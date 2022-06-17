Причину топливного кризиса в США увидели в предвыборных обещаниях Байдена

Президент США Джозеф Байден является истинным виновником топливного кризиса в Штатах, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он сказал, что в США нынешняя ситуация с ценами на бензин характеризуется не иначе, как «катастрофа». Карлсон отметил, что сейчас как никогда важно связывать действия властей – как прошлые, так и недавние – и действительность, передает канал «360» текст статьи Карлсона.

Карлсон напомнил обещания Байдена во время выборов в 2019 году. Тогда нынешний американский президент громко заявлял, что «покончит с ископаемым топливом». Также Байден подчеркивал, что в этом вопросе он «не собирается уступать».

«Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», – сказал Карлсон.

Он отметил, что почти сразу после выборов Байден начал уничтожать отрасль, связанную с ископаемым топливом. В частности, власти США перестали выдавать разрешения на аренду нефте- и газоносных участков. Затем Байден отменил федеральные документы на бурение и трубопроводы, напомнил автор статьи.

Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).

Сам Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.