Путин поздравил медиков с наступающим днем медработника

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 16:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поздравил медиков с наступающим днем медработника
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Российский лидер Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника.
«Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу России «за доблестный самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестер милосердия». «За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию», – добавил он.
Ранее президент обратился к военным медикам, отметив, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
«Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».
Она заявила, что «почувствовала эту уверенность», которая оказала на главреда RT «большое психотерапевтическое действие». По ее мнению, такой же эффект это оказало и «на наших людей». Как заявила Симоньян, оценивая выступление Путина, «видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен».
Симоньян подчеркнула, что «так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо». Она считает, что в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».
Отвечая на вопрос о том, слышали ли это на Западе, Симоньян сказала: «Так какая разница, собственно говоря, что они не слышали или если не услышат, как меняет их поведение - это все такая устойчивая колея, которая от того, лучше у них слух или хуже, колея не изменится».
Напомним, президент России и Симоньян, которая была модератором пленарной сессии ПМЭФ, обменялись шутками об окончании пленарки форума. «Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале. «Да, не ваше, мое…» – ответила Симоньян.
Сенатор: Путин указал новые ориентиры для всего мира
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«Владимир Путин в сегодняшней своей речи на ПМЭФ расставил точки над «i», а также избавился от полутонов в вопросах, имеющих принципиальное значение не только для России, но и для мира в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Президент России, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о безвозвратном завершении эпохи однополярности мира.
«Путин дал официальную позицию России по поводу санкционной борьбы, Украины, финансовых хитросплетений. Он также напрямую предупредил мир о растущих угрозах. Важно, что это сказал не эксперт, политолог или отдельно взятый министр, пусть и уважаемый, а глава государства», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Но главным моментом выступления Путина, по словам сенатора, была мысль о важности сохранения Россией суверенитета. «Глава государства подчеркнул: суверенитет является базой как для безопасности, так и для развития нашего государства. России сейчас нужно не отступать, а закреплять успех. Благо, происходящее на международной арене убеждает нас в этом. Да, часть россиян говорит: «Давайте подождем, само образуется». Но президент послал четкий сигнал: само ничего не образуется. Суверенитет мы должны и дальше отстаивать всеми доступными инструментами», – указал собеседник.
Парламентарий добавил, что «Россия своей нынешней политикой высветила все «темные углы» условного Запада и ускорила движение этих государств на мировую обочину». «Наша страна и многие другие несколько десятилетий ориентировалась на «страны заката» – как в метафорическом, так и в прямом смысле. В сегодняшней речи Путин указал всему миру, что на эти страны ориентироваться не нужно, потому что это не маяк, а риф. Это было послание, в том числе и «странам восхода» – не брать пример с «альянса заката», – подчеркнул он.
Напомним, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу президент России Владимир Путин указал, что США не замечают прекращения эпохи многополярности. По его словам, за последние десятилетия в мире сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и имеют право на их защиту национального суверенитета.
«Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – подчеркнул глава государства.
Путин также напомнил про грабительскую политику Запада в отношении беднейших стран. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – заявил президент.
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Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Эксперт: К коридору «Север – Юг» Россия и Индия должны подключить Иран и Афганистан
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«Коридор «Север – Юг», во-первых, усилит экономические связи России и Индии, а во-вторых имеет огромное геополитическое значение», – сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Лидия Кулик. Ранее соглашение о развитии коридора «Север – Юг», который обеспечит России устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
«В экономических связях между Россией и Индией в силу географических причин существует огромная проблема транспортной связанности, поэтому коридор «Север – Юг» – очень важен. Но одновременно нам нужно развивать с Нью-Дели и другие транспортные проекты, прежде всего – морской коридор Ченнаи-Владивосток – предполагаемый маршрут протяженностью более 10 тыс. километров», – говорит руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков «Сколково» Лидия Кулик.
Транспортный коридор «Север – Юг» свяжет европейскую часть России с Индией. «У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана. Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю», – добавила собеседник.
Чтобы проект заработал в полную мощь, нужна повсеместная цифровизация, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. «Таможенные и логистические проволочки могут «замотать» любую идею. В коридор «Север – Юг» входят различные транспортные узлы, в том числе портовые и железнодорожные. Все их нужно делать максимально связанными и современными», – подытожила эксперт.
В пятницу в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани отметил, что «этот проект сегодня важен для нас всех».
Стороны обсудили возможности реализации проектов индийских компаний в портовой и промышленной особых экономических зонах Каспийского кластера, участие в уже реализуемых инвестиционных проектах. ОЭЗ «Лотос» занимает территорию в 1 тыс. га в Наримановском районе Астраханской области. В ней зарегистрировано 16 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд рублей.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что уже в скором времени грузопоток по маршруту «Север – Юг» начнет уверенно расти.
«А чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров. Увеличиваем пропускную способность железных дорог. Перевалочные мощности портов в Арктике, на Восточном, Южном и других направлениях. В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – сказал Путин.
Путин: Украина пришла в Российскую империю только с Киевом, Житомиром, Черниговом
Украина вошла в состав Российской империи только с Киевом, Житомиром, Черниговом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. <…> Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», – передает его слова ТАСС.
По словам президента, Донбасс сначала решили сохранить составе РСФСР, а потом, по распоряжению Ленина, передали на Украину для того, чтобы поднять там процент пролетарского населения.
Путин отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, «Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии».
Ранее Путин заявил, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века
Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.
«У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Путин: Стыдно за Россию людям, не связывающим свою судьбу с нашей страной
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Только те граждане, которые не будут связывать свою жизнь с Россией, могут заявлять о стыде быть россиянином, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», – передает ТАСС слова Путина.
А думающий человек, который связывает свою судьбу с Россией, по словам президента, в душе и сердце заинтересован в росте могущества своей страны.
Ранее президент страны заявил, что европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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Путин ответил цитатой Марка Твена на заявления об «экономическом блицкриге» против России
Президент России Владимир Путин привел цитату Марка Твена, комментируя провал «экономического блицкрига» против России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Путин: России никогда не дадут критически важные технологии
Российской Федерации никогда не давали и не дадут критически важные технологии, продавали только смартфоны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», – цитирует ТАСС Путина.
«А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут ввинчивают какие-то санкции и ограничения. Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность воспроизводить критически важные технологии. Если мы поймем это, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих».
Также Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись
Негативные прогнозы относительно экономики России не сбылись, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости компаний, занятости и рабочих мест», – передает его слова ТАСС.
«Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще весной, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про «доллар за 200 рублей» и про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается оружием информационной борьбы», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда
Вооруженные силы (ВС) РФ при организации боевых действий думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в «подобие Сталинграда», заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно, это привело бы к большим жертвам атакующих сил – там тактика другая: идет работа по заходу в тыл, но это требует времени, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.
Также он назвал боевые действия на Украине трагедией.
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