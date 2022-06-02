Замминистра обороны России обсудил с замгенсека ООН вопрос вывоза зерна с Украины

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили в Минобороны России.

Фомин на встрече отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует, приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В частности, уточнил замминистра, ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Отдельно на встрече обсуждалась проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море.

Замминистра напомнил, что с марта открыт гумкоридор, по которому из портов Украины могут выходить суда, а ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. Фомин также обратил внимание замгенсека ООН, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.

Ранее сообщалось, что дорожную карту по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции создали Россия, Турция, Украина и ООН.

Глава МИД Турции заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.

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