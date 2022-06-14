ОПЕК подтвердил ожидания по росту спроса на нефть в 2022 году

ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 3,4 млн баррелей в сутки в этом году, прогноз по этому вопросу не изменился, говорится в июньском докладе картеля.

«В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 млн баррелей в день», – цитирует доклад РИА «Новости».

ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году составит в среднем 100,3 млн баррелей в сутки.

«Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 млн баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года», – добавили в организации.

Первый квартал 2022 года показал уверенный рост спроса на 5,2 млн баррелей в сутки. Рост обосновывается экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.

Восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок, рассчитывают в ОПЕК, поддержит спрос на нефтепродукты.

Напомним, мировые цены на нефть во вторник чуть снизились на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии.