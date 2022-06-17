Путин призвал бизнесменов инвестировать внутри России

Бизнесу лучше инвестировать внутри России, а власти обеспечат безопасность этих вложений, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать», – цитирует ТАСС главу государства.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме призвал представителей отечественного крупного бизнеса связывать их будущее и детей с Россией.

Также Путин обратился к представителям бизнеса в ходе выступления на ПМЭФ и призвал их думать не только об извлечении прибыли, но и о служении обществу и связи своего будущего со страной.

До этого Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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