Причину топливного кризиса в США увидели в предвыборных обещаниях Байдена

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Причину топливного кризиса в США увидели в предвыборных обещаниях Байдена
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Президент США Джозеф Байден является истинным виновником топливного кризиса в Штатах, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он сказал, что в США нынешняя ситуация с ценами на бензин характеризуется не иначе, как «катастрофа». Карлсон отметил, что сейчас как никогда важно связывать действия властей – как прошлые, так и недавние – и действительность, передает канал «360» текст статьи Карлсона.
Карлсон напомнил обещания Байдена во время выборов в 2019 году. Тогда нынешний американский президент громко заявлял, что «покончит с ископаемым топливом». Также Байден подчеркивал, что в этом вопросе он «не собирается уступать».
«Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», – сказал Карлсон.
Он отметил, что почти сразу после выборов Байден начал уничтожать отрасль, связанную с ископаемым топливом. В частности, власти США перестали выдавать разрешения на аренду нефте- и газоносных участков. Затем Байден отменил федеральные документы на бурение и трубопроводы, напомнил автор статьи.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Сам Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
В Кремле пообещали жестко общаться с США
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».
«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.
«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.
В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
«Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
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Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.
По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов.
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В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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Новак исключил переход России на оплату экспорта нефти в рублях
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Россия считает нецелесообразным в текущий момент переход на оплату экспорта нефти в рублях по схеме аналогичной оплате трубопроводных поставок газа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
«Пока нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров.
«Рынок достаточно либерализованный, гораздо сложнее реализовать такой механизм. Но действует механизм продажи обязательной продажи части валютной выручки», – пояснил он.
По словам Новака, в нефтяном экспорте меньше доля долгосрочных контрактов, часто речь идет о тендерах вплоть до танкера, поэтому компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа.
Напомним, российский президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Захарова оценила заявления Байдена о «путинской инфляции»
Президент США Джо Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» – да, они живут в придуманном мире», – сказала она телеканалу «360» на полях ПМЭФ.
По словам Захаровой, цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Дипломат уточнила, что в прошлом году «цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31–62% превышали средний уровень за последние пять лет».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.
Минобороны: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
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На социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало, что сотрудники лаборатории в Мерефе проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой деятельности являлась гражданка США Линда Опорто Аль-Харун.
«Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области», – приводит слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.
По его словам, несмотря на то, что данный объект оборудован подземными хранилищами и мощными системами вентиляции, официально – это компания по производству пищевых добавок. При этом сайт компании носит явные признаки фиктивности, а с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины.
«Это подтверждает наши опасения о многочисленных нарушениях на территории Украины международного гуманитарного права, определенных в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. К ним относится: добровольное согласие лица на участие в эксперименте; информирование о проводимом исследовании; недопущение излишних физических и психических страданий при проведении эксперимента; пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения», – отметил Кириллов.
Он добавил, что в соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Минобороны: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы
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Соединенные Штаты и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии, выразил мнение руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», – передает РИА «Новости» его слова.
Мизинцев добавил, что «так же и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма».
По мнению генерала, в данный момент страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения.
Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы в Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 млн человек. В результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов за эти годы погибли свыше 14,5 тыс. человек, разрушено более 4,1 тыс. и повреждено более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, из Донбасса в Россию переселились более 1,4 млн беженцев, более 3,6 млн вынуждены были прятаться в подвалах.
«Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заключил руководитель штаба.
Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.
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Посольство России назвало неправдой заявления США о биолабораториях на Украине
Заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий носили гражданский характер, не соответствуют действительности, сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная минобороны США информация – откровенная неправда», – заявили в посольстве, передает ТАСС.
Дипмиссия указала, что обнародованные Россией факты говорят об обратном: официальные материалы, найденные на украинской территории, указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
Дипломаты предложили ознакомиться с новым докладом Минобороны России, в котором представлены доказательства «проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов», вызывающих «необратимые поражения центральной нервной системы».
Вашингтон не желает объяснять свое взаимодействие с Киевом в военно-биологической сфере, также замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказывалась участвовать в работе российской парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине, напомнили в посольстве.
«Все это лишь подтверждает, что заявления о мирном характере биологических проектов на Украине – прикрытие, которое Соединенные Штаты используют для продолжения деятельности в обход международных договоренностей», – заключили в дипмиссии.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
В ЛНР заявили о большом количестве наемников из Британии, Польши и США в Северодонецке
Большое количество наемников, в том числе из Британии, Польши и США, находится в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.
Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.
«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Байден похвастался рекордным числом представителей ЛГБТ в Белом доме
Президент США Джо Байден заявил, что в его администрации работает рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества, больше, чем у его предшественников.
«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», – цитирует президента «Комсомольская правда».
Байден также раскрыл причину этого: «Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть».
Напомним, в мае новым представителем Белого дома стала Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома?
Экс-сотрудник посольства США в Москве получил 14 лет колонии
Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
«Приговором Химкинского городского суда Московской области от 16.06.2022 года гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч.2 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ», – цитирует сообщение суда «Интерфакс».
Его приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ.
Согласно данным МВД, Фогель вместе с женой приехал в Москву в 2021 году из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево у него нашли марихуану и гашишное масло. Эти вещества были замаскированы и изолированы, однако специально обученные собаки все же унюхали след наркотиков.
В отношении Фогеля завели уголовное дело и арестовали, поскольку он мог скрыться на территории посольства США. Супруга американца попыталась избавиться от улик в квартире по месту жительства. В конце марта 2022 года дело Фогеля передали в суд.
Мать пленного наемника из США заявила о проверке фото с ним в госдепе
Госдеп США проверяет подлинность фото, на котором якобы запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен на Украине, заявила мать одного из них Банни Дрюке.
«Они напряженно работают над верификацией (фотографии). Мы очень надеемся», – заявила Дрюке каналу CNN, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что видела фото, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет. Также госдеп США заявил, что есть информация о пропаже еще одного американца в Донбассе.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
В США озвучили объемы вывоза зерна из Украины за май
В мае из Украины с помощью США и ЕС экспортировали 1,7 млн тонн зерна, это больше, чем в апреле, но меньше, чем возможно, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
В случае оптимальной ситуации Украина могла поставить до 3 млн тонн зерна в месяц, половину от объемов мирного времени, заявил Прайс, передает РИА «Новости».
«В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнеров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 млн метрических тонн зерна. Это больше, чем было экспортировано месяцем ранее, но и близко не соответствует тому, что нужно с точки зрения экспортных возможностей Украины», – отметил он.
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
Песков: США не принимали таких решений против России даже в холодную войну
Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, США не принимали таких жестких решений против нашей страны даже в период холодной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.
По его словам, Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной.
«Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», – указал Песков.
«Сейчас, наверное, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал», – добавил представитель Кремля.
Он также указал, что единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом.
«Единственный способ – это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», – отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.
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