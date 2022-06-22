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В российские регионы направят более 1100 единиц нового общественного транспорта
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В 21 городскую агломерацию поступит 1161 единица нового общественного транспорта. На эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 10 млрд рублей благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022–2024 годах, сообщила пресс-служба Минтранса.
В рамках нацпроекта большое внимание уделяется не только приведению в нормативное состояние дорожной сети страны, но и обновлению общественного транспорта. Очень важно, чтобы подвижной состав был комфортным и современным, ведь от этого зависит безопасность пассажиров. В ближайшие три года регионы получат 934 автобуса, 200 троллейбусов и 27 трамваев, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новый транспорт будет поставлен в Новосибирскую, Тульскую, Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Чебоксарскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Оренбургскую, Петрозаводскую, Уфимскую, Брянскую, Астраханскую, Улан-Удэнскую, Саратовскую, Томскую, Ижевскую, Владивостокскую и Рязанскую городские агломерации.
Перечень регионов, в которых будет обновлен подвижной состав, утвердил Минтранс России по итогам конкурсного отбора. Всего поступили заявки от 44 регионов. При их рассмотрении комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городах. Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.
Оператором программы поставок общественного транспорта в рамках национального проекта является АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Подвижной состав будет приобретаться с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.
Весь транспорт, поступающий в города по нацпроекту, оборудован в соответствии с современными требованиями и обеспечивает комфортную и безопасную перевозку пассажиров. Он учитывает потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения: обладает низким полом и откидными аппарелями. Кроме того, весь транспорт, поступающий в регионы по нацпроекту, – экологичный.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020–2021 годах в регионы уже поставлена 1131 единица новых автобусов, троллейбусов и трамваев.
Дополнительно для масштабирования мероприятий по обновлению подвижного состава в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект, предусматривающий привлечение средств ФНБ в размере 44 млрд рублей. Реализация инвестпроекта позволит в 2022–2024 годах поставить в регионы на условиях некоммерческого лизинга 2654 транспортных средства.
Алиханов сказал, как Калининград должен ответить Литве на блокаду
Предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию, считает губернатор Антон Алиханов.
«Я считаю, что эти предложения должны быть направлены на то, чтобы экономический поток и деньги, которые зарабатывает Литва и Прибалтика в целом, должны быть перенаправлены в Россию. Такие предложения у нас есть. <...> Мы не собираемся «назло бабушке уши отмораживать», мы будем делать так, чтобы деньги, которые раньше зарабатывали они, будем зарабатывать мы», – сказал Алиханов. Заявление прозвучало в эфире канала «Соловьев.Live», передает ТАСС.
Алиханов сообщил, что задержек по доставке грузов с помощью судов в Калининградскую область из-за блокировки сухопутного транзита ряда товаров через Литву не ожидается.
При этом губернатор, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, приведет ли ситуация с транзитом к задержке сдачи социальных объектов в регионе, отметил, что «нельзя пока однозначно сказать, что не приведет».
Также глава региона напомнил, что власти сейчас делают все возможное, чтобы доставка грузов по морю была не дороже транспортировки сухопутными маршрутами через Литву. Кроме того, Алиханов утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, что фактически через Литву полностью заблокирован сухопутный транзит грузов, попавших под санкции Евросоюза, вне зависимости от транспорта, которым они перевозятся.
«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», – сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что «в широком смысле» жители региона пока не почувствовали какие-то сложности. Власти находятся в постоянном контакте с бизнесом, которому пришлось экстренно переориентировать свои логистические цепочки из-за действий Литвы. «Их (перевозчиков – прим. ВЗГЛЯД) грузовики, например, с металлом и металлопродукцией разворачивали на границе с Литвой, они отправлялись в Санкт-Петербург, в Ленинградскую область, чтобы загрузить продукцию на паромы», – уточнил Алиханов.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Джонсон захотел спасти Украину от «паршивого» мира с Россией
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Глава британского правительства Борис Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, сообщают СМИ.
«Борис Джонсон будет подталкивать Францию и Германию к усилению поддержки Украины на следующей неделе, поскольку он опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение», – пишет Telegraph.
Джонсон опасается, что Запад начал уставать от украинской проблемы. Он убежден, что G7 и НАТО должны сохранять ранее «взятый курс». По словам источника, глава британского правительства «не хочет, чтобы Зеленский уступил, когда он этого не хочет, потому что он чувствует, что у него нет моральной или политической поддержки», передают «Вести.ru».
Сейчас активно обсуждается вопрос поддержки президента Украины Зеленского, если он не согласится на мир. Великобритания также намерена продолжать снабжать Киев военным оборудованием и разведданными длительное время, передает РИА «Новости».
Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины к отказу от некоторых территорий. Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться, передает ТАСС.
Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».
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Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
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Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.
Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок».
Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.
Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами. Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
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«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
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Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока»
В контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Советника Шольца начали травить за «русофильство»
Немецкого дипломата Йенса Плетнера, который является советником канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике, обвинили в русофильстве из-за шутки о СМИ.
На площадке Германского общества внешней политики Плетнер посетовал, что немецкая пресса много внимания уделяет поставкам тяжелых вооружений Украине, но не вопросу будущих отношений с Россией. Как пишет Handelsblatt, Плетнер «легкомысленно» заявил, что 20-тью БМП Marder «можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше». Кроме того, по словам Плетнера, «только из-за того, что на кого-то нападают, автоматически нельзя стать более хорошим правовым государством», передает РИА «Новости».
После этого Плетнера в соцсетях стали называть «человеком Путина в ведомстве канцлера». Его также раскритиковали немецкие политики. Так, глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что «сейчас не время думать о России с любовью». По ее мнению, Плетнер явил «мышление, которое привело к этой ужасной ситуации в последние десятилетия».
Представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген посетовал, что «будущее германо-российских отношений является важным аспектом политики ФРГ в контексте поддержки Украины», чем и объясняется медлительность Шольца при решении вопроса о поставках тяжелого вооружения Украине, передает ТАСС.
Плетнер был одним из ближайших соратников экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, работал в МИДе при министре Хайко Маасе и считается одним из архитекторов политики в отношении России. Handelsblatt пишет, что его заявление было встречено с возмущением и в нынешнем МИД Германии, и «в кругу советников» президента США Джо Байдена. В Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит Шольц, отвергли обвинения против Плетнера, но имена заступившихся за него Handelsblatt не называет.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Штайнмайера в сохранении «паутины контактов» с Москвой. В нее, по словам Мельника, «вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции». В числе этих людей он назвал и Плетнера.
Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Он заявил, что Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности. Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
Украина решила заставить безработных трудиться за минимальную зарплату
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В условиях военного времени у Украины нет денег платить безработным, люди должны либо воевать, либо работать, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что Украина должна «мобилизовать все возможные ресурсы». В связи с этим кабмин «утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам». Речь, в частности, идет о «разборе завалов, строительстве защитных сооружений, благоустройстве, ремонтных или сельскохозяйственных работах». «Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти», – приводит его слова ТАСС.
Глава кабмина пояснил, что «государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной». Он заявил, что власти «устраняют возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы». По его словам, «в условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», все «должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта». Кроме того, он сообщил, что «статус и выплаты по безработице теперь утрачиваются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения».
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявил, что число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий. До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.
Петр Толстой: Британия по-хамски повела себя в отношении российских делегатов ПА ОБСЕ
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«Отказ Британии в визах российским парламентариям может привести к разрушению всей архитектуры безопасности в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее стало известно, что Лондон отказал в визах членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
«У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
Что касается сообщений о том, что проблемы с визами для российских парламентариев возникли из-за того, что британские власти якобы отдают приоритет обработке заявлений от украинских беженцев, то собеседник назвал эту информацию «ерундой». «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло. Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи», – сообщил депутат.
Собеседник добавил: руководитель российской делегации уже направил всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснил позицию Москвы по спецоперации на Украине и по решению Лондона о невыдаче виз. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал Толстой.
Кроме того, по словам депутата, Россия оставляет за собой право выхода из Ассамблеи, если какие-либо ее решения будут направлены против интересов РФ. «Впрочем, если ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности. То есть – это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул Толстой.
«Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они не были», – резюмировал Толстой.
В среду стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи. Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Мэр Тбилиси разозлился на Макрона
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Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов об удаленности Грузии от Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Очень обидно слышать, что Грузия геополитически неинтересна. Столько лет мы стремимся (к ЕС), а там сейчас увидели наше расположение? Это просто потрясающе! Даже не знаю, как это комментировать», – сказал он на заседании тбилисского правительства, передает сообщает imedinews.ge.
Мэр пообещал продолжить усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией.
«Сделаем все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом европейской семьи», – сказал Каха Каладзе.
Ранее Макрон сказал, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия, Азербайджан и Армения «находятся геополитически и географически в другом месте».
Каха Каладзе также сказал, что ЕС принимает «политическое решение», не принимая во внимание, что Грузия является лидером в области реформ в «Ассоциированом трио», куда входят также Украина и Молдавия.
По его словам, фактически «Грузию наказывают, не предоставляя сейчас статус страны-кандидата».
«Это очень плохо и вызывает сожаление», – сказал Каха Каладзе.
К вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.
Ранее мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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Общение Джонсона с Зеленским сравнили с психотерапией после «позорных моментов»
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Глава британского правительства Борис Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским «сразу после моментов крупного позора премьера», пишут британские СМИ.
Колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». По его словам, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории», передает РИА «Новости».
В частности, разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. На фоне очередной неудачи Джонсон даже лично посетил Киев.
Дженкинс отметил, что «все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах». «Сегодня, похоже, полагается на украинского комика», – заявил он.
Напомним, Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.
Россия пригрозила выходом из ОБСЕ
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Решение британских властей отказать в выдаче виз членам российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) делает ее решения для России нелегитимными и ничтожными, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Как руководитель делегации я уведомил членов ПА ОБСЕ о том, что подобное решение Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для нас все резолюции и решения, принятые в наше отсутствие», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что российская сторона оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
Толстой заметил, что власти Великобритании, принимающие в Бирмингеме летнюю сессию ПА ОБСЕ, «в грубой и категоричной форме отказали делегациям парламентариев из России и Белоруссии во въездных визах». «Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ расписалось в неспособности организовать всеобъемлющий диалог и не смогло повлиять на политизированное решение британцев», – констатировал вице-спикер Госдумы.
Напомним, правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. При этом, по информации российской стороны, в ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
Ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию
В связи с запретом на проезд российских фур в ЕС европейские перевозчики стали монополистами, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию, сообщают СМИ.
Проект обращения АСМАП к президенту России Владимиру Путину обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 млрд рублей. Если европейским автопоездам не запретить въезд в Россию, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей, а общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей, передает РБК.
Работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек. Положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла 3,2 тыс. евро, то сейчас не ниже 12 тыс. евро. В 2021 году компании из России перевезли 55,4% от объема перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС.
Предлагается перейти на схему перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии.
И.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей. Минфин поддержал и идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства, сообщил Луговенко. В целом пакет мер по данному вопросу поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.
Напомним, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск российского и белорусского автотранспорта.
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Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
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В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.
«Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.
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США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
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Названа причина смерти Пьера Нарцисса
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Российский певец Пьер Нарцисс скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева.
«Вчера в 23.05 (мск) и в 23.15 (мск) в последний раз его пытались реанимировать. Он ушел в медикаментозном сне», – сказала Калачева ТАСС.
По ее словам, Нарцисс лечился с детства от бронхиальной астмы. В ходе последнего обострения он начал лечиться в частном медицинском центре.
«Оказалось, что его мучили колики, вызванные отложением солей от подагры. <...> Эти соли осели на все внутренние органы, вызвав недостаточность почек, потом поджелудочной железы. Сердце у него тоже вполсилы работало из-за нервов. Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», – пояснила собеседница.
Сейчас дата и место прощания, а также похорон еще не установлены.
«Мне звонят из разных стран друзья, родственники, просто люди, которым он подарил много позитивных эмоций своими песнями. Мы устроим прощание наилучшим образом, запустим в небо тысячу белых шаров», – заключила Калачева.
Другой музыкант, как и Нарцисс Пьер, участвовавший в «Фабрике звезд», Михаил Гребенщиков заявил телеканалу 360, что скончавшийся певец страдал от бронхиальной астмы.
«У него была бронхиальная астма, он с собой всегда носил ингалятор. Нарцисс – человек взрослый, ему виднее, как совмещать это. О болезни почек я совсем не знал», – сказал Гребенщиков.
Он пояснил, что дружил с Нарциссом, а его смерть шокировала его.
«Его все называли братом, он всех называл братьями. Говорил, что я его лучший друг, мне льстило. Я снимал его свадьбу на видео, день рождения дочери. Всегда хотел ему помочь. Больше всего виделись на гастролях, играли в футбол, у нас были общие увлечения, я писал ему песню про Сахалин», – сказал Гребенщиков.
Певица Наталья Подольская также сказала, что испытала шок от новости о смерти Нарцисса.
«Такой весельчак, «шоколадка». Конечно, все его знают по «Шоколадному зайцу», дети эту песню до сих пор обожают, хотя ей много лет», – отметила артистка.
Другая исполнительница Юлия Беретта заявила, что Нарцисс перед смертью обращался к ней и просил записать совместный трек
«Совсем недавно его видела, вместе выступали, это было 22 мая. Он попросил сделать дуэт, причем такой странный текст был. Мы виделись, мило как всегда, у нас же день рождения в один день, вместе как-то его отмечали», – рассказала она.
Беретта добавила, что раздумывала над возможностью записать песню с певцом.
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов заявил, что знал Нарцисса уже долгое время, они вместе играли в футбол.
«Я с ним познакомился, когда еще писали гимн MTV, это еще, наверное, конец 1990-х – начало 2000-х. Он был ведущий совсем молодой. Больше 15 лет мы играли в одной команде – «Старко». Это команда футбольная артистов, актеров, музыкантов», – поделился Богомазов.
«Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Он очень много сил вкладывал в свою дочку. Знаком лично с женой и с дочкой. Очень жаль, очень рано ушел», – заключил певец.
Напомним, российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили его жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева.