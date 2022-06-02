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2 июня, четверг | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
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Отделения Пенсионного фонда и социальные службы ДНР заработали в Светлодарске
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Социальные службы ДНР, отделения Пенсионного фонда и налоговая служба заработали в освобожденном Светлодарске, заявил мэр Дебальцево Игорь Захаревич.
«Все социальные службы Светлодарска начали работу. Туда уже приехали группы сотрудников, то есть работают отделения Пенсионного фонда ДНР и Фонда социального страхования, налоговая служба и прочее. Люди подают заявки на выплаты и прочее, везде наблюдаются большие очереди. Люди осваиваются», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Захаревича.
Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса.
Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцево. Основан в 1968 году. Рядом с городом находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 в городе на митинге была принята резолюция в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Летом 2014-го город энергетиков заняли войска Украины. Город был освобожден войсками русской коалиции в конце мая 2022 года. После освобождения Светлодарск был включен в зону ответственности Дебальцево.
Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России
Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.
Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
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Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
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Ходаковский: Поставки западного оружия Украине ситуацию кардинально не изменят
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Вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский признал, что изначально недооценивал эффективность комплексов Javelin и турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», позволяя себе «более легкомысленное» к ним отношение. Об этом комбат написал в своем Telegram-канале.
«А теперь, когда я покаялся, задам риторический вопрос: это глобально повлияло на ход событий? Да, это нанесло нам дополнительный урон, но гораздо меньший, чем наша первоначальная некомпетентность. И с другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют», – пояснил он.
Ходаковский добавил, что действующая тактика была избрана с учетом текущих возможностей, и эта тактика позволяет «идти к результату пусть и не семимильными шагами», но все же идти.
«При такой тактике урон от воздействия натовского оружия будет не таким высоким, как они ожидают», – заключил комбат.
Ранее Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Также Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
Минобороны показало стрельбу С-300ПМ2 «Фаворит» по украинским «Байрактарам»
Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» российских военных обнаружили и уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили в Минобороны.
«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Накануне российская ПВО ЗРК С-300 сбила украинский «Байрактар» около Херсона в Николаевской области. До этого в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.
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Глава ЛНР: Северодонецк и Лисичанск не до конца освобождены
Силы Луганской народной республики полностью контролируют все населенные пункты республики, кроме Северодонецка и Лисичанска, операция по освобождению территории ЛНР идет по плану, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире канала «Россия-24».
«На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта – это Северодонецк и Лисичанск. <...> Специальная военная операция на территории Луганской народной республики идет по плану. В общем-то, все (населенные пункты на территории ЛНР) под контролем наших войск», – передает ТАСС слова Пасечника.
Ранее Пасечник рассказал, что киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской народной республики (ЛНР).
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Песков высказался о возможности проведения референдума о вхождении Донбасса в Россию
Проведение референдума о вхождении Донбасса в Россию в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое – это должно быть решение этих людей. И второе – для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков пояснил, что вряд ли можно говорить о проведении референдума, когда безопасность полностью не обеспечена и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям.
«Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», – подытожил он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Российского журналиста ранило осколком мины в Северодонецке
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Российские журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение, сообщил телеканал.
Журналисты сопровождали бойцов Народной милиции ЛНР. По словам Гвоздева, от Северодонецка до Лисичанска, с территории которого украинские вооруженные формирования ведут обстрелы, меньше 10 км, передает «Звезда».
«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции», – рассказал он, отметив, что в Северодонецке не прекращаются «артобстрелы – верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции».
Как пояснил сотрудник «Звезды», подобную тактику украинские военные «применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют». По его словам, «сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении». Для атаки ВСУ могли использовать польские мины небольшой дальности. Их опасность в том, что по мере приближения к цели они не свистят.
«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», – сообщил Гвоздев. Поврежденную руку оперативно перевязали сопровождавшие группу военнослужащие.
Напомним, военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял, что под контроль ВС России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части Северодонецка, российские войска вышли непосредственно к Северодонецкой ТЭЦ.
Басурин назвал сроки закрытия котла у Северодонецка и Лисичанска
Окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней, заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», – сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Также Басурин заявил, что украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
В ДНР назвали место проведения промежуточного трибунала над боевиками
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина.
«Будет очень логично, что он (трибунал) будет проходить на территории Донецкой народной республики. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации... Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполе», – приводит ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Шишкина рассказала, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических батальонов.
«На скамье подсудимых окажутся не только те, кто взял в руки оружие и физически присутствовал на линии фронта. Причем мы говорим не только о гражданах Украины, потому что в рядах террористов... очень много наемников из стран Европы, много командного состава, инструкторов из стран НАТО... И эти люди тоже попали в плен. Также на скамье подсудимых, мы очень надеемся, окажутся те физические лица и юридические, которые финансировали этот терроризм. Которые вот уже девятый год продолжают это делать. Которые взращивали нацбатальоны, вооружали, обучали. Финансирование – это тоже отдельная статья... Отдельное военное преступление», – сказала Шишкина.
Ранее сообщалось, что более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО.
Также в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Силы ДНР и России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе н.п. Сладкое с направления н.п. Новомихайловка. Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Отмечается также, что «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка. «Враг отступил, понеся значительные потери», – уточняется в сообщении.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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РВИО решило восстановить памятник «Непокоренные» в Краснодоне
Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко обсудил с заместителем председателя правительства Луганской народной республики Анной Тодоровой и активом республиканского представительства РВИО восстановление мемориала «Непокоренные» в Краснодоне ЛНР.
«Мы неслучайно сегодня поклонились Мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные», – процитированы его слова на сайте РВИО.
Овсиенко напомнил, что мемориал был открыт 40 лет назад, и сегодня нуждается в комплексной и масштабной реставрации. По ее завершении этот мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать молодые люди со всех уголков России.
«Этот мемориал – сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест», – подчеркнул он.
Кроме того, зампред РВИО посетил Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и презентовал руководству республики учебники по истории России и всеобщей истории, изданные Российским военно-историческим обществом. Также он передал книги для пополнения библиотечных фондов республики.
«Это книги по истории Отечества, по военной истории, потому что сейчас генетический код нашего народа попытались разрушить, попытались подорвать. Для того чтобы он был тем самым стержнем, который скрепляет дух народа великой России и народа республик Донбасса, обязательно нужно, чтобы дети начали изучать историю правильно, чтобы они изучали историю подвига, историю преданности своей земле и своему народу. Чтобы все это было, мы будем активно помогать с комплектацией фондов библиотек», – отметил Овсиенко.
Подчеркивается, что российское военно-историческое общество уже создало региональное отделение на территории Луганской народной республики, которое планирует заняться широкой историко-просветительской и патриотической работой.
«Для Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину, – это главный приоритет», – отметил он.
Резюмируя, зампред РВИО рассказал о планах работы на территории ЛНР – восстановление разрушенных мемориальных объектов, а также работа по организации отдыха детей из Донбасса в военно-исторических лагерях. Кроме того, в ближайшее время на территории ЛНР планируется организовать передвижные фотовыставки, посвященные освободителям Донбасса.
Помимо прочего, Овсиенко и Пасечник согласовали детали восстановления Мемориала «Непокоренные» и обсудили установку мемориальных досок Героям России и Героям ЛНР.
«У нас много планов, мы нацелены на долговременное и продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно будет взаимно полезным», – подытожил зампред РВИО.
В ДНР прибыла новая техника для восстановления дорог
В Донецкую Народную Республику из Пензенской области прибыла колонна с комплектующими асфальтобетонного завода (АБЗ) КА-160 «Колокшанец», который будет задействован в восстановлении объектов дорожной инфраструктуры ДНР.
«Сегодня мы встретили третью автоколонну спецтехники из Пензенской области, которая примет участие в восстановлении дорог и мостов Донецкой Народной Республики. Это комплектующие асфальтобетонных заводов», – рассказал директор Департамента автомобильных дорог Минтранса ДНР Сергей Приходько, сообщается на сайте Минтранса республики.
Он отметил важность объектов, которые будут ремонтировать российские коллеги, так как это транспортные артерии, связывающие населенные пункты, в том числе с Луганской Народной Республикой и Россией.
«Их восстановление позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение, в том числе на освобожденных территориях, а также поможет в вопросах жизнеобеспечения районов», – подчеркнул представитель Минтранса.
Напомним, первые колонны строительной техники и комплектующих АБЗ прибыли в ДНР 22 и 27 мая. Техника будет задействована в восстановлении мостов, в том числе в зоне недавних боевых действий, а также автомобильных дорог общего пользования.
Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и оказании поддержки по первоочередному восстановлению дорожной инфраструктуры, о чем было подписано соответствующее соглашение.
Пасечник и Кузнецова вручили награды и подарки раненым защитникам ЛНР
Раненых защитников Луганской народной республики, находящихся на лечении в Республиканской клинической больнице (ЛРКБ), навестили глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова. Они вручили отличившимся медали «За боевые заслуги» и подарки.
«Мужики! Спасибо вам большое! Вы – те люди, на которых держится армия. Я знаю, что наши ребята, луганчане (жители ЛНР), воюют очень достойно, и это правда. Поэтому я вами очень горжусь, очень уважаю, и я уверен, что вместе у нас все получится», – обратился к военнослужащим Пасечник, сообщает «Луганский Информационный Центр».
Он отметил, что сейчас в Донбассе «разворачивается одно из крупнейших сражений добра со злом нашего времени».
«Так получилось, что на нашей земле собрались все силы в этом столетии: и хорошие, и плохие. Но мы однозначно победим. Это наша земля, это наша правда, это наша история», – сказал глава ЛНР.
Он пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и «настраиваться на работу уже на мирном поприще».
Вице-спикер Госдумы обратила внимание на то, что защитники ЛНР сегодня «являются примером не только для жителей Донбасса, но и всей России».
«Конечно, хочется, чтобы перед глазами наших детей был пример настоящих молодых ребят, за которыми хочется идти, с кого хочется брать пример. У кого нормальные ценности в голове, нормальные смыслы, нормальная мотивация, поэтому спасибо вам», – поблагодарила она защитников республики.
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