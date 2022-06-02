Власти США испугались последствий конфискации российских активов

Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.

По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.

Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.

В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.

Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.

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