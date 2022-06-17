Путин: Стыдно за Россию людям, не связывающим свою судьбу с нашей страной

Только те граждане, которые не будут связывать свою жизнь с Россией, могут заявлять о стыде быть россиянином, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», – передает ТАСС слова Путина.



А думающий человек, который связывает свою судьбу с Россией, по словам президента, в душе и сердце заинтересован в росте могущества своей страны.

Ранее президент страны заявил, что европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены.

Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».