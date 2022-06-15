Эксперт оценила закон о признании операторов электронных платформ субъектами платежной системы

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15 июня, среда | Последнее обновление — 13:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ударом «Калибрами» уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области
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Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же.
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За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт оценила закон о признании операторов электронных платформ субъектами платежной системы
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Принятие законопроекта, которым операторов электронных платформ признают субъектами национальной платежной системы, включив их в специальный реестр ЦБ РФ, является важным шагом к институализации цифровой платежной системы, считает директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
Депутаты Госдумы одобрили этот законопроект в первом чтении. Поправки к законопроекту должны быть направлены в комитет Государственной Думы по финансовому рынку до 20 июня, передает РАПСИ.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект подготовлен «в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом». Инициатива призвана усовершенствовать порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).
Эксперт отметила, что «в нем операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы и в этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ».
«Кроме того, наконец-то упорядочивается статус ЦФА в части их приобретения и отчуждения. Думаю, пользователи посчитают интересной закрепленную в проекте возможность купить ЦФА при выпуске вне рамок площадки обмена», – считает Сидоренко.
Однако, по ее мнению, «законопроект несколько сложен для восприятия, он ориентирован на точечные поправки в действующие нормативные правовые акты».
Данный законопроект направлен на устранение рисков использования ЦФА и УЦП в качестве денежного суррогата путем установления прямого запрета на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги.
Инициативой также предусматривается прямое закрепление в Федеральном законе №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» возможности приобретения ЦФА при выпуске без привлечения оператора обмена. Кроме того, в соответствии с предлагаемыми правками в закон №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», в отдельных случаях прекращение залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по ЦФА, будет возможно без согласия обладателей ЦФА.
В апреле комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие правительственного законопроекта о налогообложении операций с цифровыми активами. В начале февраля Центральный банк России зарегистрировал в реестре первого оператора цифровых финансовых активов ООО «Атомайз». В марте в реестр добавились ПАО Сбербанк и ООО «Лайтхаус».
«Этот законопроект – очередной виток уточнения и ужесточения правил оборота ЦФА, вводящий новые прямые запреты и устанавливающий новые косвенные ограничения. Так, например, в нем не только прямо запрещается использовать ЦФА для расчетов за передаваемые товары, работы или услуги, но и вводится обязательность использования операторами обмена ЦФА номинальных счетов, открытых не в любых кредитных организациях, а только в тех, кредитный рейтинг которых не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России», – считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.
Если законопроект в текущем виде будет принят, то это еще больше сократит круг субъектов, имеющих реальную возможность работы с ЦФА, и снизит привлекательность российской юрисдикции для реализации проектов, нацеленных на выпуск и оборот ЦФА, ранее сказал эксперт.
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
«Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67% мирового производства зерна. «Без Украины Германия справится, а без России нет», – считает он.
Еще один читатель заявил, что в Германии любят Россию. «ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке», – отметил он. «Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий», – возмутился читатель.
«Россия – самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина – очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом», – высказал мнение другой пользователь.
«Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить», – считает один из комментаторов.
Другой читатель удивился словам Зеленского: «Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад».
При этом комментаторы заключили, что «комик становится все более дерзким и возмутительным».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Зеленский заявил, что время играет на Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
«Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». «У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну», – сказал президент.
По его словам, Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он «благодарен всем партнерам за поддержку». Вместе с тем, по его словам, «у Украины было бы больше шансов», если бы к нему прислушались ранее.
«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» – сказал Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Немецкие СМИ сообщили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель
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Президент Украины Владимир Зеленский «язвительно» высказался в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель Сюзанна Байер в журнале Spiegel.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу. «По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – передает РИА «Новости» ее слова.
Накануне Зеленский в очередной раз подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»
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Газпром снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Ранее на платформе CEGH REMIT сообщалось, что доступные мощности для прокачки газа по «Северному потоку» будут снижены с 3 по 17 июня из-за запланированной регулярной инспекции трубопровода.
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
Экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток» совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию Газпрома, по 15,5% – германским Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% – нидерландской N. V. Nederlandse Gasuie и французской Engie.
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Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
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В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
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Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян
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Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.
«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».
Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
До этого сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
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Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы
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«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.
«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.
«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.
«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.
Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.
По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».
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Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии
Украинской участнице международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии Диане Петренко пришлось убрать флаг с символикой нацполка «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела), сообщают информационные агентства.
Петренко заняла второе место на соревнованиях в весовой категории до 50 кг. Во время церемонии награждения она развернула флаг, но один из организаторов подошел к ней и что-то сказал. После этого Петренко свернула флаг, передает РИА «Новости».
Напомним, пользователи платформы Reddit резко раскритиковали публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон «Азов», на боевиков которого в России заведены уголовные дела, якобы отказался от нацистской символики.
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Вучич подтвердил задержание экс-генерала СБУ Наумова в Сербии
Задержанным за контрабанду валюты и драгоценностей является гражданин Украины, экс-генерал СБУ Андрей Наумов, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Отвечая на вопрос журналиста, располагает ли он информацией о задержанном на македонско-сербской границе гражданине Украины, Вучич заявил: «Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», – приводит ТАСС слова сербского президента.
Ранее сербские правоохранители задержали граждан Украины и Германии, которые пытались перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту. СМИ сообщали, что речь, вероятно, идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумове.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Siemens объяснила проблему с оборудованием для «Северного потока»
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Одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России, заявили в компании Siemens Energy.
Капремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале. «В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением», – приводит комментарий Siemens Energy РБК.
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.
Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток – 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.
Как сообщает «Коммерсант», для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении Газпрома. По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на пять тысяч часов (208 суток).
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
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ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене
Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене, они направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу, заявили в правоохранительных органах.
«Органами ФСБ задержана жительница Москвы, гражданка России Завалишина Е. С. Она подозревается в госизмене. Следствие требует ее ареста», – цитирует ТАСС собеседника агентства.
Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело пока не рассмотрено.
Ранее бывший глава райотдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинские спецслужбы вербуют российских чиновников.
В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч мобилизованных
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Число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч, массового уклонения нет, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан», – цитирует ТАСС Маляр.
Она пояснила, что эта численность зависит от заявок украинского военного командования для выполнения намеченных им боевых задач. При этом Маляр не назвала точное число мобилизованных.
Замминистра подчеркнула, что на данный момент планы по мобилизации на Украине выполнены, массового уклонения нет. «Мы не можем прогнозировать, что в данной ситуации будет завтра и послезавтра, потому что все зависит от ситуации на фронте», – сказала Маляр относительно перспектив дальнейшей мобилизации населения в Вооруженные силы Украины, добавив, что вопрос о мобилизации женщин сегодня не стоит.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий.
До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.
Между тем советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.
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Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
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Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.
Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.
«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
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Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.
Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.
«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.
Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».
Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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