Песков: Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков: Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии
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Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой – таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России проходит текущий этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам следует взаимодействовать с Россией, а не обвинять ее «во всех бедах», если они хотят улучшить продовольственную ситуацию в мире.
В Париже объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
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Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, объяснил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон на радиостанции France Inter.
«Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина... То, что имел в виду президент, – это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», – передает РИА «Новости» слова Бона.
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире радио France Culture раскритиковала точку зрения Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».
Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел.
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В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
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Число раненных при обстреле села в Брянской области возросло до шести
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате атаки ВСУ повреждено 50 домов.
Ранее Богомаз сообщил, что четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области.
СМИ: Сформирован трехсторонний канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов, сообщил в среду турецкий телеканал ТРТ.
По информации телеканала, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала. Так, при помощи него будут более детально обсуждаться вопросы вывоза зерна, в результате чего этот процесс будет доведен до его логического завершения, передает ТАСС.
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого президент Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
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Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика»
ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?» – передает его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, войдет ли ДНР в состав России, как Татарстан, Пушилин ответил утвердительно.
Вариант с «областью» главе ДНР не понравился. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому. <…> У нас это вызывает плохие ассоциации», – отметил он.
Ранее глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
МИД: Арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев
Задуманный Россией арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Корчунов добавил, что Москва рассматривает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.
«Мы вообще не приостанавливали работу над своими российскими проектами (в рамках Арктического совета). Более того, мы зарезервировали возможность перевода этих проектов в национальный формат, и мы над этим сейчас активно работаем», – отметил он.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Басурин пояснил, какой помощи ДНР ждет от России
Власти Донецкой народной республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии – речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», – передает РИА «Новости» его заявление в эфире «России 1».
Басурин добавил, что противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории. «Стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой», – заключил он, поясняя, что целью этих обстрелов было уничтожение гражданского населения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о необходимости задействовать дополнительные силы ВС России в Донбассе является прерогативой Минобороны.
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В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
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Кремль: Иностранные компании готовы возобновить работу в России при первой возможности
Иностранные инвесторы свернули работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос об отказе участвовать в ПМЭФ иностранных инвесторов.
Кроме того, Песков добавил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин.
«Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме», – резюмировал представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.
Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.
Кроме того, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.
Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.
Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
На этом фоне Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей, соответствующее уведомление было направлено некоторым российским провайдерам.
Напомним, российская структура Google начала собственное банкротство. Google вывез основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.
В Раде предложили запретить книги российских авторов
Законопроект о запрете на произведения граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий зарегистрирован в Верховной раде.
«Главными целями законопроекта является запрет импорта издательской продукции из России, освобожденных территорий и Белоруссии, усиление законодательных ограничений относительно ввоза и распространения издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри», – передает ТАСС суть документа.
Согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации. «Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.
Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России. Исключения составляют авторы, которые являются гражданами Украины, или были таковыми на момент смерти, и при этом не имеют или не имели на момент смерти российского гражданства.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что с 1 января 2023 года книги будут издаваться на украинском языке, официальных языках Евросоюза и языках коренных народов, к которым на Украине не относят русских.
Инициаторами законопроекта выступили более 50 депутатов Рады, в их числе члены правящей партии «Слуга народа» и партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Среди авторов также присутствует спикер Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.
Другим зарегистрированным в Верховной раде проектом во вторник стало постановление об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением пересмотреть и списать внешний государственный долг, который, по данным Минфина Украины, составляет 56,83 млрд долларов.
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Небензя: Целью Киева является нанесение большого ущерба гражданским лицам в Донбассе
Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что в последнее время обстрелы гражданского населения в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. «Это определенно не принесет Киеву никакого военного преимущества, поскольку Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам», – отметил Небензя, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это «свидетельствует о том, что целью Киева является нанесение гражданским лицам как можно большего ущерба».
По его словам, западные спонсоры Украины в равной степени несут ответственность за эти ужасные преступления. «Материальные свидетельства показывают, что гражданские лица в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, предоставленных Киеву странами НАТО, в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими. Были сообщения о кластерных боеприпасах французского происхождения, найденных в Донецке после обстрелов, хотя Франция утверждала, что уничтожила кластерные боеприпасы в 2016 году», – отметил Небензя.
«Я бы хотел сказать западным странам, предоставляющим оружие Украине: кровь гражданских лиц на ваших руках. Трагедия в Донецке еще раз подтверждает, что вы ведете прокси-войну с Россией руками украинцев, до последнего украинца», – добавил он.
В среду украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.
Ранее украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.
Москва допустила перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания
Москва допускает перевод Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России, осужденная в Белоруссии россиянка может подать прошение о помиловании и в дальнейшем претендовать на условно-досрочное освобождение, заявили в российском МИД.
«Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Перевод может быть осуществлен «по инициативе самой осужденной» в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ «после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран».
По информации ведомства, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. «При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», – отметили в МИД.
«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», – добавили в дипведомстве.
Также подчеркивается, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, а также погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.
В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.
Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
МИД назвал количество принятых Западом антироссийских санкций
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.
«На питерском форуме в рамках панельной предстоящей дискуссии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом» говорится: «принято рекордное, более 10 тыс. санкций против всего и всех без разбору. Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки – например, «за поддержку действий Российского государства». Такая вот провинность россиянина», – написала она в Telegram-канале.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.
До этого Минфин США опубликовал новые санкционные списки, в которые вошли 17 граждан России, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, глава Минэкономразвития Максим Решентников и другие.
В Госдепе заявили, что США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России.
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Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу
Находящееся неподалеку от границы с Украиной село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу, пострадавших и значительных разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», – написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что в некоторых домах, по предварительным данным, выбиты стекла. «Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», – отметил глава региона.
Кореневский район на юге граничит с Сумским районом Сумской области Украины.
Ранее губернатор Курской области сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.
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