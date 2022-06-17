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Байден заявил, что санкции против России ввели исходя из интересов США
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Антироссийские санкции стали самым лучшим из возможных выборов для США, не реагировать на ситуацию на Украине было нельзя, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <...>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» – заявил Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.
Он пояснил, что принимал решение об экономических санкциях против России не как политический деятель, а как главнокомандующий.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.
В Кремле пообещали жестко общаться с США
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».
«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.
«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.
В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
«Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
Захарова оценила заявления Байдена о «путинской инфляции»
Президент США Джо Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» – да, они живут в придуманном мире», – сказала она телеканалу «360» на полях ПМЭФ.
По словам Захаровой, цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Дипломат уточнила, что в прошлом году «цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31–62% превышали средний уровень за последние пять лет».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.
Пескова попросили оценить словесные выпады Байдена
Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», – заявил Песков в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену.
«Скорее, это – вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», – добавил Песков.
По его словам, России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас.
«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
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СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
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Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.
По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов.
Минобороны: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы
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Соединенные Штаты и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии, выразил мнение руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», – передает РИА «Новости» его слова.
Мизинцев добавил, что «так же и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма».
По мнению генерала, в данный момент страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения.
Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы в Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 млн человек. В результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов за эти годы погибли свыше 14,5 тыс. человек, разрушено более 4,1 тыс. и повреждено более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, из Донбасса в Россию переселились более 1,4 млн беженцев, более 3,6 млн вынуждены были прятаться в подвалах.
«Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заключил руководитель штаба.
Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.
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В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
Байден похвастался рекордным числом представителей ЛГБТ в Белом доме
Президент США Джо Байден заявил, что в его администрации работает рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества, больше, чем у его предшественников.
«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», – цитирует президента «Комсомольская правда».
Байден также раскрыл причину этого: «Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть».
Напомним, в мае новым представителем Белого дома стала Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома?
В ЛНР заявили о большом количестве наемников из Британии, Польши и США в Северодонецке
Большое количество наемников, в том числе из Британии, Польши и США, находится в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.
Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.
«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Песков: США не принимали таких решений против России даже в холодную войну
Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, США не принимали таких жестких решений против нашей страны даже в период холодной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.
По его словам, Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной.
«Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», – указал Песков.
«Сейчас, наверное, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал», – добавил представитель Кремля.
Он также указал, что единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом.
«Единственный способ – это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», – отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.
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Посольство указало на распространение фальшивок о ВС России в США
В Соединенных Штатах распространяются ложные сведения об использовании российскими военными кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, сообщило посольство России в США.
«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
Спекуляции в отношении российских военных, якобы совершающих преступления на Украине, также является ложью, подчеркнули в диппредставительстве.
«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооруженные силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, «коллективный запад» открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», – заявили в посольстве.
Там напомнили, что Вашингтон каждый год выступает против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Напомним, ВСУ применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. При обстреле города за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
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Пескова спросили о якобы попавших в плен к российским военным американцах
Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно», – передает РИА «Новости» ответ на вопрос том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Песков: Россия и США находятся в горячей точке противостояния
Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям России, это стало триггером для неизбежности спецоперации.
«Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. США отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
При этом на просьбу оценить словесные выпады Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.
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Песков заявил об ощутимых последствиях санкций против России для европейцев и американцев
Негативные последствия от антироссийских санкций ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и последствия будут расти, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти», – передает его слова РИА «Новости».
При этом представитель Кремля отметил, что связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине не следует.
«Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет», – пояснил он.
Песков уточнил, что именно эти ошибки «привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают».
«Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой, это создает для тех стран, которые ввели эти санкции», – указал пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.
Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США в Москве
Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
«Приговором Химкинского городского суда Московской области от 16.06.2022 года гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч.2 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ», – цитирует сообщение суда «Интерфакс».
Его приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ.
Согласно данным МВД, Фогель вместе с женой приехал в Москву в 2021 году из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево у него нашли марихуану и гашишное масло. Эти вещества были замаскированы и изолированы, однако специально обученные собаки все же унюхали след наркотиков.
В отношении Фогеля завели уголовное дело и арестовали, поскольку он мог скрыться на территории посольства США. Супруга американца попыталась избавиться от улик в квартире по месту жительства. В конце марта 2022 года дело Фогеля передали в суд.