Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой – таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России проходит текущий этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам следует взаимодействовать с Россией, а не обвинять ее «во всех бедах», если они хотят улучшить продовольственную ситуацию в мире.