за тромбоза), предполагает наложение и удаление устройства медсестрой, а кроме того российское изделие в 2,5 раза дешевле зарубежных аналогов.
«Внутрисосудистые операции, такие, как установка стентов для артерий сердца или других крупных артерий организма, обычно выполняются через лучевую артерию на руке. После хирургических вмешательств в ней остается отверстие размером около двух миллиметров, которое необходимо закрыть. Сейчас для этого используют простую бинтовую повязку с валиком. Но главная проблема в том, что таким образом не только останавливается кровотечение, но и у каждого пятого пациента сама лучевая артерия закрывается навсегда. А людям бывает необходимо провести в течение жизни до шести подобных процедур», – пояснил Огнерубов.
По его словам, «наше устройство выполнено в виде браслета и содержит дополнительную воздушную подушку, которая пережимает локтевую артерию, увеличивая скорость кровотока по лучевой, что препятствует ее закрытию».
Создание устройства компрессии лучевой артерии заняло у Огнерубова около четырех лет. Научно-исследовательские и конструкторские работы проводились на средства гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). В перспективе Огнерубов собирается претендовать на получение нового гранта этого же фонда для коммерциализации своего проекта.
Изготовить опытные образцы российскому разработчику помогли партнеры из Китая. Уже через год он планирует запустить полный цикл производства своего устройства в Москве. К ноябрю 2022 году разработчик планирует завершить процедуру государственной регистрации своего медицинского изделия в ЕАЭС, что позволит поставлять устройство в страны Союза, и параллельно занимается подготовкой документов для выхода на рынок Бразилии, Китая и Индии.
В конце 2022 года в Москве начнутся пилотные исследования устройства компрессии лучевой артерии.
На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству
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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».
Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии.
После вотума парламентская коалиция «Продолжаем перемены» во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. Или получить мандат может партия ГЕРБ.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам.
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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Умер Юрий Шатунов
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Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – приводит «360» слова менеджера артиста.
По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА «Новости» и ТАСС.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.
В 1984 году из-за обострившейся болезни матери стал воспитанником школы-интерната города Кумертау. С ноября 1984 года, когда умерла его мать, по октябрь 1985 года Шатунов находился в бегах, бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года становится воспитанником детского дома города Акбулак Оренбургской области, там Шатунов увлекается хоккеем и начинается активно заниматься в секции.
В ноябре 1986 года Шатунов сбегает из Акбулакского детского дома в школу-интернат №2 города Оренбурга, где знакомится с Кузнецовым Сергеем Борисовичем – руководителем кружка художественной самодеятельности. Юра начинает заниматься с ним вокалом и делает первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. А в декабре того года они создают группу «Ласковый май» по строчке из песни «Лето». В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты Юрия Шатунова – «Белые розы», «Седая ночь» и т. д.
Работа в группе «Ласковый май» принесла Шатунову всесоюзную известность. Группа имела огромную популярность, широкую известность принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.
После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крестный отец. В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием «Вот и кончился май», однако потом альбом был переименован в «Знаешь». Принимал участие в съемках фильмов и популярных сериалов.
У Шатунова остались жена – Светлана Георгиевна Шатунова (свадьба состоялась 12 января 2007 года в Германии), сын Дэннис и дочь Эстелла.
Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
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Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Чехия не исключила прекращения поставок газа из России «в ближайшие недели»
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Россия «в ближайшие недели или месяцы» может прекратить поставки газа и нефти в Чехию, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он считает, что государство должно получить контроль над ключевыми электростанциями в стране.
Фиала заявил, что власти Чехии с 24 февраля работают над возможностями отказаться от российских энергоносителей. Он похвастался тем, что в июне ПХГ заполнены уже на две трети – такого в истории страны никогда не было. Фиала заверил, что жителей Чехии смогут обеспечить газом в быту в течение длительного времени, даже если поставки прекратятся немедленно, передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что государство стремится к приемлемым ценам на энергию, а частников интересует прибыль, сейчас «эти два подхода входят в противоречие», поэтому власти стремятся к «получению государством контроля в ближайшем будущем над всей сетью ключевых чешских электростанций». Однако Фиала признал, что «это не удастся сделать предстоящей зимой». Кабмин хочет добиться «энергетически суверенной Чехии», ее основой станут АЭС.
При этом Фиала возложил ответственность за рост цен на энергию в республике на действия России и безответственность предыдущего чешского правительства во главе с премьером Андреем Бабишем, которое сосредоточилось на покупке для страны исключительно российского энергосырья.
По словам премьера, стабильности на чешском рынке энергии удастся добиться не ранее чем через «два года – пять лет». До этого власти страны намерены «противостоять высоким ценам», которые якобы стали «результатом высокой зависимости от России».
Правительство Чехии приняло решение понизить тарифы для бытовых потребителей и фирм. «Рост цен на энергию, который нас ожидает в ближайшие месяцы, будет для многих из вас шоком. У государства нет средств, чтобы полностью компенсировать этот рост. Это и не делает ни одно европейского государство», – признал Фиала.
Напомним, власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся. Следует отметить, что Европа всю прошлую осень обвиняла Газпром, который якобы стал причиной роста стоимости кубометров газа. По версии Европы, Россия стала меньше поставлять газа европейцам. Однако статистика поставок это опровергала.
В действительности же ЕС начал в 2021 году расплачиваться за те правила игры, которые сама Еврокомиссия установила на газовом рынке. Раньше европейский рынок газа был чисто европейским, и ситуация на других рынках на него никак не влияла. Но благодаря ЕК рынок изменился так, что теперь идет жесткая ценовая конкуренция с премиальным азиатским рынком, и дальше она будет только усиливаться. А отказ ряда европейских стран от покупки российского газа по новой схеме за рубли (а это вынужденная мера из-за финансовых санкций Запада) лишь усугубляет борьбу Европы и Азии за сжиженный природный газ.
Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
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На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.
Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».
При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.
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Стали известны подробности смерти Шатунова
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Певец Юрий Шатунов 22 июня вечером попал в больницу, его туда привезли друзья, он находился без сознания, сообщил главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.
«Друзья доставили его в 23.30 мск в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», – сказал Осипов РИА «Новости».
У певца диагностировали обширный инфаркт миокарда, который вызвал острую сердечную недостаточность, от которой артист и скончался.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью на 49-м году жизни. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в больницу.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Шатунов был «тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой».
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