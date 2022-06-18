В Крыму отреагировали на новую стратегию Киева по захвату полуострова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал «ничтожной» новую стратегию киевских властей по возвращению полуострова военным путем.

«Подобные заявления в очередной раз доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине. Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым – это непреступная крепость», – передает РИА «Новости» его слова.

Крючков отметил, что проведение специальной военной операции позволит раз и навсегда обезопасить Крым от посягательств украинских националистов. «Когда русские войска возьмут Киев, любая угроза для полуострова пропадет», – подчеркнул он.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.

Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.

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