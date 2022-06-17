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Греф рассказал о сценарии «труба на Восток»
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Россия начала реализовывать сценарий «труба на Восток», например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», – приводит его слова РИА «Новости».
«Первый сценарий мы условно назвали «труба на Восток». Этот сценарий уже реализуется. Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – сказал глава Сбербанка.
По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», – подчеркнул банкир.
Он отметил, что газ и нефтепродукты – более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», – заключил Греф.
Ранее японские СМИ писали, что китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
США захотели снизить возросшие доходы России от нефти
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.
Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.
Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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Новак исключил переход России на оплату экспорта нефти в рублях
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Россия считает нецелесообразным в текущий момент переход на оплату экспорта нефти в рублях по схеме аналогичной оплате трубопроводных поставок газа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
«Пока нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров.
«Рынок достаточно либерализованный, гораздо сложнее реализовать такой механизм. Но действует механизм продажи обязательной продажи части валютной выручки», – пояснил он.
По словам Новака, в нефтяном экспорте меньше доля долгосрочных контрактов, часто речь идет о тендерах вплоть до танкера, поэтому компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа.
Напомним, российский президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге
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Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
В Минфине заявили о скором повышении экспортной пошлины на нефть
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне, сообщается в материалах Минфина.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила 87,491 доллара за баррель, или 638,7 доллара за тонну, передает «Интерфакс».
При этом пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 16,5 доллара c 13,4 доллара за тонну, на темные – до 55,2 доллара с 44,8 доллара.
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 16,5 доллара до 13,4 доллара, прямогонного (нафта) – до 30,3 доллара с 24,6 доллара за тонну.
На сжиженный газ (СПБТ – смесь пропан-бутан техническая) пошлина составит 110,4 доллара (в июне 87,2 доллара), на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 99,3 доллара (78,4 доллара). Пошлина на кокс повысится до 3,5 доллара с 2,9 доллара.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России
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У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022.
«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину.
По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она.
Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС.
Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью.
«Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина.
Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве.
«О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.
Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов.
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Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Россия вышла на второе место по экспорту нефти в Индию
Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
Как сообщает Reuters, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле, передает ТАСС.
Согласно сведениям Reuters, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.
Крупнейшим экспортером нефти в Индию остается Ирак, добавляет агентство.
В мае министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.
В начале июня Bloomberg сообщало, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть».
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Вучич: Сербия с ноября не сможет ввозить российскую нефть из-за санкций ЕС
Сербия с ноября этого года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», – передает ТАСС его слова.
До этого Вучич заявлял, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада.
Напомним, в Сербии заявили, что поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса.
Кроме того, Вучич заявлял, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу».
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Глава АвтоВАЗа обозначил сроки запуска производства трех моделей Niva
АвтоВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend в июле, Niva Travel – в августе, к концу лета завод будет производить три модели автомобилей, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на Петербургском международном форуме.
«С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе месяце будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta – прим. ВЗГЛЯД) будут выпускаться до конца лета текущего года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов. <…> Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», – цитирует ТАСС Соколова.
Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva.
До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок.
Нефть подорожала в ожидании снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижения коммерческих запасов сырья в стране.
По состоянию на 7.27 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,12%, до 121,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,13%, до 119,08 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки ожидают позднее в среду еженедельной статистики запасов нефти минэнерго США. Аналитики считают, что снижение коммерческих запасов составит 1,3 млн баррелей. Тем временем в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель поднялся на 0,7 млн баррелей.
Тем временем главным событием недели остается очередное заседание ФРС. По данным CME Group, почти 97% аналитиков ожидают, что по его итогу учётная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Таким образом, увеличение ставки из-за высокой инфляции может стать третьим подряд и продолжит череду ускорения ужесточения монетарной политики после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.
А ужесточение монетарной политики ФРС позитивно для курса доллара, к которому чувствительны сырьевые товары. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.
Соответственно, этот фактор также способен поддержать повышательную динамику на нефтяном рынке.
Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина
Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности.
«Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова.
Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков.
По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера.
Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге.
Новак заявил о возможности наращивания добычи нефти в России
Российские нефтяные компании не консервировали скважины, поэтому страна имеет техническую возможность нарастить добычу до докризисного уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я не думаю, что у нас была какая-то консервация скважин, процесс технологический, их можно отрегулировать», – цитирует ТАСС Новака. Он добавил, что компании в настоящее время перенаправляют потоки экспорта и налаживают новые связи, производственные цепочки.
Также он отметил, что Россия может в июле продолжить восстановление добычи нефти и нарастить ее по сравнению с июнем. Экспорт нефти в текущем месяце также вырастет.
«Я думал, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем – это плюс 600 тыс. баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», – заявил Новак.
Ранее в Минфине России сообщили, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне.
ОПЕК подтвердил ожидания по росту спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 3,4 млн баррелей в сутки в этом году, прогноз по этому вопросу не изменился, говорится в июньском докладе картеля.
«В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 млн баррелей в день», – цитирует доклад РИА «Новости».
ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году составит в среднем 100,3 млн баррелей в сутки.
«Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 млн баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года», – добавили в организации.
Первый квартал 2022 года показал уверенный рост спроса на 5,2 млн баррелей в сутки. Рост обосновывается экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.
Восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок, рассчитывают в ОПЕК, поддержит спрос на нефтепродукты.
Напомним, мировые цены на нефть во вторник чуть снизились на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии.
Нефть подорожала на опасениях за поставки
Мировые цены на нефть после снижения среды умеренно растут в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за поставки сырья при устойчивом спросе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.06 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% – до 118,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 115,83 доллара. В среду нефть подешевела на 2,2% и 3% соответственно, передает РИА «Новости».
«Дефицитный рынок предполагает, что любое падение цены, скорее всего, будет краткосрочным или незначительным, а может, и тем и другим сразу», – приводит агентство Рейтер комментарий экономиста OCBC в Сингапуре Хоуи Ли.
Сочетание опасений за поставки на фоне санкций против российского энергетического сектора и позитивных ожиданий по спросу со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, остается базовой поддержкой для нефтяных цен. Стоимость Brent не опускалась ниже 100 долларов за баррель с 25 апреля, WTI – с 11 мая.
Поддерживает рост котировок и некоторая коррекционная динамика. Удешевление нефти днем ранее превышало 2% после публикации статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 июня неожиданно выросли на 2 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли сильнее прогноза, а бензина – неожиданно снизились. Добыча за неделю выросла на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12 млн баррелей в сутки.
Глава «Опоры России» предложил замену термину импортозамещение
Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил оперировать термином «импортонезависимость» вместо импортозамещения, поскольку заменить все производственные компетенции в одной стране невозможно.
«Давайте в терминах договоримся. Сейчас много говорится об импортозамещении. Мне кажется, что все-таки правильно говорить об импортонезависимости. Я думаю, и в правительстве с этим согласны. Ключевые компетенции мы, конечно, должны иметь свои, но заменить все [невозможно]», – приводит его слова ТАСС. Мнение прозвучано на сессии «Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись?» Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
По словам Калинина, внешнеэкономическая деятельность – это дорога с двусторонним движением. «Огромные компетенции есть не только на Западе, но и в Китае, Индии, Иране, Турции, Индонезии. И здесь нужно очень по-партнерски относиться к тем, кто, невзирая на беспрецедентное давление, работает с Россией. Мы должны предложить им самые лучшие условия», – добавил глава делового объединения.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. По его словам, Россия будет развиваться в целом, делая при этом все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».