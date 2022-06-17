В Кремле рассказали о новых возможностях для креативных индустрий в России

Огромное поле возможностей открывается для всех российских креативных индустрий в новых условиях, его нужно использовать, заявил в пятницу начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы сейчас видим во всех креативных индустриях огромное открывающееся поле для возможностей. В принципе у нас есть по классификации 14 креативных индустрий, мы каждую можем взять и увидеть, что там есть новое поле для возможностей», – сказал Новиков на сессии «Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего», передает ТАСС.

В качестве примера он привел российский холдинг VK, куда, по его словам, новые пользователи в настоящее время приходят миллионами. «Да, они вынуждены перейти на платформу VK... но сейчас в силу обстоятельств VK оказался в льготном положении на национальном рынке. Для менеджмента VK нужно просто это использовать так, чтобы аудитория, которая во многом вынуждена была прийти на платформу, осталась там, поняла, что для нее создаются новые инструменты, что это конкурентоспособные сервисы, которые удовлетворяют все их запросы», – подчеркнул Новиков.

Он отметил, что аналогичная ситуация складывается и в кино, и в сфере производства веб-сериалов. «Мир поменялся, зачищено поле для аудиовизуальных сервисов российских. Пожалуйста, делайте», – призвал он.

Новиков также рассказал об объемах господдержки, выделяемых на развитие креативных интурстрий. «Мы видим увеличение финансирования и Фонда президентских грантов, и Фонда культурных инициатив, и Института развития интернета, который инвестирует в создание контента в этом году уже в три раза больше, чем «Фонд кино». То есть в контент для интернета пошли с большим объемом инвестиций, чем в стандартный кинематограф. И это все государственные деньги, которые выделялись по решению президента, поэтому в данном случае мы даже не реактивно смотрим на ситуацию, а проактивно», – добавил Новиков.

«Все эти институции были созданы, просто сейчас наращиваются объемы финансирования, которые безусловно помогут отечественным лидерам креативных индустрий чувствовать себя более уверенно в этой ситуации, потому что это все для них заказ, но на конкурсной основе», – подчеркнул он.