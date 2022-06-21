Российские саперы обезвредили почти 30 тыс. боеприпасов в Донбассе

Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс

Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.

Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.

Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.

Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.

Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».

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