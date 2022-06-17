Греф рассказал о сценарии «труба на Восток»

Россия начала реализовывать сценарий «труба на Восток», например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», – приводит его слова РИА «Новости».

«Первый сценарий мы условно назвали «труба на Восток». Этот сценарий уже реализуется. Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», – подчеркнул банкир.

Он отметил, что газ и нефтепродукты – более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», – заключил Греф.

Ранее японские СМИ писали, что китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.