Песков заявил о возвращении антироссийских санкций бумерангом

Россия – слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России. Россия – слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», – сказал ТАСС Песков.

Также он сообщил, что речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ) будет «чрезвычайно важной». Глава государства поговорит о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — сказал Песков.

Пленарное заседание юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума с участим Путина состоится 17 июня. Главная тема форма звучит следующим образом – «Новый мир – новые возможности».

Как сообщается в релизе Росконгресса, тема отражает глобальные процессы изменений, происходящие в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, дающей возможность вести диалог со всеми заинтересованными сторонами.