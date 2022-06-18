Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского

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18 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Путин назвал главные принципы развития России

«Инвестировать надо дома, в свою родную страну», – призвал Путин Сергей Бобылев/ТАСС
Эпоха однополярного миропорядка завершилась, а боязнь конкуренции привела Запад к «бездумным и безумным» санкциям против Москвы. Так Владимир Путин описал текущую ситуацию в мире, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, Россия уверенно справляется с новыми вызовами, однако некоторые цели в экономике пока не достигнуты. О каких именно целях идет речь и что нужно сделать для их достижения?  Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич - представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом «хорошем русском за рубежом»? Подробности...
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Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

Спуск на воду прошел в исключительно торжественной обстановке Li Gang/XinHua/Global Look Press
Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Подробности...

Страны Европы относятся к России по-разному плохо

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    В Крыму отреагировали на новую стратегию Киева по захвату полуострова В Херсоне совершено покушение на главу местного УСИН Соболева Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского Историк рассказал о перспективах Херсона в составе России

    Главная тема


    Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

    «еще с 2014 года»


    Захарова рассказала о скрытой войне Украины против России

    обе нитки


    Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить

    посмотреть в глаза


    Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей

    Видео

    юридические уловки


    Как Латвия будет воровать российскую собственность

    пустые угрозы


    Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

    десант лидеров


    В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    морские БЛА


    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    виртуальный Донецк


    Сергей Миркин: Мир может принести только Россия

    без вариантов


    Алексей Токарев: Пять сценариев территориального будущего Украины

    европейское колебание


    Вадим Трухачёв: Страны Европы относятся к России по-разному плохо

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского

    18 июня 2022, 14:27

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона якобы планировала наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.

    «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», – передает «Подъем» его слова.

    Ранее агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая сообщило, что Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.


    Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР
    		    17 июня 2022, 19:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.

    По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам,  обернется хаосом, передает РИА «Новости».

    «По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.

    Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.

    Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.

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    Коментарии (156)
    Захарова рассказала о скрытой войне Украины против России
    		    18 июня 2022, 12:04
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Киевские власти и их западные кураторы еще с 2014 года используют разные методы против России, речь идет о необъявленной войне и наркотиках, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    «О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там – все, вот буквально все самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. «Речь идет о наркотиках, а точнее – о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова рассказала, что в 2014 году «синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%».

    «Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток – это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», – отметила она.

    Дипломат добавила, что речь идет о «типичной криминальной истории», где «украинцы, доведенные своим правительством до отчаяния, встали на кривую дорожку распространения нарковеществ», однако отметила, что «не все так однозначно».

    «Выясняется, что каждый из задержанных на территории нашей страны «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошел через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ», – раскрыла она.

    Захарова подчеркнула, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики.

    «Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», – рассудила она.

    По словам представителя МИД, такие приемы «не новы». Она привела в пример, как в XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал «сбывать индийский опиум среди китайцев, что не понравилось властям в Пекине». Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны».

    «Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», – заключила она.

    Ранее Захарова заявила, что Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет».

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    Коментарии (15)
    Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
    		    17 июня 2022, 09:25
    Фото: Omar Marques/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.

    Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.

    Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.

    На этом фоне Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей, соответствующее уведомление было направлено некоторым российским провайдерам.

    Напомним, российская структура Google начала собственное банкротство. Google вывез основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.

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    В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

    16 июня 2022, 09:15

    Текст: Александра Юдина

    Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    «У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.

    Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией». 

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    МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией

    17 июня 2022, 09:05

    Текст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа.

    «Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ – фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также Молуа добавил, что сотрудничество с Россией – единственный способ побороть террористов. «Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше», – сказал он.

    Премьер-министр ЦАР отметил, в какой ситуации оказалась Африка – ей противостоят вооруженные группировки. «Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир», – призвал он.

    По словам Молуа, ЦАР обсуждает с российскими властями сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.

    «Мы бы хотели перейти к сотрудничеству в области экономики. Не только укреплять безопасность, но и развивать инфраструктуру, потому что народ ЦАР ожидает улучшения условий жизни. Это мы и обсудим с российскими властями – как наладить сотрудничество в сфере технологий, транспорта, энергетики», – сказал он.

    Премьер-министр ЦАР подчеркнул, что сегодня на повестке дня энергетический кризис, поэтому нужно решать проблемы, связанные с энергетикой.

    «Также нужно идти по пути индустриализации, модернизации животноводства и сельского хозяйства, создавать новые рабочие места в этих отраслях. Мы хотели бы обратиться к российским инвесторам и инвесторам из других стран, чтобы взаимовыгодно сотрудничать», – заключил Молуа.

    В конце мая МВФ отказался озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России. По версии Financial Times, конфискация обернется крахом международной системы политической экономии.

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    Путин: В России никому в голову не придет портить отношения с Казахстаном

    17 июня 2022, 19:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «Я хотел бы подчеркнуть, мы всегда с уважением относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве. У нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские, мы члены одного оборонного блока – ОДКБ – мы члены одной экономической организации. Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном по каким бы то ни было вопросам? Это чушь, мы заинтересованы в укреплении таких отношений», – передает его слова ТАСС.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

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    Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика»

    15 июня 2022, 20:38

    Текст: Валентина Григоренко

    ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?» – передает его слова РИА «Новости».

    На уточняющий вопрос, войдет ли ДНР в состав России, как Татарстан, Пушилин ответил утвердительно.

    Вариант с «областью» главе ДНР не понравился. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому. <…> У нас это вызывает плохие ассоциации», – отметил он.

    Ранее глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.

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    СМИ: Сформирован трехсторонний канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины

    15 июня 2022, 15:50

    Текст: Александра Юдина

    Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов, сообщил в среду турецкий телеканал ТРТ.

    По информации телеканала, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала. Так, при помощи него будут более детально обсуждаться вопросы вывоза зерна, в результате чего этот процесс будет доведен до его логического завершения, передает ТАСС.

    Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

    До этого президент Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

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    Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу

    17 июня 2022, 08:08

    Текст: Александра Юдина

    Находящееся неподалеку от границы с Украиной село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу, пострадавших и значительных разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», – написал он в своем Telegram-канале.

    Старовойт добавил, что в некоторых домах, по предварительным данным, выбиты стекла. «Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», – отметил глава региона.

    Кореневский район на юге граничит с Сумским районом Сумской области Украины.

    Ранее губернатор Курской области сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.

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    Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров

    17 июня 2022, 18:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.

    «Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.

    Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.

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    В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами

    16 июня 2022, 13:51

    Текст: Александра Юдина

    Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт. 

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    Москва допустила перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания

    16 июня 2022, 15:44

    Текст: Александра Юдина

    Москва допускает перевод Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России, осужденная в Белоруссии россиянка может подать прошение о помиловании и в дальнейшем претендовать на условно-досрочное освобождение, заявили в российском МИД.

    «Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Перевод может быть осуществлен «по инициативе самой осужденной» в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ «после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран».

    По информации ведомства, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. «При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», – отметили в МИД.

    «Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», – добавили в дипведомстве.

    Также подчеркивается, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, а также погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.

    В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.

    Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

    Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.

    Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

    Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

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    Небензя: Целью Киева является нанесение большого ущерба гражданским лицам в Донбассе

    15 июня 2022, 18:03

    Текст: Валентина Григоренко

    Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подчеркнул, что в последнее время обстрелы гражданского населения в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. «Это определенно не принесет Киеву никакого военного преимущества, поскольку Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам», – отметил Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это «свидетельствует о том, что целью Киева является нанесение гражданским лицам как можно большего ущерба».

    По его словам, западные спонсоры Украины в равной степени несут ответственность за эти ужасные преступления. «Материальные свидетельства показывают, что гражданские лица в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, предоставленных Киеву странами НАТО, в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими. Были сообщения о кластерных боеприпасах французского происхождения, найденных в Донецке после обстрелов, хотя Франция утверждала, что уничтожила кластерные боеприпасы в 2016 году», – отметил Небензя.

    «Я бы хотел сказать западным странам, предоставляющим оружие Украине: кровь гражданских лиц на ваших руках. Трагедия в Донецке еще раз подтверждает, что вы ведете прокси-войну с Россией руками украинцев, до последнего украинца», – добавил он.

    В среду украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.

    Ранее украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.

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    МИД назвал количество принятых Западом антироссийских санкций

    16 июня 2022, 09:26

    Текст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.

    «На питерском форуме в рамках панельной предстоящей дискуссии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом» говорится: «принято рекордное, более 10 тыс. санкций против всего и всех без разбору. Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки – например, «за поддержку действий Российского государства». Такая вот провинность россиянина», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.

    До этого Минфин США опубликовал новые санкционные списки, в которые вошли 17 граждан России, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, глава Минэкономразвития Максим Решентников и другие.

    В Госдепе заявили, что США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России.

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    Песков: Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии

    17 июня 2022, 09:41

    Текст: Александра Юдина

    Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой – таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания», – передает РИА «Новости» его слова.

    Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России проходит текущий этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.

    Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам следует взаимодействовать с Россией, а не обвинять ее «во всех бедах», если они хотят улучшить продовольственную ситуацию в мире.

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