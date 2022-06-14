«Большая перемена» в сезоне-2022 установила рекорд по количеству участников

Более 3,9 млн человек зарегистрировались во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Это третий год – снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек, казалось, что это невероятно много. В прошлом году было два миллиона человек – это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация – 3,9 млн школьников приняли участие в этом конкурсе», – сообщил Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К «Большой перемене» присоединились более 1,5 миллиона учеников 8-10 классов, почти 1,5 миллиона учеников 5-7 классов, порядка 750 тысяч студентов колледжей, а также более 160 тысяч педагогов-наставников. Впервые в 2022 году в «Большой перемене» массово примут участие школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик – более 68 тысяч детей и подростков.

В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Первые этапы «Большой перемены» проходят дистанционно, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия

и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании и вузы. Очные полуфиналы для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финалы конкурса школьников состоятся на базе Международного детского центра «Артек». Финал среди студентов СПО пройдет по традиции в Нижнем Новгороде в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей. Студенты 1-2 курсов

– по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа.

300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться

в путешествие по России на поезде «Большой перемены».

В третьем сезоне конкурса помимо российских школьников смогут принять участие и соотечественники – граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком. Финал для 500 соотечественников пройдет в формате трехнедельной смены в Международном детском центре «Артек», победителями станут 100 старшеклассников, они получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.

Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 колледжей), подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере

2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

Впервые для педагогов-наставников будут доступны тестирования на платформе «Большой перемены», по результатам которых учителя смогут расширить свои знания и получить рекомендации для профессиональной реализации.

В третьем сезоне «Большой перемены» в каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях.