Лукашенко предложил усилить КГБ

Комитет государственной безопасности (КГБ) по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности в Белоруссии необходимо усилить, а также создать направление для работы над информационной безопасностью, заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси», – цитирует РИА «Новости» политика.

По его словам, спецслужбы в современном мире приобретают все большее значение и должны модернизироваться в соответствии потребностями.

«Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие», – отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что, возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал».

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