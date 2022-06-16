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В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
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Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
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Эксперт: Россия обрела промышленную мощь освобожденных в ходе спецоперации территорий
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«Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории, богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Илья Семин, говоря об экономическом потенциале Донбасса и освобожденных территорий Украины.
В Донбассе развита черная металлургия, химическая и угольная промышленность, а у Херсонской и Запорожской областей огромен сельскохозяйственный потенциал. «Эти регионы могут получить новое дыхание в кооперации с другими российскими предприятиями, начать создавать новую продукцию. В том числе не только для российского рынка, но и как минимум для Евразийского экономического союза», – считает член центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Илья Семин.
«Инвестиции в освобожденные территории создадут для экономики России новую добавленную стоимость. Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы, где сейчас случилась трагедия. Но после восстановления вся эта промышленная мощь может вернуться, как это произошло с Крымом, но в гораздо больших размерах», – полагает он.
По его оценке, уже сейчас на этих территориях появляются новые рабочие места в сфере строительства. Только одна эта отрасль может дать огромный кумулятивный эффект, отметил Семин. «Я всегда выступал за межрегиональную трудовую мобильность. Люди, которые хотят развивать промышленность, обладают инженерными навыками, могут получить второе дыхание для самореализации. Амбиции у этих территорий высокие, они не будут претендовать на вторичную роль, а хотят с помощью кооперации с Россией выйти на новый уровень развития», – указывает эксперт.
Кроме того, на этих территориях Россия найдет не только рынки сбыта, но и новых поставщиков, указал собеседник. «В России по-прежнему существуют огромные возможности для внутренних рынков и инвесторов. Если бывшие украинские предприятия оперативно сориентируются, то могут начать производить продукцию, которая будет поставляться в качестве сырья, комплектующих и прочих материалов для производств, расположенных в России. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для всей экономики России», – уверен эксперт.
Кроме того, по мнению Семина, многие программисты с освобожденных территорий могут влиться и усилить российский IT-сектор. «На Украине немало профессиональных программистов. Они вполне могут быть заинтересованы работать на российские компании. Это еще та советская школа, которая продолжат сейчас давать результаты. Если раньше это были физики и математики, потом банкиры, то теперь – программисты. В советское время Донбасс был очень развитым регионом, в том числе с сильной средней и высшей школой», – напомнил Семин.
В конце мая «Единая Россия» решила закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность, считают в партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников
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Великобритания поручила Украине заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как в Лондоне принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал посол в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что британцы «взяли линию» на то, чтобы избегать всяческого контакта с властями ДНР, вынесшими приговор, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
«Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», – отметил посол.
При этом, по его словам, официальные британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска
Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <...> «Малые котлы», о которых мы говорим, - мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.
Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.
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Украина сорвала работу гумкоридора с «Азота» в первый день
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В первый день работы гуманитарного коридора в районе завода «Азот» близ Северодонецка по нему вышел один пенсионер, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса народной милиции Луганской народной республики Александр Никишин.
«В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов, якобы, за вещами», – передает РИА «Новости» его слова.
Никишин добавил, что украинская сторона начала обстрел в районе гуманитарного коридора в 8.10 утра мск. «Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8.10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода. В частности, обстрел велся из танка и минометов, а также «Ноны», – отметил он.
По словам Никишина, в этих условиях проводить эвакуацию невозможно, «работа коридора на сегодня прекращена», однако «переговоры с украинской стороной будут продолжаться».
Как предположил Никишин, мирные жители на «Азоте» не знают о гуманитарном коридоре.
Он заявил, что на заводе находится гораздо меньше, чем 1,5 тыс. мирных жителей. «У нас была информация, что там находится 1,5 тыс. мирных граждан, но теперь мы знаем, что их сильно меньше. Кто может, вырывается с завода группами по пять-десять человек», – рассказал Никишин.
Согласно его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, находятся 70-75 мирных жителей.
Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.
До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Минобороны показало удар «Калибрами» с фрегата Черноморского флота по объектам ВСУ
Минобороны России показало пуск четырех крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по назначенным наземным целям – объектам военной инфраструктуры украинских военных.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как с малого ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют четыре крылатые ракеты корабельного ракетного комплекса «Калибр».
Ранее высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777.
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Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании
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Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.
«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.
Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.
Посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области
Украинские военные в среду утром обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела не выявлено. Ответным огнем российские пограничники подавили нападение.
Также в среду утром украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.
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В ЛНР возбудили дело о геноциде после удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу
Генпрокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны в связи с применением украинскими военными комплекса «Точка-У» для нанесения удара по городу Красный Луч.
«Боевики вооруженных формирований Украины 13 июня около 20.30, применяя ОТРК «Точка-У», совершили обстрел города Красный Луч... По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»)», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела в отношении военнослужащих из трех военных бригад украинских войск по факту преступлений. Согласно данным ведомства, с 10 по 11 июня солдаты отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Горловка, Макеевка, и населенным пунктам Владимировка, Павловка ДНР, а также в городах Первомайск и Стаханов ЛНР.
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В СПЧ назвали задачи нового сайта «Трибунал»
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«Сайт «Трибунал» создан для того, чтобы зафиксировать преступления украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно аккумулировать информацию об этом в одном месте и дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист и общественник Марина Ахмедова, комментируя сообщения о запуске интернет-ресурса «Трибунал».
«С 2014 года я находилась в Донбассе. Я жила в Донецке, выезжала в разные населенные пункты, выезжала на места обстрелов и в морги, все фиксировала. За последние три месяца я была и в Мариуполе, и в Волновахе, и в других населенных пунктах. Очень много общалась с людьми, записывала все на видео, фотографировала», – рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.
«Специальный сайт «Трибунал» создан для того, чтобы придать публичность всем собранным нами свидетельствам преступлений украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. Важно зафиксировать их и аккумулировать в одном месте, а также дать возможность всем желающим ознакомиться с материалами», – отметила собеседница.
«Данные материалы послужат доказательствами вины преступников, когда будет проходить суд над ними, и основанием для вынесения приговора. На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель – это изменить», – добавила она. «Наверное, мало кому из этих преступников хотелось бы, чтобы его дети и внуки знали о том, что их предки совершали страшные преступления», – полагает правозащитница.
«На нашем сайте все будет зафиксировано с именами, фамилиями, описаниями преступлений. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми», – рассказала Ахмедова.
«Вместе с тем мы собираем все эти свидетельства для того, чтобы у следствия был материал, чтобы в конечном итоге каждый совершивший преступления понес наказание», – подчеркнула она.
Сайт «Трибунал» запущен при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На информационном ресурсе собраны материалы об украинских националистах, где подробно рассказано, в каких преступлениях они обвиняются.
В начале марта Общественная палата РФ инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как проводят свою работу представители международного общественного трибунала в Донбассе. «Действий ВСУ, которые по международному гуманитарному праву оцениваются как военные преступления, за прошедшие восемь лет было совершено огромное количество», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
Международный общественный трибунал опросил более 300 свидетелей и пострадавших от рук ВСУ и нацбатов, рассказал собеседник. «Например, мы проводили соответствующие опросы в освобожденной Волновахе. Местные жители рассказали, как ВСУ расстреливали городскую больницу и мирные дома. Отдельно мы расследовали ситуацию, когда украинский танк на ходу, не скрываясь, расстреливал мирных жителей. Кстати, его в итоге подбила народная милиция ДНР», – добавил Григорьев.
Накануне победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Бондаренко также рассказал, как он помогает общественной инициативе «Трибунал» собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской народной республике.
«Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего в Донбассе. Причины начала специальной военной операции мне совершенно очевидны. Но я хотел сам разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины. Я считаю, что каждый победитель «Лидеров России» должен побывать в ЛНР и ДНР и увидеть все своими глазами, чтобы четко и взвешенно сформулировать свою политическую позицию и оценить личную готовность работать в этом регионе. Из представителей четвертого сезона я побывал в Донбассе одним из первых и теперь хочу сказать коллегам по конкурсу: ребята, мы действительно здесь необходимы», – сказал Бондаренко.
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СМИ: Сформирован трехсторонний канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов, сообщил в среду турецкий телеканал ТРТ.
По информации телеканала, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала. Так, при помощи него будут более детально обсуждаться вопросы вывоза зерна, в результате чего этот процесс будет доведен до его логического завершения, передает ТАСС.
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого президент Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
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МИД: Арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев
Задуманный Россией арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Корчунов добавил, что Москва рассматривает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.
«Мы вообще не приостанавливали работу над своими российскими проектами (в рамках Арктического совета). Более того, мы зарезервировали возможность перевода этих проектов в национальный формат, и мы над этим сейчас активно работаем», – отметил он.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Захарова назвала приоритетную задачу по ДНР и ЛНР
Приоритетной задачей в диалоге с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) остается завершение освобождения их территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отвечая на вопрос, утверждены ли уже кандидатуры на должности глав российских диппредставительств в ДНР и ЛНР и когда они могут быть направлены в республики, Захарова отметила, что «соответствующая работа идет».
«Наиболее приоритетная задача на данный момент – это завершение освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры, коммунальных, социальных и прочих объектов», – приводит ее слова ТАСС.
Представитель МИД обратила внимание, что российские регионы активно включились в работу по восстановлению инфраструктуры республик Донбасса. «Все это осуществляется при вовлеченности российских министерств, ведомств, групп волонтеров. И, конечно, включились в эту работу официально аккредитованные в России послы ДНР и ЛНР в Москве. Что касается всего остального в практическом плане, будем вас информировать. Напомню, что назначение послов нашей страны – это прерогатива президента Российской Федерации», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Лондон не захотел обращаться в ДНР по приговору британским наемникам
Британская сторона не обращалась к властям Донецкой народной республики в связи со смертным приговором, вынесенным британским наемникам, сообщила адвокат одного из осужденных Шона Пиннера Юлия Церковникова.
«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой народной республики никаких обращений не поступало», – сказала Церковникова ТАСС.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.