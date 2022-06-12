Появились подробности смертельного ДТП в Подмосковье с велосипедистами

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 05:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Появились подробности смертельного ДТП в Подмосковье с велосипедистами
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Водитель иномарки, въехавшей в группу велосипедистов в Луховицком районе Подмосковья, не справился с управлением, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
«По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пахра водитель «Рено» не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем «Мерседес», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС. По данным подмосковного главка, девять пострадавших госпитализированы, один человек погиб.
Ранее в силовых структурах сообщали, что легковой автомобиль после ДТП в Луховицком районе Подмосковья въехал в группу детей на велосипедах, в результате погиб один человек, еще 11 пострадало, в том числе семеро – дети.
Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
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Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей, сообщили в силовых структурах.
«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
При этом все пути с завода для боевиков отрезаны, отмечается, что сделать это невозможно.
«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – сообщил источник.
Сейчас в бомбоубежищах «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.
В США предложили способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии
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Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют «северной столицей» республики.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», – сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews, сообщает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2».
«США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше», – сказал Логсдон.
Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
За всю историю конфликта, который длится с начала 90-х, Тирасполь лишь в 2003 году выражал готовность говорить о воссоединении с Кишиневом. В то время активно обсуждался проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия имели бы статус субъектов. Но в итоге Кишинев отверг план, в работе над которым участвовал первый замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак (документ так и назывался – Меморандум Козака). Как пишет «Коммерсант», Москва поддержала сенсационное предложение президента ПМР Вадима Красносельского о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт, но молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали.
«Меморандум Козака» в последний момент перед подписанием был отвергнут тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Последний заявил, что пункт о присутствии российских войск в республике не был с ним согласован. Критики Воронина считали, что такой шаг он сделал под давлением Запада.
По мнению Козака, молдавская сторона достаточно хорошо знала текст договора, была с ним согласна и стремилась к скорейшему подписанию, а причиной неудачи стало прямое вмешательство американского посла, чего Воронин не скрывал в разговоре с Козаком.
В августе Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
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Российский дипломат язвительно ответил на заявления США о «путинском налоге»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.
По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
В апреле Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.
Сами граждане США позже начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в стране и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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В Польше признали поспешность антироссийских санкций
Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.
По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей, сообщает РИА «Новости».
«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», – сказал политик.
Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.
В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. Польским гражданам разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах, эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
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Япония увидела угрозу повторения украинских событий в Азии
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Существует опасение, что в Индо-Тихоокеанском регионе повторится ситуация, которая произошла на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Киси сказал, что «обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», передает ТАСС.
По его словам, Япония «находится на передовой в деле поддержания международного порядка, основанного на букве закона», и собирается повысить свою обороноспособность. Как заявил Киси, Токио «осознает тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия». Он призвал оказывать помощь государствам, которые подверглись нападению, чтобы избежать повторения подобных сценариев.
В пятницу на «полях» конференции в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что «министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
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Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений, документы опубликованы на портале правовой информации.
Также для обеспечения и защиты прав граждан России документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, сообщает РИА «Новости».
Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить образование «вакуума» в исполнении решений.
Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.
В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.
18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.
Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО
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Финляндия не согласилась экстрадировать в Турцию участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) как того требует президент Турции Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT.
Агентство запросило в финском минюсте турецкие запросы об экстрадиции за период 2019-июнь 2022 года, сообщает РИА «Новости».
«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению Турции, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, которых они считают террористами», – говорится в сообщении.
К началу июня Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции, семь из которых удовлетворили. В том числе Финляндия экстрадировала двух человек, за которыми, судя по документам, не было никаких признаков терроризма, сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО.
В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
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Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям украинских военных, сообщает информационное агентство ЧТК.
«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», – передает ТАСС слова министра.
Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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США оценили возможность участия ВМС в решении вопроса экспорта зерна с Украины
ВМС США могут задействовать для решения проблемы экспорта зерна с Украины, но Вашингтон отдает приоритет дипломатическому пути, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Остина спросили, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, передает РИА «Новости».
«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», – ответил руководитель военного ведомства США, но заверил, что Вашингтон «всегда хочет сначала поискать дипломатического решения». Остин «видит много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере». Он выразил надежду, что «случатся правильные вещи».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один».
Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Эксперт объяснил разногласия по поводу вступления Украины в ЕС
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Украину тащат в ЕС исключительно по политическим мотивам, но с экономической точки зрения это абсурд, потому что богатым странам Евросоюза придется содержать Украину за свой счет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Австрия выдвинула неожиданное условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
«Евросоюз стремится к выравниванию уровня социально-экономического развития. Принцип ЕС – богатые страны помогают бедным. Соответственно, если в ЕС вступают богатые страны, такие как Финляндия и Швеция в 1995 году, то Европейский союз становится богаче и может больше помогать бедным – тем же странам Прибалтики, которые вошли в ЕС в 2004 году», – напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Если к таким бедным членам ЕС как Болгария, Румыния, Литва и Латвия добавится многомиллионная Украина, «то полюс бедности в ЕС резко увеличится», что будет особенно заметно после выхода из ЕС Великобритании 31 января 2020 года. «Те деньги, которые перераспределяются в Брюсселе в пользу бедных, надо будет перераспределять самой бедной, то есть Украине», – пояснил собеседник.
Другой вопрос, готовы ли страны Прибалтики отказаться от части своих средств. Для них «вступление Украины в ЕС абсолютно невыгодно с экономической точки зрения». «Собственную экономику Эстония, Латвия и Литва давно уничтожили. Эта же проблема касается целиком Польши, которая последние полтора десятилетия пользуется уникальными дотациями и субвенциями со стороны Европейского совета. Но если появится гораздо более бедная Украина, то деньги пойдут туда, а не в Польшу. С экономической точки зрения – вступление Украины в ЕС – это абсурд», – подчеркнул собеседник.
Дания, Нидерланды и Германия понимают, что деньги придется выкладывать из карманов их гражданам. «В Евросоюзе уже утомились отдавать деньги Афинам. Деньги уходят, а социально-экономические проблемы так и не решаются. Поэтому в ЕС по поводу Украины есть разные точные зрения. С точки зрения политики Украину тащат в ЕС, и заодно чтобы Россию позлить. А с точки зрения экономики европейские чиновники хватаются за волосы и абсолютно не понимают, как обеспечить эту страну и ее интеграцию в ЕС», – пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН.
Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия». Ранее Нехаммер призвал создать «европейскую подготовительную зону» для Украины и Молдавии в качестве переходного этапа между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС.
По словам канцлера, так называемое «подготовительное пространство» позволит странам достичь стандартов Евросоюза, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле. По его словам, в ходе споров о членстве Киева в ЕС необходимо избавиться от эмоций, потому что быстрое вступление Украины «нереалистично».
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Амстердам говорит о несоответствии Киева критериям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Копенгагене считают, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу».
Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей кандидатский статус.
Киев заявлял, что сыт по горло «специальными решениями» и отдельными моделями интеграции в Европейский союз и хочет полноправного членства, о чем говорил в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Через несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. В открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера, президенты выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС».
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Алжир назвал условие поставок газа в Испанию
Алжир продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Испанию, если коммерческие компании также будут выполнять свои обязательства, заявило алжирское представительство при ЕС.
Как заявило представительство, Алжир «дал понять», что намерен «продолжать выполнять все свои обязательства по этому поводу при условии, что коммерческие компании также будут выполнять все договорные обязательства». Алжир выразил сожаления в связи с реакцией ЕС на решение, касающееся приостановки действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Подчеркивается, что оно «ни прямо, ни косвенно не влияет на те обязательства, которые содержатся в Соглашении об ассоциации между Алжиром и ЕС», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приостановка Алжиром действия договора ставит под угрозу его отношения со всем Евросоюзом. В среду Алжир объявил о приостановке действия договора. Алжир прекращает все экспортные и импортные операции с королевством. Данные решения были приняты из-за позиции Мадрида в отношении Западной Сахары.
В апреле алжирское министерство энергетики подчеркнуло, что Алжир может остановить подачу своего газа пиренейскому королевству, если Мадрид попытается использовать газопровод «Магриб – Европа» в реверсном режиме.
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