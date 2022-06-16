Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине

Эксперт: Россия обрела промышленную мощь освобожденных в ходе спецоперации территорий

«Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории, богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Илья Семин, говоря об экономическом потенциале Донбасса и освобожденных территорий Украины.

В Донбассе развита черная металлургия, химическая и угольная промышленность, а у Херсонской и Запорожской областей огромен сельскохозяйственный потенциал. «Эти регионы могут получить новое дыхание в кооперации с другими российскими предприятиями, начать создавать новую продукцию. В том числе не только для российского рынка, но и как минимум для Евразийского экономического союза», – считает член центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Илья Семин.



«Инвестиции в освобожденные территории создадут для экономики России новую добавленную стоимость. Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы, где сейчас случилась трагедия. Но после восстановления вся эта промышленная мощь может вернуться, как это произошло с Крымом, но в гораздо больших размерах», – полагает он.

По его оценке, уже сейчас на этих территориях появляются новые рабочие места в сфере строительства. Только одна эта отрасль может дать огромный кумулятивный эффект, отметил Семин. «Я всегда выступал за межрегиональную трудовую мобильность. Люди, которые хотят развивать промышленность, обладают инженерными навыками, могут получить второе дыхание для самореализации. Амбиции у этих территорий высокие, они не будут претендовать на вторичную роль, а хотят с помощью кооперации с Россией выйти на новый уровень развития», – указывает эксперт.

Кроме того, на этих территориях Россия найдет не только рынки сбыта, но и новых поставщиков, указал собеседник. «В России по-прежнему существуют огромные возможности для внутренних рынков и инвесторов. Если бывшие украинские предприятия оперативно сориентируются, то могут начать производить продукцию, которая будет поставляться в качестве сырья, комплектующих и прочих материалов для производств, расположенных в России. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для всей экономики России», – уверен эксперт.

Кроме того, по мнению Семина, многие программисты с освобожденных территорий могут влиться и усилить российский IT-сектор. «На Украине немало профессиональных программистов. Они вполне могут быть заинтересованы работать на российские компании. Это еще та советская школа, которая продолжат сейчас давать результаты. Если раньше это были физики и математики, потом банкиры, то теперь – программисты. В советское время Донбасс был очень развитым регионом, в том числе с сильной средней и высшей школой», – напомнил Семин.

В конце мая «Единая Россия» решила закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность, считают в партии.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.