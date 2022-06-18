Поезд со стройматериалами отправили из Архангельска в Донбасс

Депутаты ЕР доставили 100 тонн груза в центр гумпомощи в Херсоне

Депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» доставили в центр гуманитарной помощи в Херсон грузовики с фруктами, питьевой водой, кондитерскими изделиями и продуктами первой необходимости из Дагестана и Краснодарского края.

В доставке гуманитарного груза приняли участие депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас была возможность оставить гуманитарный груз в Армянске и не заезжать в Херсон. Но благодаря поддержке, в том числе и нашего друга Игоря Кастюкевича, мы приехали сюда. Чужой боли не бывает и если ты можешь помочь и сделать что-то от сердца, то ты должен ехать. Я очень рад, что сегодня удалось пообщаться с людьми – все они смотрят с благодарностью в отношении России. Сегодня с Херсоном весь многонациональный российский народ. И мы всегда будем вместе», – сказал Умаханов.

Отмечается, что в этот же день первые фруктовые наборы (яблоки от предприятия «Сад-гигант») уже передали пожилым посетителям центра и семьям с детьми, вместе с продуктовыми пакетами, которыми обеспечивают обращающихся волонтеры объединенного корпуса «Единой России». Напомним, в набор гумпомощи входят консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло и сахар.

«Это не первая такая помощь, мы будем и дальше помогать, пока люди в этом нуждаются. Перед нами стоит такая задача и мы ее выполним. Надеемся, что в ближайшее время все будут обеспечены самым необходимым. Мы переговорили с Игорем Кастюкевичем, узнали, что еще нужно привезти. Например, что нужно будет детям в школу», – отметил Хамчиев.

Делегация от ГД и СФ ознакомилась с работой центра гумпомощи, который открыт в Херсоне со 2 июня. Депутаты и члены верхней палаты Парламента посмотрели, как работают волонтеры и пообщались с людьми. С работой центра делегацию ознакомил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, именно благодаря системной работе партии «Единая Россия» жителей, обращающихся в центр за помощью, удается обеспечивать всем необходимым.

«Работать приходится много и приятно, что коллеги-однопартийцы нам помогают. Сегодня нам привезли продуктовые наборы из Дагестана, Ингушетии и других регионов. Вчера нам привезли медикаменты из Москвы, завтра ждем гуманитарный груз из Воронежа. И чем больше мы работаем, тем больше у людей улыбок и слов – «спасибо». Огромная благодарность и признательность всем причастным. Столько людей сегодня задействованы в этом. Одни люди приехали, другие собирали помощь, третьи – на границе помогали, военные сопровождали груз, волонтеры разгружали, другие волонтеры – передают помощь. Это такая большая, хорошая системная работа партии», – рассказал Кастюкевич.