На ПМЭФ обсудили создание качественного российского контента

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента».

Ведущие эксперты отрасли обсудили возможности и вызовы, стоящие перед отечественными онлайн-площадками и создателями контента, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение поддержки социально-значимого контента. Светлана Баланова, гендиректор АО «Национальная медиа группа», особенно отметила роль сотрудничества с такими организациями, как Институт развития интернета (ИРИ). «Очень важно, что благодаря поддержке, которую мы получаем от ИРИ, у нас есть возможность чуть меньше волноваться о монетизации таких проектов. И вот такие особенно социально-значимые проекты выкладывают в бесплатный доступ», – сказала она, комментируя совместный с ИРИ проект «Трудные подростки». Баланова подчеркнула, что удалось создать продукт, который стал востребован у молодого поколения.

Участники дискуссии отметили необходимость поддержки и поиска новых талантов. «Понятно, что большим игрокам доверяют, понятно, что у них очень хорошее качество. Но можно и нужно научиться доверять небольшим компаниям», – уверена Анастасия Горелкина, ген директор ООО «КМГ».

О необходимости выполнения функции некого «связующего звена» между разными акторами рынка контента рассказала и исполнительный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Елена Лапина. «ИРИ – вообще, этакая институция, которая находится на стыке интересов разных индустрий», – пояснила она. Лапина подчеркнула, что видит задачу организации и в том, чтобы осуществлять связь между игроками рынка. «Мы должны заниматься связыванием разных интересантов между собой для того, чтобы что-то из этого получалось в результате нужное и важное для всех. То есть в этом мы видим, в том числе, нашу задачу», – резюмировала она.

Роль ИРИ оценил и ген директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров: «Со стороны государства выступает структура с очень высокими компетенциями и объединяет, так сказать, компетенцию творцов, которые понимают, какой контент должен быть, чтобы он был востребованный аудиторией», – подчеркнул он.

Еще одной темой дискуссии стали российские цифровые площадки, которые дают возможности для авторов контента, в том числе и мигрирующих с западных платформ. Александр Жаров, директор АО «Газпром-Медиа Холдинг», рассказал об успехах RuTube, подчеркнув, что сегодня на платформе происходят качественные масштабные изменения. Кроме того, растет и количество уникальных пользователей площадки, по словам Жарова, она выросла до 25 млн человек. Как подчеркнул эксперт, сегодня RuTube делает ставку на три основных типа контента: профессиональный контент, предоставляемый крупными медиагруппами, originals – у платформы есть свои амбассадоры и блогеры, которые производят в настоящий момент порядка 75 оригинальных программ, а также пользовательский контент.

Еще один перспективным российским аналогом западным игрокам, по мнению Александра Жарова, является сервис вертикальных видео Yappy. Он подчеркнул, что за столь короткое время существования сервис сумел достигнуть отметки в 4 млн пользователей. «Основа идеологии Yappy – это «мы». Она [платформа] объединяющая, у нее очень много элементов социальной сети, поскольку люди объединяются в производстве видео. Это коллаборация <...> поэтому в ближайшее время там появится тот функционал, который нужен людям для того, чтобы общаться: чат, комментарии», – прокомментировал эксперт.