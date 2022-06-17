В Минске объяснили, зачем Киев выдумывает «белорусскую угрозу»

«Не исключено, что антибелорусские выпады Киева связаны с состоявшимся визитом Макрона, Шольца и Драги. Зеленский хочет продемонстрировать Европе, что нельзя идти на мирные переговоры с Россией, так как ее союзница Белоруссия тоже собирается напасть», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее президент Украины велел проверить боеготовность сил, размещенных вдоль границы с Белоруссией.

«Появились сведения, что европейские лидеры приезжали для того, чтобы убедить Киев пойти на мирные переговоры с Россией, возможно, с территориальными уступками в пользу России. Но Зеленский пытается всячески уклониться, поэтому выдумывает мифическую угрозу со стороны Белоруссии, – отметил белорусский военный эксперт Александр Алесин. – Поэтому, стало быть, надо готовиться к новым боям, поставлять на Украину еще больше оружия и так далее».

«Не секрет, что с украинской военной разведкой делятся сведениями их коллеги из США и Великобритании. Они сами признают, что на сегодня не располагают данными о каких-то военных приготовлениях Минска против Украины», – напомнил эксперт.

«Но Зеленскому выгодно поддерживать напряженность в украинском обществе вокруг подобных мифов. Не уверен, что эта тактика сработает на лидерах стран Западной Европы. А вот на Польшу такая риторика Киева вполне может оказать желаемое воздействие», – считает Алесин.

«На Украине в целом и особенно в самом Киеве хотят возбудить собственное население вокруг темы белорусского вторжения. Напомню, что позиции Зеленского в его закулисном конфликте с генералами ВСУ сейчас ослабевают и поэтому ему так нужно, чтобы Украина сплотилась вокруг него», – утверждает Алесин.

Как сообщил ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу «угрозы на границе с Белоруссией».

«Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находятся сегодня войска Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы», – заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки на случай, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны», – сказал секретарь СНБО.

Накануне Киев посетил десант лидеров ведущих стран Запада – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Вместе с ними в украинской столице находился и президент Румынии Клаус Йоханнис. По итогам их визита появились сообщения о том, что «за закрытыми дверями» европейские лидеры убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая объявил о создании нового оперативного направления ВС Белоруссии на юге республики. По словам Лукашенко, белорусские военные будут переброшены к украинской границе для защиты от потенциального нападения.