Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей, сообщили в силовых структурах.

«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

При этом все пути с завода для боевиков отрезаны, отмечается, что сделать это невозможно.

«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – сообщил источник.

Сейчас в бомбоубежищах «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.