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2 июня, четверг | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Небензя назвал поставки вооружений Киеву военным преступлением Запада
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МИД надеется, что Турция воздержится от действий по ухудшению ситуации в Сирии
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Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД России.
«С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции (Турции на севере Сирии)... Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии», – приводит сообщение РИА «Новости».
В МИД подчеркнули, что с пониманием относятся «к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР».
Ранее турецкий лидер Таийп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны».
Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
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Вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны», заявил турецкий лидер Таийп Эрдоган.
«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое, шаг за шагом, в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – цитирует Эрдогана ТАСС.
В октябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган, говоря об усилении Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, пообещал начать «иную» борьбу с террористическими организациями, поддерживаемыми США.
В апреле 2022 года турецкие военные дали старт новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.
В октябре 2021 года президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В ответ Анкара обвинила Вашингтон в поддержке «террористов» из РПК и СДС, призвав Соединенные Штаты отказаться от «ошибочной политики» в Сирии. В Пентагоне пообещали продолжить сотрудничество с «Силами демократической Сирии» на северо-востоке республики, основу которых составляют курдские отряды «Сил народной самообороны».
Турцию переименовали в международных документах
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ООН удовлетворила официальный запрос Турции, которая хотела, чтобы в официальных документах на иностранных языках страну называли в соответствии с турецкими фонетическими нормами, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Антониу Гутерриш «получил уведомление главы МИД Турции о переименовании». По словам Дюжаррика, «изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма», передает ТАСС.
Прежде Турция на всех международных форумах и в официальных документах называлась Turkey (произносится как «Тёрки»), теперь же будет использоваться Türkiye («Тюркие»). Данный шаг должен завершить пиар-кампанию Анкары, которая стремится добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Анкара продвигает в мире бренд «Türk mali» («Made in Türkiye», «Сделано в Турции»).
Напомним, Норвегия официально начала обозначать Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland (где hvite – означает «белый», а russland – «Россия»).
Анкара отменила морские учения НАТО из-за собственных решений по проливам
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Турецкая сторона отменила и перенесла несколько учений Североатлантического альянса из-за положений Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», – сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы агентства Анадолу, передает РИА «Новости».
«Мы внутри процесса (по Украине) взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России). Каждый визит несет пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы», – добавил министр.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на агентство «Анадолу».
Чавушоглу добавил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России.
«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», – подчеркнул он.
Тем временем власти Херсонской области заявили, что отказываются называть Зеленского президентом, так как «по факту он является резидентом западных хозяев».
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Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны
Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги, заявил президент страны Тайип Эрдоган газете The Economist.
«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Турция пообещала помочь в разминировании украинских портов
Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, чтобы освободить «взятые в заложники» суда, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, «чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
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Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну
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Власти Турции значительно смягчили правила предъявлять справки въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, говорится в циркуляре Министерства внутренних дел Турции.
«С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только «Спутник V».
В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения. Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19.
Напомним, в начале февраля министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился коронавирусом. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
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Турки пригрозили США российскими С-400
Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали решение Греции передать американским военным четыре базы на своей территории, комментарии они оставили под соответствующей публикацией.
Как отмечает Haber7, с получением новых объектов число американских баз в Греции увеличилось до девяти. Так, база США в греческом Александруполисе, находящаяся «всего в 45 километрах от Турции», превратилась в огромный арсенал после переброски туда в июле прошлого года не менее 400 танков и бронемашин, передает РИА «Новости». При этом президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя увеличение числа американских объектов в Греции, раскритиковал данное соглашение, указывается в статье.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«А мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?» – написал пользователь vatan.
«Турция в ответ должна как можно скорее разместить С-400 во Фракии», – согласился Abdullah.
«Как эта вероломная страна может быть нашим союзником? Главная опасность для нас исходит от стран НАТО», – отметил ali.
«США пытаются разжечь войну между Турцией и Грецией», – заявил Muammer.
«Из объятий британцев в объятия США – такова их судьба», – выразил мнение giray.
«Греция – колония США под «мандатным управлением», – добавил другой комментатор.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.
Автобус предположительно с россиянами попал в аварию в Анталье
В турецком городе Анталья автобус, в котором, предположительно, были российские туристы, попал в аварию и перевернулся, сообщило агентство Демирорен.
Авария произошла в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса перевозил 13 туристов в городок Демре, он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, после чего врезался в опору линии электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
На место выехали кареты скорой помощи и полиция. Пострадавших доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений.
Генеральное консульство России в Анталье устанавливает обстоятельства произошедшего и ожидает ответа от местных властей.
В октябре 2021 года в турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы семеро россиян.
Финляндия собралась проявить настойчивость в вопросе вступления в НАТО
Для вступления Финляндии в НАТО страна должна проявить настойчивость, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Хаависто сказал, что Финляндии «теперь нужны крепкие нервы и настойчивость». Сейчас Финляндия и Швеция выполняют «домашнюю работу», готовясь к новым переговорам с Турцией, сообщил он. Отмечается, что решения, касающиеся предстоящей встречи с представителями Анкары, пока не приняты, передает РИА «Новости» со ссылкой на YLE.
Напомним, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Эрдоган заявил, что Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны.
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Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию
Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС.
Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.
«Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Россия, Турция и ООН разработали дорожную карту по вывозу украинского зерна
Дорожную карту по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции создали Россия, Турция, Украина и ООН, сообщают турецкие информационные агентства.
Турция уже какое-то время проводит дипломатические контакты для формирования механизма по доставке зерна с Украины на мировые рынки, сообщили источники Анатолийского агентства, передает ТАСС.
Переговорщики подготовили «дорожную карту», обеспечивающую функциональность «зернового коридора» под эгидой ООН.
В Стамбуле создается центр по вывозу зерна, он будет регулировать взаимодействие России и Украины при посредничестве Турции и в координации с ООН.
В скором времени пройдет четырехсторонняя встреча в Стамбуле для обсуждения деталей. В ходе переговоров планируется рассмотреть маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав координационного центра.
Ранее глава МИД Турции заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Кремль заявил об отсутствии данных о задержанных в Турции россиянах
Кремль не имеет данных о задержании якобы подозреваемых в покушении на убийство россиян на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, у Кремля нет подобных данных. Это, наверное, нужно спрашивать турецкую сторону», – сказал Песков, передает ТАСС.
Также он добавил, что Кремль не знает, передавала ли турецкая сторона силовым структурам России данные о задержании россиян в Турции.
«Я не знаю, была ли какая-то передача по каналам силовых структур. По крайней мере, нам об этом ничего неизвестно», – уточнил пресс-секретарь президента.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что в Стамбуле задержали граждан России, Украины и Узбекистана, сообщает «Газета.ру». Их заподозрили в «политическом и военном шпионаже». По данным следствия, они готовили нападение на проживающих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.
МИД: Военные войдут в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию
Представители Минобороны России войдут в состав делегации во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Переговоры очень важные. И Лавров едет туда на встречи. Там будет и военный компонент, наши коллеги из Министерства обороны. И с турецкой стороны тоже. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться и уточняться. Возглавлять две делегации будут главы МИД, но в составе их делегаций будут представители не только внешнеполитических, но и военных ведомств тоже», – передает ТАСС его слова.
При этом на вопрос о планах Анкары провести новую военную операцию Турции на севере Сирии Богданов призвал не спекулировать на этой теме до контактов российской делегации c коллегами в Турции.
«Не нужно пока спекуляциями заниматься. Надо выяснить сначала. Сейчас будут контакты с турецкими коллегами. Поэтому надо подождать. Сейчас много спекуляций идет, но заниматься гипотетическими какими-то построениями, думаю, смысла нет», – добавил он.
Замглавы МИД заявил, что Россия выступает за то, чтобы все вопросы решались за столом переговоров.
«Есть соответствующие механизмы, прежде всего, я имею в виду астанинский формат, где сирийцы участвуют и гаранты (Россия, Иран, Турция). Думаю, что все вопросы, связанные с обеспечением прекращения огня, урегулирования всех вопросов в соответствии с теми договоренностями, которые раньше были достигнуты, в их рамках должны обсуждаться», – отметил он.
Накануне в Кремле ответили на вопрос визита президента России Владимира Путина в Турцию. Известно, что он будет согласован по дипломатическим каналам. В Кремле отметили, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.
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