Путин заявил о поддержке проекта пекинской инициативы БРИКС Путин: Создание международной резервной валюты прорабатывается Россия начала переговоры об открытии в России индийских сетевых магазинов 22 июня 2022, 16:29

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС активизируются, это касается и открытия новых магазинов в России, увеличения поставок автомобилей и техники, сообщил президент России Владимир Путин. «Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», – заявил российский лидер участникам Делового форума БРИКС, сообщает «Российская газета». Одновременно Россия расширяет свое присутствие в странах БРИКС. Так, российские IT-компании активизируют свою деятельность в Индии и Южной Африке, спутники России обеспечивают телевидением уже 40 млн жителей Бразилии. Кроме того, заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Путин с 23 по 24 июня по ВКС будет принимать участие в саммите БРИКС.

Путин: Россия станет еще сильнее 21 июня 2022, 14:02

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. «Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее», – цитирует президента РИА «Новости». Также в ходе встречи Путин заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи Путина с выпускниками военных вузов выступит и министр обороны Сергей Шойгу. Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом 22 июня 2022, 13:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает его слова РИА «Новости». «Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу», – добавил Песков. При этом Путин ну будет выступать с какой-либо речью или заявлением в День памяти и скорби 22 июня. Ранее президент возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство 21 июня 2022, 13:29 Текст: Елизавета Булкина

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле. «Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», – цитирует президента РИА «Новости». В своей речи перед выпускниками он отдает дань традициям российских воинов, вспоминает подвиги легендарных полководцев и солдат прошлого и современности, передает ТАСС. «Товарищи офицеры! Дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с успешным окончанием учебы. Сегодня мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений в Московском Кремле. Здесь, в Георгиевском зале, который символизирует ратную славу Отечества», – сказал Путин. «Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота», – сказал российский лидер, подчеркнув, что так было на протяжении всей многовековой истории России. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. Он также заявил, что, вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия. Путин заявил о планах России развивать Вооруженные силы 21 июня 2022, 13:46 Текст: Елизавета Булкина

Россия намерена и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. «Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», – передает его слова РИА «Новости». Глава государства отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры самоотверженно сражаются за Родину и отстаивают право государства на суверенное развитие. «Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», – сказал Путин. Напомним, во вторник в Кремле проходит встреча выпускников военных вузов с президентом. Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку 20 июня 2022, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин дал поручение расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родился до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Кремля. «Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», – говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля. На данный момент программа подразумевает включение в нее семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Такой кредит можно взять до конца 2023 года. Ранее Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%. Путин обвинил Запад в безответственной экономической политике 22 июня 2022, 14:47

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка и бесконтрольную эмиссию, заявил президент России Владимир Путин. «Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», – цитирует Путина ТАСС. «Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», – добавил он. Путин заявил, что в России прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Бизнесмены стран БРИКС развивают свой бизнес в непростых условиях, когда Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС, добавил он. Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами стран БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают производственные цепочки. «Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», - заявил Путин. Президент напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подробно говорил о планах России по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса. «Показательно, что приехавшие в Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал армию России самой эффективной в мире 21 июня 2022, 16:18 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России, текущая ситуация позволит еще больше усовершенствовать армию. «Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию нашей военной составляющей, армии, флота, всей военной составляющей государства. У меня в этом нет никаких сомнений», – сказал Путин во время неформальной беседы с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, отчего сама Россия станет еще сильнее. Путин поручил максимально быстро снизить ставки по льготной ипотеке 21 июня 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования. «Объем ввода нового жилья в 2022 году должен быть не ниже уровня прошлого года, а ипотечный портфель – вырасти не менее чем на 2,5 трлн рублей», – заявил Путин на заседании президиума Госсовета по строительной отрасли и сфере ЖКХ, передает ТАСС. Также Путин поручил кабмину и ЦБ максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования. Ранее президент Владимир Путин дал поручение расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родился до конца 2023 года. До этого Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%. Путин заявил о переориентации Россией экономических потоков на надежных партнеров 22 июня 2022, 14:55 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас занимается изменением экономических потоков, отдавая предпочтение надежным партнерам. Также он указал на то, что в рамках Петербургского экономического форума иностранные бизнесмены показали свое желание и далее работать с Россией, Москва же в ответ будет поддерживать эти желания, передает РИА «Новости». «Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям», – отметил глава страны. Владимир Путин пригласил представителей стран БРИКС на Восточный экономический форум в сентябре. «Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества», – сказал президент. Он выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран «пятерки». В рамках ПМЭФ начали работу первые центры импортозамещения, на площадках которых российские компании из различных регионов смогут бесплатно обмениваться информацией о своей продукции, в том числе для госконтрактов. Напомним, Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность. По словам российского лидера, импортозамещение не является панацеей. Клинцевич: Выпускникам военных ВУЗов предстоит завершить начатую их предками борьбу с нацизмом 21 июня 2022, 19:08

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«В условиях проведения специальной военной операции встреча Путина с молодыми военными приобретает особенно глубокое историческое звучание», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич. Ранее Путин провел встречу с выпускниками военных вузов. «Встреча президента с лучшими выпускниками военных вузов – отличниками и медалистами – это добрая устоявшаяся традиция нашего государства. Я горжусь тем, что сам дважды принимал участие в таких мероприятиях. Для каждого из этих молодых офицеров крайне важно лично видеть верховного главнокомандующего – такова психология военных», – пояснил лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Собеседник отметил, что встреча состоялась накануне Дня памяти и скорби – годовщины начала Великой Отечественной войны. «Глава государства подчеркнул преемственность поколений военных нашей страны, ведь нынешним выпускникам военных вузов, так же, как и их прадедам, предстоит защищать нашу страну от фашизма, укоренившегося на Украине и поднимающего голову в ряде других стран Европы. Им предстоит довести до конца борьбу, начатую их предками 22 июня 1941 года против нацизма, который Запад сделал военно-политическим инструментом для уничтожения наше страны», – подчеркнул Клинцевич. «Молодые люди готовы послужить Отчизне, они хотят, чтоб ими гордились родные и близкие», – уверен собеседник. Во вторник в Большом кремлевском дворце Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, Федеральной службы охраны и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН. По словам главы государства, молодым офицерам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма российской армии, проявившиеся, в том числе, в сражениях на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, в битвах Первой мировой и Великой Отечественной войны. «Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной – самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», – подчеркнул Путин. Путин потребовал за два года завершить строительство на замороженных объектах 21 июня 2022, 17:59 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин дал поручение за полтора-два года поэтапно решить задачи по завершению строительства замороженных объектов. Задача перед правительством была поставлена в ходе заседания президиума Госсовета во вторник, передает ТАСС. Глава государства указал на постоянство этого вопроса. «Нужно наконец соответствующим образом выстроить работу, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», – подчеркнул Путин. Ранее президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», – сказал Путин. Путин призвал российских производителей занять освободившиеся ниши в экономике 21 июня 2022, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские производители должны занять освободившиеся места в экономике после ухода западных компаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. «Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов, техники, оборудования, в этом как раз и кроются возможности для нашей экономики, структурных изменений и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке, чтобы заполнить эти ниши качественной отечественной продукцией. Надеюсь, что так оно и будет», – цитирует Путина ТАСС. Также в ходе заседания во вторник глава государства заявил, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России, текущая ситуация позволит еще больше усовершенствовать армию. Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования. Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко 20 июня 2022, 13:55 Текст: Вера Басилая

Новые контакты президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко готовятся, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, контакты двух президентов готовятся», – заявил Песков, комментируя слова Лукашенко о его намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине, передает ТАСС. Он не стал уточнять, будут ли это очные переговоры или они будут организованы посредством видео-конференц-связи. Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время. Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области 20 июня 2022, 14:29 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области оценил общую ситуацию в регионе, как удовлетворительную, но обратил внимание на показатели безработицы, которые превышают средние по стране. «В целом ситуация у вас вполне удовлетворительная: внутренний валовой региональный продукт растет, промышленное производство, даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка», – цитирует ТАСС главу государства. «Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», – указал президент, предложив обсудить эту и другие темы. Глава Мурманской области объяснил данные по безработице, в том числе тем, что в регионе проживает много военнослужащих с женами. «Большое число среди безработных – это жены военнослужащих. Мужья служат, работают, а они традиционно стоят [на учете в центрах занятости]. Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы хорошее. Эта диспропорция безработных и вакансий – это новая зона роста, есть над чем работать. Низкий поклон за поддержку Мурманской области и поддержку арктических проектов, потому что благодаря этому та самая динамика у нас есть», – объяснил Чибис. Еще одной причиной, по его словам, является «традиция рыбопромышленного комплекса». «Моряки сходили в море, пришли – несколько месяцев отдыхают. В этот момент у них контракт закончился, традиционно многие из них регистрируются в качестве безработных. Как только новый контракт заключают – пошли опять», – отметил губернатор. Он отметил, что в Заполярье уровень безработицы традиционно выше среднего, хотя в регионе «чуть меньше пяти тысяч безработных и 27 тысяч вакансий». Также Чибис заверил, что идет перестройка работы службы занятости, для того чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу. Ранее Путин указал на минимальный уровень безработицы в России. Путин призвал форсировать расселение аварийного жилья 21 июня 2022, 15:33 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо ускорить расселение жильцов аварийных домов в России, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития стройкомплекса. «У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджет, возможности и ресурсы самой строительной отрасли», – сказал Путин, передает ТАСС. В конце мая президент в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике.