Поезд со стройматериалами отправили из Архангельска в Донбасс

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 19:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших при обстрелах украинскими войсками ДНР увеличилось до пяти человек
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Поезд со стройматериалами отправили из Архангельска в Донбасс
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Архангельская область отправила поездом больше 2300 кубометров леса для восстановления Донецкой и Луганской народных республик. «Единая Россия» продолжает сбор гуманитарной помощи Донбассу, сообщил губернатор области Александр Цыбульский.
«Стройматериалы общим объемом больше 2300 кубометров грузятся в 31 ж/д вагон и 6 автомобилей-большегрузов. Погрузка идет сразу на нескольких станциях: в Архангельске, Вельске, Плесецке. Архангельская область – лесной регион. Наш лес поможет ДНР и ЛНР в восстановлении инфраструктуры, строительстве и ремонте жилья, социальных объектов», – заявил Цыбульский.
По его словам, в Донбасс из области отправлено уже больше 170 тонн гуманитарных грузов.
Ранее в Госдуме рассказали о восстановлении инфраструктуры Донбасса при участии «Единой России».
Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части
Украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов.
По данным силовых структур, пожар на месте инцидента локализован, работают экстренные службы города.
«В одном из районов Донецка артиллерийский снаряд попал в воинскую часть, где сдетонировала часть боеприпасов. После этого произошло возгорание части объектов. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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Пушилин заявил о готовности ДНР поставлять зерно в Сирию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Он рассказал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.
«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается и в плане логистической составляющей», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
По его словам, страна уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Пушилин назвал поставки в Сирию одной из точек соприкосновения, учитывая профицит в плане запасов зерна.
Также Пушилин добавил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.
Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР.
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Бурятия поможет восстановить Старобешевский район ДНР
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Донецкую народную республику подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Регион поможет отремонтировать дороги и школы, а также передал грузовые машины и компьютеры.
По словам главы Бурятии, в Старобешевском районе республики проживает чуть меньше 50 тыс. жителей, он не подвергся сильным разрушениям, но постоянно находится под обстрелами.
«Жители района, с кем успели пообщаться, конечно, очень ждут прихода России…Сейчас в их глазах мы олицетворяем не Бурятию, в нас они видят, что к ним пришла Россия! И мы не можем их подвести. Главная особенность района, бросающаяся в глаза, – это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована и находится на передовой…», – написал Цыденов в Telegram-канале.
По словам главы Бурятии, в рамках соглашения регион будет помогать делать ремонт дорог, отремонтирует кровлю в пяти школах.
«Поможем с подготовкой к зиме, с поставкой оргтехники и пр. В настоящее время мы передали району самосвал Камаз, грузовой автомобиль с краном манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», – отметил он.
Губернатор уточнил, что финансирование мероприятий будет происходить за счет регионального бюджета, спонсорской помощи, а также в виде поддержки федерального бюджета (в ближайшие две недели нам поступит дополнительная субсидия из федерального бюджета).
«У нас в республике 21 район и столица – город Улан-Удэ. Теперь можно сказать, что к нам добавился еще один район. Только для нас Старобешевский район – это еще один район, а мы для них – это Россия! И беззаветную веру этих людей в Россию мы не должны подвести», – подчеркнул Цыденов.
Ранее Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве.
Также Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику.
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Мединский осудил НАТО и США за «стремление воевать до последнего украинца»
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Оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев, и ведет к затягиванию конфликта на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
Мединский подчеркнул, что поставки оружия – «это не решение проблемы, это усугубление проблемы, это стремление воевать до последнего украинца». По его мнению, лишь «любовь к своей стране», уважение к своему народу и стремление достигнуть мира может заставить киевские власти сесть за стол переговоров. Мединский заявил, что Украина должна «руководствоваться собственными национальными интересами», а не «интересами тех стран и тех режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России». Пока Киев позволяет использовать себя, «конфликт может продолжаться». Мединский напомнил, что мирные переговоры прервались по украинской инициативе.
Он указал, что российская сторона неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы рядом с ней находилась нейтральная и добрососедская страна, а не «антироссия, наконечник копья запада и НАТО, нацеленного нам в сердце», передает RT.
«Что касается Крыма и Донбасса, этот вопрос для России не существует. Крым – это суверенная часть России, закреплённая в Конституции, и воля народа была неоднократно выражена и на выборах, и на референдуме в полном соответствии с уставом ООН, в полном соответствии с прецедентным решением международного суда ООН, воля народа Крыма была зафиксирована», – сказал он, добавив, что непризнание Крыма рядом западных стран является крупнейшим нарушением международного права и принципов ООН».
Кроме того, он подчеркнул, что «в отношении Донбасса воля и позиция России также неизменны». По его словам, «народ сам хочет определять свою судьбу и готов защищать это с оружием в руках, что он и делал на протяжении восьми с лишним лет, подвергаясь перманентной вооруженной агрессии со стороны Украины». Как заявил Мединский, решение международного суда ООН по Косову полностью легитимизирует ситуацию в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские войска выпустили «Точку-У» по Комсомольскому
Украинские войска, по предварительным данным, выпустили ракету из тактического комплекса «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По предварительным данным, ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района. Отмечаются множественные разрушения жилых домостроений и инфраструктуры, данные по пострадавшим уточняются», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Отмечается, что в результате обстрела зафиксировано множество разрушений. «Рано утром украинские боевики применили ТРК «Точка-У» против населения Комсомольского в Старобешевском районе ДНР. Город получил множество разрушений, подробная информация уточняется», – уточняется в сообщении.
По информации СЦКК, пять человек получили ранения. «Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК «Точка-У». Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», – говорится в сообщении.
Накануне в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые.
До этого украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов. Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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Подвоз питьевой воды в Донецке приостановили из-за обстрелов ВСУ
Подвоз питьевой воды сейчас временно остановлен по всему Донецку из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12.00 будет прекращен», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Также он добавил, что в Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода «Продмаш», в результате чего был контужен мужчина.
В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62. Также была обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта – «ул. Словацкая» и ряд магазинов в городе.
Ранее сообщалось, что украинские войска, по предварительным данным, выпустили ракету из тактического комплекса «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское в Донецкой народной республике.
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ДНР оценила нанесенный Украиной за полтора года ущерб
Только за 2014 год и первые шесть месяцев 2015 года Украина нанесла ДНР ущерб более чем в 600 млрд рублей, сообщила депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.
«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», – сообщила Шишкина, отметив, что в ДНР «создали комиссию по подсчету экономического ущерба, причиненного вооруженной агрессией». По ее словам, речь идет о миллиардах: «Последняя цифра, до которой мы досчитали, только за 2014 год и шесть месяцев 2015-го – это более 600 млрд российских рублей», – передает ТАСС.
Как пояснила Шишкина,это и ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, и невыплаченные пенсии, и социальные пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке. Она отметила, что «подсчет – это очень небыстрый процесс», идет «оценка экспертами, требуются документы, очень многие документы утрачены в ходе боевых действий». Кроме того, «большая территория недоступна для исследования экспертами – прифронтовая зона, обстреливаемая зона». По ее словам, «физической возможности сделать замеры и оценить разрушения там нет». Однако за «каждым рублем ущерба, который уже оценен, стоят доказательства», размер ущерба «взят не из воздуха», сказал Шишкина.
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре.
ЛНР указала на необходимость сделать украинский режим «беззубым»
Демилитаризация означает, что Украина становится безопасной для Донбасса, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ.
Мирошник в эфире «Соловьев Live» подчеркнул важность слов Путина о том, что Россия выполнит все поставленные задачи специальной военной операции. Как указал Мирошник, «демилитаризация означает, что Украина становится безопасной, она не несет опасности для жизней жителей и Донбасса, и Херсона, Николаева, Запорожья», передает ТАСС.
По словам Мирошника, «украинский режим становится откровенно беззубым, а те люди, которые исповедовали идеологию украинского нацизма, просто будут бессильны». Он заявил, что «ничего другого для Украины не светит». «Вот это главный вывод из выступления президента», – сказал он, добавив, что «была четкая, понятная констатация посылов, которые крайне важно слышать жителям Донбасса».
Как указал Мирошник, глава российского государства «подчеркнуто заявил о том, что свою судьбу люди на освобожденных территориях и, естественно, в республиках Донбасса, будут определять самостоятельно». Посол отметил, что «это одна из главных вещей, которую услышали жители Донбасса, которые смотрели телевизионную трансляцию с Питерского экономического форума».
Напомним, Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что задачи спецоперации будут решены, «спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность».
Мэр Донецка заявил о клубах дыма над заводом «Топаз»
Над заводом «Топаз» в Донецкой народной республике клубится дым, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под обстрелами», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов. Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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Путин поблагодарил военных медиков за спасение участников СВО
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Президент Владимир Путин, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», – обратился Путин к медикам, передает ТАСС.
Глава страны в субботу по видеосвязи принимал участие в открытии 19 медицинских объектов в России. Обращение началось со слов благодарности врачам и всему медицинскому персоналу.
«Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий», – сказал Путин.
В Белгороде появился инфекционный центр, в Улан-Удэ и Волгограде онкологические диспансеры, а Петербурге отделение поликлиник. Также в Новосибирске построили детскую больницу, а в Оренбурге инфекционный госпиталь.
Кроме того, планируется открыть центр травматологии в Чебоксарах, поликлинику в Чебоксарах и другие объекты.
Ранее советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что направлены материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР. В том числе пострадала больница.
В Луганске почтили память погибших журналистов в Донбассе
Представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
«Подвиг журналистов важен не только для Республики, а для каждого, кто смотрит в будущее и видит себя в будущем. <…> Благодаря самоотверженной работе таких журналистов, которых мы вспоминаем сегодня, мир узнал о Донбассе правду, узнавал эту правду все восемь лет и сейчас. Сложно переоценить работу военных корреспондентов, которые находятся на передовой, журналистов-публицистов, которые рассказывают о событиях», – заявила советник главы ЛНР Марина Филиппова, передает «Луганский информационный центр».
Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших журналистов и возложили цветы к памятному знаку. Мероприятие было приурочено к восьмой годовщине гибели журналистов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел, который вели киевские силовики. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, получивший тяжелое ранение корреспондент Игорь Корнелюк позже скончался в больнице.
Памятный знак журналистам, погибшим в Донбассе, был открыт главой ЛНР Леонидом Пачечником в 2019 году. Годом ранее в Металлистской общеобразовательной школе, которая носит имена погибших корреспондентов, был создан музей военных корреспондентов.
Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе
Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, сообщил командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.
Во время разминирования были уничтожены противодесантные мины, которые установили в начале года украинские военные. Такие мины стали причиной гибели женщины и ребенка – бабушки и ее внука. «Завершено контрольное траление пляжа «Песчаный» в населенном пункте Песчанка города Мариуполь. Пляж чист, население города может прибывать сюда ... загорать под ясным и теплым солнцем и купаться в волнах Азовского моря», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь.
До этого военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в Донецкой народной республике.
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При обстреле Донецка погибли двое сотрудников пожарной службы
Двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, трое госпитализированы после попадания снаряда возле места тушения пожара в Донецке, сообщило МЧС ДНР.
«Сегодня с самого утра под обстрелом находится Куйбышевский район Донецка. К месту одного из вызовов было направлено пожарно-спасательное отделение. <...> В 09:28 в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что один пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель позже скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что подвоз питьевой воды сейчас временно остановлен по всему Донецку из-за обстрелов украинскими войсками.
Депутаты ЕР доставили 100 тонн груза в центр гумпомощи в Херсоне
Депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» доставили в центр гуманитарной помощи в Херсон грузовики с фруктами, питьевой водой, кондитерскими изделиями и продуктами первой необходимости из Дагестана и Краснодарского края.
В доставке гуманитарного груза приняли участие депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«У нас была возможность оставить гуманитарный груз в Армянске и не заезжать в Херсон. Но благодаря поддержке, в том числе и нашего друга Игоря Кастюкевича, мы приехали сюда. Чужой боли не бывает и если ты можешь помочь и сделать что-то от сердца, то ты должен ехать. Я очень рад, что сегодня удалось пообщаться с людьми – все они смотрят с благодарностью в отношении России. Сегодня с Херсоном весь многонациональный российский народ. И мы всегда будем вместе», – сказал Умаханов.
Отмечается, что в этот же день первые фруктовые наборы (яблоки от предприятия «Сад-гигант») уже передали пожилым посетителям центра и семьям с детьми, вместе с продуктовыми пакетами, которыми обеспечивают обращающихся волонтеры объединенного корпуса «Единой России». Напомним, в набор гумпомощи входят консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло и сахар.
«Это не первая такая помощь, мы будем и дальше помогать, пока люди в этом нуждаются. Перед нами стоит такая задача и мы ее выполним. Надеемся, что в ближайшее время все будут обеспечены самым необходимым. Мы переговорили с Игорем Кастюкевичем, узнали, что еще нужно привезти. Например, что нужно будет детям в школу», – отметил Хамчиев.
Делегация от ГД и СФ ознакомилась с работой центра гумпомощи, который открыт в Херсоне со 2 июня. Депутаты и члены верхней палаты Парламента посмотрели, как работают волонтеры и пообщались с людьми. С работой центра делегацию ознакомил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
По его словам, именно благодаря системной работе партии «Единая Россия» жителей, обращающихся в центр за помощью, удается обеспечивать всем необходимым.
«Работать приходится много и приятно, что коллеги-однопартийцы нам помогают. Сегодня нам привезли продуктовые наборы из Дагестана, Ингушетии и других регионов. Вчера нам привезли медикаменты из Москвы, завтра ждем гуманитарный груз из Воронежа. И чем больше мы работаем, тем больше у людей улыбок и слов – «спасибо». Огромная благодарность и признательность всем причастным. Столько людей сегодня задействованы в этом. Одни люди приехали, другие собирали помощь, третьи – на границе помогали, военные сопровождали груз, волонтеры разгружали, другие волонтеры – передают помощь. Это такая большая, хорошая системная работа партии», – рассказал Кастюкевич.
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