В Киргизии рассказали о ходе переговоров с Таджикистаном после перестрелки на границе

Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стороны смогли договориться отвести стянутые к месту перестрелки дополнительные силы, сообщили в киргизской погранслужбе.

«По состоянию на 17.30 (14.30 мск) 14 июня 2022 года обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной», – цитирует сообщение киргизского ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что в местности Булак-Башы прошла встреча пограничных представителей Киргизии по баткенскому направлению и Таджикистана по согдийскому направлению. Обе стороны высказали свои претензии по произошедшему утром конфликту.

«Киргизской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации – таджикских пограничников», – добавили в погранслужбе.

По итогам встречи пограничники двух стран решили вернуть стянутые к месту дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации, обязать стороны закопать ранее выкопанные окопы, не создавать препятствий для сельхозработ граждан, уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы и обязать начальников пограничных постов «Булак-Баши» и «Кех» каждый день встречаться и обмениваться данными по обстановке.

«В ближайшее время ожидается проведение еще одной встречи пограничных делегаций двух республик», – заключили в ведомстве.

Напомним, утром в понедельник между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла перестрелка. По данным киргизских пограничников, таджикские пограничники применяли гранатометы и минометы.

В Таджикистане сообщили, что в результате перестрелки погиб один таджикский пограничник, есть раненые.