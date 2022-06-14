Молодежь предупредили о мошеннических вакансиях

Летняя подработка – возможность для подростков и студентов получить первый опыт работы, однако непонимание процесса трудоустройства может сделать молодых людей легкой добычей для мошенников, рассказала эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева.

«Следует насторожиться, если от соискателя требуется заполнить анкету с вопросами, не относящимися к трудовой деятельности (например, количество кредитов или информацию про родственников). В последнее время мошенников все больше интересует сбор персональных данных. Если компания задает подобные вопросы, с ней лучше попрощаться, не заполняя такую анкету», – сказала она «Газете.Ru».

Таким образом, по словам эксперта, данные могут оказаться у спамеров или людей, которые могут воспользоваться ими в своих целях. Также это повод проверить репутацию компании, почитать отзывы сотрудников.

Также стоит насторожиться при требовании любых взносов: это может быть обучение, «гарантии» найма на работу, оплата за оформление трудовой книжки или заключение контракта, отмечает Нечаева.

«Если вы переведете деньги, то с большой вероятностью ни денег, ни людей, с которыми шло общение, вы больше не увидите. Следует всегда помнить, что в трудовых отношениях «работодатель – специалист» платить должны вам, и никак иначе», – пояснила юрист.

Распространен обман и с «тестовым заданием». А самым опасным видом мошенничества, по ее словам, является утаивание от сотрудника реальной сути работы, выполняя которую он становится посредником в нелегальной деятельности. «Например, вакансия может быть описана как работа курьера, но зарплата будет необъяснимо высокой – на порядок выше средней по отрасли. В таких случаях надо точно знать, что именно вы будете доставлять», – подчеркнула эксперт. Так, не стоит соглашаться развозить запечатанные пакеты, если работодатель отказывается отвечать, что внутри. Также под видом должности «сотрудницы по общению в чатах» девушкам могут предлагать работу вебкам-модели.

«Подводя итоги, чтобы не стать жертвой мошенников, следует помнить несколько правил: выбирайте вакансии из списка зарегистрированных компаний; проверяйте компанию в интернете, если хотите откликнуться на одну из вакансий; вакансия предлагает высокую зарплату с низкими или неявными требованиями? Такое лучше обходить стороной», – заключила она.

В свою очередь сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил летний рейтинг сезонных предложений работы в России.

Традиционно сотрудников на сезонную занятость ищут аграрные предприятия. В Липецке требуется сборщик клубники. Сотруднику предстоит собирать ягоды на грядках. Работодатель предоставляет бесплатное жилье и питание. Доход на этой вакансии зависит от количества собранного урожая.

Рабочего на сбор редиски ищут в Ленинградской области. От соискателя требуется опыт работы по уборке урожая, а также трудолюбие и физическая выносливость. Сотрудник будет участвовать в работах по сбору и вязке редиса. Работодатель предоставляет бесплатное жилье.

Детский оздоровительный лагерь подбирает инструктора по физической культуре. В обязанности работника входит организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие. Кандидату необходимо иметь высшее спортивное образование и уметь работать с детьми от 6 до 14 лет. Работодатель предоставляет бесплатное продвижение и 4-разовое питание, а также льготную путевку на ребенка школьного возраста. Лагерь находится в Ленинградской области.