Песков: В Кремле не знают о двух якобы находившихся под стражей наемниках из США

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 14:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков: В Кремле не знают о двух якобы находившихся под стражей наемниках из США
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Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам ничего не известно», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Песков не исключил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик на полях Петербургского международного экономического форума, однако отметил его напряженный график. «На полях форума возможны любые встречи у президента. Пока вы видите, график достаточно напряженный, будем смотреть», – сказал представитель Кремля.
Ранее британские СМИ сообщили, что два американца – Александер Дрюке и Энди Уинх – были задержаны на Украине после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова.
Между тем, в Минобороны России назвали число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников.
Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.
Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.
Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
На этом фоне Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей, соответствующее уведомление было направлено некоторым российским провайдерам.
Напомним, российская структура Google начала собственное банкротство. Google вывез основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.
Под Мариуполем найден склад с минами
Правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь, сообщил источник в силовых структурах.
«Правоохранительные органы обнаружили недалеко от города Мариуполя склад с боеприпасами, в котором находятся противопехотные мины. После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», – рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Раздоловки в ДНР авиаударами уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке, сообщила народная милиция Луганской народной республики.
«Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода «Азот», где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», – рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале.
Мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия, рассказали, что на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Асад объявил о начале процедуры признания Сирией ДНР
Сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Состоялся плодотворный визит нашей делегации во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой в Дамаск», – цитирует Пушилина ТАСС.
В ходе встречи Асад объявил об официальном старте процедуры признания ДНР, подчеркнул глава республики. «Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – заключил Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
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Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу
Находящееся неподалеку от границы с Украиной село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу, пострадавших и значительных разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», – написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что в некоторых домах, по предварительным данным, выбиты стекла. «Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», – отметил глава региона.
Кореневский район на юге граничит с Сумским районом Сумской области Украины.
Ранее губернатор Курской области сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.
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МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
Международный валютный фонд отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа.
«Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ – фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Молуа добавил, что сотрудничество с Россией – единственный способ побороть террористов. «Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше», – сказал он.
Премьер-министр ЦАР отметил, в какой ситуации оказалась Африка – ей противостоят вооруженные группировки. «Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир», – призвал он.
По словам Молуа, ЦАР обсуждает с российскими властями сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.
«Мы бы хотели перейти к сотрудничеству в области экономики. Не только укреплять безопасность, но и развивать инфраструктуру, потому что народ ЦАР ожидает улучшения условий жизни. Это мы и обсудим с российскими властями – как наладить сотрудничество в сфере технологий, транспорта, энергетики», – сказал он.
Премьер-министр ЦАР подчеркнул, что сегодня на повестке дня энергетический кризис, поэтому нужно решать проблемы, связанные с энергетикой.
«Также нужно идти по пути индустриализации, модернизации животноводства и сельского хозяйства, создавать новые рабочие места в этих отраслях. Мы хотели бы обратиться к российским инвесторам и инвесторам из других стран, чтобы взаимовыгодно сотрудничать», – заключил Молуа.
В конце мая МВФ отказался озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России. По версии Financial Times, конфискация обернется крахом международной системы политической экономии.
Москва допустила перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания
Москва допускает перевод Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России, осужденная в Белоруссии россиянка может подать прошение о помиловании и в дальнейшем претендовать на условно-досрочное освобождение, заявили в российском МИД.
«Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Перевод может быть осуществлен «по инициативе самой осужденной» в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ «после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран».
По информации ведомства, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. «При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», – отметили в МИД.
«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», – добавили в дипведомстве.
Также подчеркивается, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, а также погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.
В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.
Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР
Дамаск подтвердил руководству Луганской народной республики, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
В херсонском музее Суворова обрадовались забывчивости украинских властей
Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря «забывчивости» действующих на тот момент властей, рассказала завотделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.
«Музей Александра Суворова открылся в Херсоне в 1991 году. На первых порах музей пользовался большой популярностью. К нам приезжали специалисты из Петербуржского музея и других музеев России и Украины. Но с начала двухтысячных годов тема перестала быть настолько популярной ... У нас возникла проблема после 2014 года, тогда мы порадовались, что херсонцы забыли о существовании этого музея. Потому как, когда ты чего-то не знаешь – это трудно закрыть. Музей не был интересен власти, о нем не помнили, и он сохранился, мы его не разбирали», – передает РИА «Новости» ее слова.
Шандра добавила, что впервые за восемь лет посетители смогли увидеть экспозицию, посвященную великому полководцу только 18 мая текущего года, отметив, что экспозиция интересная и яркая. «Он открылся заново 18 мая в день смерти Александра Суворова. Пришли группы журналистов и это были первые посетители за последние восемь лет», – рассказала она.
По словам заведующей, в городе несколько объектов, связанных с Суворовым. «Объектом, который рассказывает о великом полководце, может быть и сама херсонская крепость, потому что он занимался ее строительством и укреплением. В городе также находится и штаб-квартира, где, по мнению историка, можно было бы сделать хороший музей: это отдельное здание, где может быть представлена дореволюционная история города, а также посвященная Александру Суворову. Сейчас там находятся коммерческие структуры, и оно находится в плачевном состоянии», – отметила она.
Кроме того, Шандра рассказала о памятнике Суворову на пешеходной улице в Херсоне, который был привезен из Ленинграда и открыт в 1950 году.
«Он находился в центре улицы Суворова, рядом был архитектурный комплекс – стена битва суворовских солдат и бюст Александра Суворова. Сейчас его перенесли в начало улицы, но некуда было деть стену и она сейчас находится рядом, но в разрыве от памятника, и это уже не архитектурный комплекс. И рядом удручающее здание (где была штаб-квартира Суворов). Если бы Александр Васильевич повернулся, он бы сказал пару ласковых», – заключила она.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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В результате удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу ранены 20 человек
В Красном Луче 20 человек получили ранения после удара киевскими силовиками ракетой тактического комплекса «Точка-У», сообщил глава администрации города Сергей Рыбальченко.
«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь. Сведений о погибших нет», – передает агентство Луганскинформцентр его слова.
Рыбальченко добавил, что после обстрела более 10,5 тыс. абонентов остались без электричества, еще порядка 2,1 тыс. – без газа.
«В результате агрессии со стороны ВСУ и попадания вражеского снаряда по городу на утро 17 июня без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба – разрушенных домов, выбитых окон и так далее», – отметил он.
По словам главы горадминистрации, в оперативном порядке был организован подвоз воды, вывоз людей в безопасное место и обеспечение их питанием. Он также сообщал, что из зоны обстрела были эвакуированы 300 человек, включая 44 ребенка.
Позднее генпрокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны после нанесения удара по городу Красный Луч.
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ВСУ прикрылись цистернами с ядохимикатами на заводе «Азот»
Российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода «Азот». Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях – прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Посол ЛНР в России сообщал, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
Неделей ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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