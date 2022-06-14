Украинский посол рассказал о требовании Зеленского добывать гаубицы и бронетехнику

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы все посольства добыли как можно больше оружия, в частности, гаубицы и бронетехнику, заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

«Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент, – это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», – передает его слова в эфире телеканала «Украина 24» РИА «Новости».

Мирошниченко уточнил, что Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и «некоторые муляжи».

Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.

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