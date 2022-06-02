Глава ЛНР: Северодонецк и Лисичанск не до конца освобождены

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава ЛНР: Северодонецк и Лисичанск не до конца освобождены
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Силы Луганской народной республики полностью контролируют все населенные пункты республики, кроме Северодонецка и Лисичанска, операция по освобождению территории ЛНР идет по плану, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире канала «Россия-24».
«На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта – это Северодонецк и Лисичанск. <...> Специальная военная операция на территории Луганской народной республики идет по плану. В общем-то, все (населенные пункты на территории ЛНР) под контролем наших войск», – передает ТАСС слова Пасечника.
Ранее Пасечник рассказал, что киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской народной республики (ЛНР).
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
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МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России
Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.
Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Слуцкий назвал сроки проведения референдума о вхождении Донбасса и Херсонской области в Россию
Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», – сообщил Слуцкий РИА «Новости».
Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у России на это ресурсов.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
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Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Более 100 военнопленных ВСУ получили в ДНР статус подозреваемых в преступлениях
Более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.
«Они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он. Сироватко также не исключил, что после суда над украинскими военнопленными их могут привлечь к восстановлению разрушенных городов республики.
«Уже больше ста человек переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, они уже не пленные – по ним решение будет принимать суд», – отметил он.
Ранее в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Пушилин опроверг слухи о своем ранении
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг слухи о своем ранении, которые распространяли украинские СМИ.
«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым) чувствуем себя вполне хорошо», – сказал Пушилин в интервью RT.
Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о якобы ранении главы ДНР в Лимане.
Напомним, в здании мариупольской филармонии состоялось подписание соглашения о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом.
Евгений Миронов о Донбассе: Когда я увидел все своими глазами, вопросы у меня отпали
Решение приехать в Донбасс было личным желанием, все вопросы отпадают, когда видишь людей, которые все это пережили, и пострадавших детей в больницах, заявил Народный артист России Евгений Миронов. Он привез в Донецкую народную республику Театр наций со спектаклем ко Дню защиты детей в рамках гуманитарной миссии «Единой России».
«Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. И вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали», – приводятся слова Евгения Миронова в Telegram-канале «Единой России». Он отметил, что это было его собственным решением приехать в Донбасс.
«Я бы сказал своим коллегам, что, по возможности, надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Увидеть и пообщаться. Творческие люди очень импульсивны, они часто реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело», – сказал народный артист.
Также с гуманитарной миссией в ЛНР приехал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артемом Бичаевым он посетил расположение бойцов федеральной службы войск национальной гвардии. Депутаты передали личному составу жизненно важные на фронте технические средства, а также письма со словами поддержки, которые им написали смоленские школьники. Туров посетил одну из больниц, где проходят лечение раненые бойцы. В больницу города Кировска ЛНР он доставил очередную партию медикаментов, перевязочных материалов, оборудование и письма поддержки от смоленских школьников.
Между тем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак открыл в Мариуполе футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра «Единой России», организованный «Молодой Гвардией Единая Россия и «Волонтерской Ротой». В турнире приняли участие более 30 детей из школ №5 и №41 Мариуполя, а также команда из Новоазовска. Секретарь Генсовета сообщил, что турнир будет ежегодным.
«Очень символично, что этот турнир проходит сегодня – в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема как ни для какого другого города важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь. Хочу поприветствовать команды, участников соревнований, пожелать вам честной и чистой борьбы, честных и чистых побед», – сказал Турчак.
Ранее актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.
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В ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников
Иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал», – приводятся ее слова в Telegram администрации ДНР.
Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима. Кроме того, парламентарий напомнила, что военный преступник – не только тот, у кого в руках оружие.
«Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое – Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения», – сказала Шишкина.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Минобороны показало стрельбу С-300ПМ2 «Фаворит» по украинским «Байрактарам»
Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» российских военных обнаружили и уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили в Минобороны.
«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Накануне российская ПВО ЗРК С-300 сбила украинский «Байрактар» около Херсона в Николаевской области. До этого в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.
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Российского журналиста ранило осколком мины в Северодонецке
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Российские журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение, сообщил телеканал.
Журналисты сопровождали бойцов Народной милиции ЛНР. По словам Гвоздева, от Северодонецка до Лисичанска, с территории которого украинские вооруженные формирования ведут обстрелы, меньше 10 км, передает «Звезда».
«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции», – рассказал он, отметив, что в Северодонецке не прекращаются «артобстрелы – верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции».
Как пояснил сотрудник «Звезды», подобную тактику украинские военные «применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют». По его словам, «сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении». Для атаки ВСУ могли использовать польские мины небольшой дальности. Их опасность в том, что по мере приближения к цели они не свистят.
«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», – сообщил Гвоздев. Поврежденную руку оперативно перевязали сопровождавшие группу военнослужащие.
Напомним, военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял, что под контроль ВС России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части Северодонецка, российские войска вышли непосредственно к Северодонецкой ТЭЦ.
При обстреле Донецка погиб один из старейших священников города
Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, его смертельно ранило возле дома, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ).
«30 мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии», – говорится в сообщении на сайте РПЦ.
В 1990-е годы, по информации сайта, протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.
Напомним, при обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщалось о шестерых погибших.
Ранее при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов, исполняя обязанности помощника командира части по работе с верующими.
Силы ДНР и России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе н.п. Сладкое с направления н.п. Новомихайловка. Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Отмечается также, что «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка. «Враг отступил, понеся значительные потери», – уточняется в сообщении.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Разгромленный ВСУ детсад в Трехизбенке в ЛНР возобновил работу после восстановления
Расположенный в селе Трехизбенка детсад «Ромашка» в ЛНР, который разгромили захватившие помещение и проживавшие в нем бойцы ВСУ, возобновил работу после восстановления.
«Ранее на территории детского сада размещались военные ВСУ, здание находилось в плачевном состоянии: выбитые окна, запах гари, грязь и разруха. Но с помощью наших властей, депутатов, представителей Российской Федерации, неравнодушных к судьбе наших детей, садик полностью восстановлен, и в нем снова будут звучать детские голоса и звонкий ребячий смех», – сказала заведующий садом Ирина Андрианова, передает «Луганский Информационный Центр».
Содействие в восстановлении детсада оказали депутаты Народного Совета ЛНР Анна Мосина и Ирина Андрух, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник, администрация Славяносербского района, Следственный комитет и Военная прокуратура России.
Учреждение обеспечено всем необходимым: ранее представители Народного Совета и российские общественники передали детсаду генератор, памперсы, детское питание, одеяла, детские книги и игрушки, бытовую химию, а сотрудники Следственного комитета России доставили в учреждение стеклопакеты.
В честь Международного дня защиты детей на центральной площади Трехизбенки состоялись развлекательно-игровая программа и концерт-спектакль, подготовленный артистами Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.
Депутаты Народного Совета ЛНР передали гуманитарную помощь жителям села Кряковка и хутора Калаус, а в село Крымское, кроме продуктов питания, парламентарии доставили подарок для эвакуированного из зоны боевых действий подростка.
РВИО решило восстановить памятник «Непокоренные» в Краснодоне
Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко обсудил с заместителем председателя правительства Луганской народной республики Анной Тодоровой и активом республиканского представительства РВИО восстановление мемориала «Непокоренные» в Краснодоне ЛНР.
«Мы неслучайно сегодня поклонились Мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные», – процитированы его слова на сайте РВИО.
Овсиенко напомнил, что мемориал был открыт 40 лет назад, и сегодня нуждается в комплексной и масштабной реставрации. По ее завершении этот мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать молодые люди со всех уголков России.
«Этот мемориал – сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест», – подчеркнул он.
Кроме того, зампред РВИО посетил Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и презентовал руководству республики учебники по истории России и всеобщей истории, изданные Российским военно-историческим обществом. Также он передал книги для пополнения библиотечных фондов республики.
«Это книги по истории Отечества, по военной истории, потому что сейчас генетический код нашего народа попытались разрушить, попытались подорвать. Для того чтобы он был тем самым стержнем, который скрепляет дух народа великой России и народа республик Донбасса, обязательно нужно, чтобы дети начали изучать историю правильно, чтобы они изучали историю подвига, историю преданности своей земле и своему народу. Чтобы все это было, мы будем активно помогать с комплектацией фондов библиотек», – отметил Овсиенко.
Подчеркивается, что российское военно-историческое общество уже создало региональное отделение на территории Луганской народной республики, которое планирует заняться широкой историко-просветительской и патриотической работой.
«Для Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину, – это главный приоритет», – отметил он.
Резюмируя, зампред РВИО рассказал о планах работы на территории ЛНР – восстановление разрушенных мемориальных объектов, а также работа по организации отдыха детей из Донбасса в военно-исторических лагерях. Кроме того, в ближайшее время на территории ЛНР планируется организовать передвижные фотовыставки, посвященные освободителям Донбасса.
Помимо прочего, Овсиенко и Пасечник согласовали детали восстановления Мемориала «Непокоренные» и обсудили установку мемориальных досок Героям России и Героям ЛНР.
«У нас много планов, мы нацелены на долговременное и продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно будет взаимно полезным», – подытожил зампред РВИО.
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