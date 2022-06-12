Активисты Бессмертного полка отметили День России

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» провело ряд мероприятий, посвященных Дню России, по всей стране.

В Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялась интерактивная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину «Завет Петра Великого». Церемония посвящалась 300-летию исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства, установленной императором Петром Великим в 1722 году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Нижегородцы гордится, что на нашей земле огонь памяти, зажженный императором Петром Великим не угас, и завет Петра Великого достойно хранить память о гражданском и воинском подвиге предков принял и приумножил наш президент Владимир Путин», – отметил член регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Сергей Малиновский.

Также в Московской области руководитель регионального отделения Валерий Анисимов передал Совету ветеранов ВС России Города-героя Волоколамска часть гильзы от отечественного зенитного ракетного - пушечного комплекса «Панцирь-СМ» с землей с освобожденных от неонацизма территорий Харьковской области.

Кроме того, руководитель исполкома регионального отделения Елена Кучерова посетила могилу воина, защищавшего Отечество в Первую чеченскую войну и «не отрекшегося от Креста», как гласит надпись на обелиске, Евгения Родионова. Уроженец Подмосковья, он был жестоко убит боевиками. На сегодняшний день Евгений – местночтимый святой, канонизирован в нескольких епархиях Православной Церкви.

В Астрахани активистами Бессмертного полка России совместно с участниками других патриотических организаций была открыта выставка макетов оружия, военных артефактов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны «Мы помним подвиг солдата». В Астраханском государственном техническом университете была проведена акция «Российский триколор» и прошла интеллектуальная игра «Моя Родина – Россия», в ходе которой студенты узнали об истории государственных символов нашей страны, отражающих важные вехи в многовековом историческом пути России.

В преддверии Дня Победы в Москве в Музее Победы на Поклонной горе Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко делегациям городов Воинской славы на вечное хранение передала «Мечи Победы», изготовленные уральскими оружейниками. В числе тех, кто был удостоен этой чести, были и представители города Старый Оскол Белгородской области. И сегодня, в День России, в Старом Осколе в присутствии ветеранов, поисковиков, членов молодежных военно-патриотических клубов и активистов Бессмертного полка России прошло торжественное мероприятие по передаче «Меча Победы» городу.

«Для меня – это честь в такой торжественный и знаковый для всего Старого Оскола день находиться на пощади Победы и быть участником этого замечательного мероприятия» – признался активист Бессмертного полка России Константин Нечаев.

В городе Ангарске Иркутской области сегодня прошел велопробег, посвященный празднованию Дня России. Инициатором велопробега стало региональное отделение Бессмертного полка России в Иркутской области при содействии Ангарского полка оперативного назначения Росгвардии. Фотозону и передовое снаряжение участникам также предоставило региональное отделение Бессмертного полка. Гимн России в исполнении военного оркестра Ангарского полка ознаменовал старт велопробега. На финише всех участников – а набралось более 100 велолюбителей, ждала полевая кухня, вкусная каша и печенье с чаем.

В Ростовской области на школе в хуторе Отрадном по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России состоялось торжественное открытие памятной доски гвардии старшине Борису Журавлеву, погибшему во время проведения специальной военной операции на Юго-Востоке Украины. Борис погиб, прикрывая отход своих товарищей. Их отряд разведки попал в засаду к иностранным наемникам. Старшина Борис Журавлев, истекая кровью от страшного ранения, лишившего его руки, отстреливался до последнего патрона, давая своим раненым боевым товарищам возможность пробиться к своим. В ближайшее время школа, где он учился, будет названа именем Героя России Бориса Борисовича Журавлева.

В детском спортлагере «Дружба» в Саратовской области силами регионального отделения Бессмертного полка России был турнир по армрестлингу.

А в детском лагере имени Гагарина город Заводоуковск Тюменской области накануне Дня России прошел свой Бессмертный полк. Директор лагеря Наталья Старокорова рассказала, что просит ребят привозить в лагерь фотографии своих родственников – участников ВОВ, чтобы пройти с ними в шествии Бессмертного полка, вспомнить героев Отечества, поклониться их памяти и ощутить гордость за свою страну, которая зовется Россией.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными. Он подчеркнул, что о Петре Первом, его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать, именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой, мировой державы.