Антироссийские санкции стали самым лучшим из возможных выборов для США, не реагировать на ситуацию на Украине было нельзя, заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <...>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» – заявил Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.

Он пояснил, что принимал решение об экономических санкциях против России не как политический деятель, а как главнокомандующий.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.