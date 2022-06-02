МИД: Военные войдут в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию

Представители Минобороны России войдут в состав делегации во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Переговоры очень важные. И Лавров едет туда на встречи. Там будет и военный компонент, наши коллеги из Министерства обороны. И с турецкой стороны тоже. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться и уточняться. Возглавлять две делегации будут главы МИД, но в составе их делегаций будут представители не только внешнеполитических, но и военных ведомств тоже», – передает ТАСС его слова.

При этом на вопрос о планах Анкары провести новую военную операцию Турции на севере Сирии Богданов призвал не спекулировать на этой теме до контактов российской делегации c коллегами в Турции.

«Не нужно пока спекуляциями заниматься. Надо выяснить сначала. Сейчас будут контакты с турецкими коллегами. Поэтому надо подождать. Сейчас много спекуляций идет, но заниматься гипотетическими какими-то построениями, думаю, смысла нет», – добавил он.

Замглавы МИД заявил, что Россия выступает за то, чтобы все вопросы решались за столом переговоров.

«Есть соответствующие механизмы, прежде всего, я имею в виду астанинский формат, где сирийцы участвуют и гаранты (Россия, Иран, Турция). Думаю, что все вопросы, связанные с обеспечением прекращения огня, урегулирования всех вопросов в соответствии с теми договоренностями, которые раньше были достигнуты, в их рамках должны обсуждаться», – отметил он.

Накануне в Кремле ответили на вопрос визита президента России Владимира Путина в Турцию. Известно, что он будет согласован по дипломатическим каналам. В Кремле отметили, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.

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