ЕР выдвинула Алиханова кандидатом на выборах главы Калининградской области

Партия «Единая Россия» на конференции реготделения приняла решение выдвинуть кандидатом на выборах главы Калининградской области действующего губернатора региона Антона Алиханова.

Действующему губернатору оказано доверие президента, «Единая Россия» должна его кандидатуру поддержать, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая конференцию.

«Я знаю Антона Алиханова как ответственного руководителя и порядочного человека. Который верен своим обязательствам. За время руководства регионом он показал высокую эффективность. Ярким показателем является уверенный прирост численности населения. Хорошими темпами растёт также экономика, промышленное производство. Вводятся в строй новые школы – мы сегодня одну из таких школ посетили, детские сады, больницы, поликлиники, создаются новые рабочие места. В общем делается всё то, что предусмотрено народной программой партии. Также в регионе успешно реализуются федеральные партийные проекты. Все делается качественно и в интересах жителей Калининградской области», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Он также отметил, что регион всегда был и остается в зоне особого внимания президента. «Это накладывает на нас особую ответственность за его развитие, за экономическую и политическую стабильность. Калининградское отделение «Единой России» с этой задачей успешно справляется. Об этом свидетельствуют результаты последних выборов – и в Государственную думу восьмого созыва, и в Законодательное собрание, и в Городской совет депутатов», – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета также подчеркнул, что в Северо-Западном федеральном округе и в Калининградской области выборы всегда непростые. «Тем дороже результат, которого вы добились. Этот успех необходимо не только сохранить, но и развить. Впереди у нас новые выборы, будем выбирать главу региона», – сказал он.

В свою очередь Алиханов поблагодарил делегатов конференции за поддержку и выразил уверенность, что команда, которая была сформирована за пять лет, справится с любыми вызовами.

«Эти выборы – вопрос не только конкурентной борьбы с оппонентами. Наши главные оппоненты – проблемы, которые стоят перед Калининградской областью. Через все кризисы мы прошли достойно, и каждый новый встречали совершенно с другим уровнем развития. И с каждым новым преодолением мы становились только сильнее, выбирали новые высоты. 20 тысяч различных наказов мы получили при формировании народной программы «Единой России». Их нужно актуализировать, внедрить новые направления в нашу работу. Мы проведём встречу со всеми муниципалитетами, коллективами, молодёжью, районами, предпринимателями. В сентябре нам нужна победа. Уверен, мы все с этим справимся», – сказал губернатор.

Отдельно Турчак подчеркнул, что ключевым направлением партийной работы сейчас является оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины.

«Партия с первых дней спецоперации выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гумпомощи. На сегодня отправлено уже более 9 тысяч тонн продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Без учета грузов по линии Минобороны, все, что собрали, доставили, это где-то 60-65% всей гуманитраки, которая пересекла границу. Партия открыла уже 17 гуманитарных центров в ЛДНР и на освобожденных территориях. В этих центрах организованы полевые кухни, ведется раздача сим-карт, оказывается помощь в поиске пропавших родственников. Постоянно работают порядка 500 наших волонтеров в качестве медиков, психологов, специалистов социальных служб и служб занятости», – напомнил он.

Он также отметил, что приблизить победу должна помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле. Турчак напомнил, что «Единая Россия» вместе с Правительством принимает меры, чтобы минимизировать последствия санкций.

«От партии в оперативный антикризисный Штаб вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Многие из наших предложений уже стали законами. В то же время, понимаем, что у Калининградской области своя специфика, и готовы инициировать отдельные меры по региону. Могу заверить, что любые предложения с мест востребованы, и мы не оставляем их без внимания», – подчеркнул он.