Пентагон захотел отправить на Украину четыре дополнительные РСЗО

Захарова рассказала о скрытой войне Украины против России

Киевские власти и их западные кураторы еще с 2014 года используют разные методы против России, речь идет о необъявленной войне и наркотиках, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там – все, вот буквально все самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. «Речь идет о наркотиках, а точнее – о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что в 2014 году «синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%».

«Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток – это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», – отметила она.

Дипломат добавила, что речь идет о «типичной криминальной истории», где «украинцы, доведенные своим правительством до отчаяния, встали на кривую дорожку распространения нарковеществ», однако отметила, что «не все так однозначно».

«Выясняется, что каждый из задержанных на территории нашей страны «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошел через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ», – раскрыла она.

Захарова подчеркнула, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики.

«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», – рассудила она.

По словам представителя МИД, такие приемы «не новы». Она привела в пример, как в XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал «сбывать индийский опиум среди китайцев, что не понравилось властям в Пекине». Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны».

«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», – заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет».

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