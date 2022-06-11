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Британские водители начали массово увольняться из-за роста цен на бензин
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Британские таксисты, а также многие другие люди, которым приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного роста цен на топливо, сообщает газета Observer со ссылкой на профсоюз Великобритании GMB Union.
Издание сообщает, что по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса (2,25 доллара США), а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов (123,16 доллара). Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (порядка 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добираться до работы, сообщает РИА «Новости».
«Члены профсоюза GMB, как и все прочие, страдают от резко выросших счетов за энергию, взлетевших цен на еду и топливо, достигнувших порядка двух фунтов стерлингов за литр... Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, (которым надо ездить на автомобиле) на работу буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать», – цитирует Observer главу профсоюза Гэри Смита.
Он добавил, что в Британии наблюдается массовый уход сотрудников во многих из указанных областей. Он считает, что ситуация будет только ухудшаться, если цены продолжат расти.
Ранее сообщалось, что цена на полную заправку автомобиля с баком в 55 литров в Британии в первый раз в истории превысила отметку в 100 фунтов стерлингов (около 125 долларов).
В среду цена на литр бензина в Британии превысила 180 пенсов (2,2 доллара), увеличившись за день на 2 пенса (0,02 доллара). В RAC заявляли, что это – рекордный суточный прирост за 17 лет.
Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
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Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей, сообщили в силовых структурах.
«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
При этом все пути с завода для боевиков отрезаны, отмечается, что сделать это невозможно.
«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – сообщил источник.
Сейчас в бомбоубежищах «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Захарова дала Киеву совет по мобилизации покинувших Украину женщин
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Украинский генштаб объявил о мобилизации женщин, но «объекты мобилизации» Киеву надо искать за границей, с иронией сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что украинские посольства по всему миру доведут информацию до своих граждан за рубежом, и «в украинские загранучреждения выстроится очередь из людей и Porsche Cayenne, на которых объекты мобилизации случайно покинули Родину в трудный для нее час».
Дипломат предположила, что уехавшие из страны «по первому зову» побегут записываться к дипломатам, «расталкивая друг друга локтями».
«Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить», – заключила она.
Российский дипломат язвительно ответил на заявления США о «путинском налоге»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.
По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
В апреле Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.
Сами граждане США позже начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в стране и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Япония увидела угрозу повторения украинских событий в Азии
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Существует опасение, что в Индо-Тихоокеанском регионе повторится ситуация, которая произошла на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Киси сказал, что «обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», передает ТАСС.
По его словам, Япония «находится на передовой в деле поддержания международного порядка, основанного на букве закона», и собирается повысить свою обороноспособность. Как заявил Киси, Токио «осознает тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия». Он призвал оказывать помощь государствам, которые подверглись нападению, чтобы избежать повторения подобных сценариев.
В пятницу на «полях» конференции в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что «министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.
«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».
Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
СМИ: В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова
На территории Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
По данным издания «Страна», генерал пытался перевезти через границу 600 тыс. евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Наумов пытался пересечь границу в сопровождении гражданина Германии, которого тоже задержали.
Сейчас мужчины находятся в изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов. Согласно законодательству Сербии, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Посол заявил о критической точке в отношениях России и США
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Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.
Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».
Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».
Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
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Захарова назвала Зеленского взращенным Западом «монстриком»
Западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).
«Есть люди, которые навязчивы до зубной боли только потому, что они заставляют тебя что-то делать, не забывать о какой-то теме. У них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) другое к нему отношение: они понимают, что создали монстрика, который аккуратненько, а где-то неаккуратненько начинает их сжирать», – сказала она в интервью, опубликованном в пятницу на канале «Вован и Лексус» в Rutube.
По мнению дипломата, глава Украины поверил в то, что Запад «отменит» любого человека, на которого он укажет пальцем. Он выстраивает свой придуманный мир, куда встраивает себя.
«Я уверена, что он абсолютно точно считает, что он управляет миром», – отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).
Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова
В ходе визита в Россию президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передвигался на автомобиле Aurus, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.
Источник ТАСС сообщил, что Туркмения «приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine», который «обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством».
Напомним, президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали в ходе переговоров в Москве декларацию об углублении партнерства между странами.
Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
В США предложили способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии
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Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют «северной столицей» республики.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», – сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews, сообщает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2».
«США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше», – сказал Логсдон.
Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
За всю историю конфликта, который длится с начала 90-х, Тирасполь лишь в 2003 году выражал готовность говорить о воссоединении с Кишиневом. В то время активно обсуждался проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия имели бы статус субъектов. Но в итоге Кишинев отверг план, в работе над которым участвовал первый замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак (документ так и назывался – Меморандум Козака). Как пишет «Коммерсант», Москва поддержала сенсационное предложение президента ПМР Вадима Красносельского о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт, но молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали.
«Меморандум Козака» в последний момент перед подписанием был отвергнут тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Последний заявил, что пункт о присутствии российских войск в республике не был с ним согласован. Критики Воронина считали, что такой шаг он сделал под давлением Запада.
По мнению Козака, молдавская сторона достаточно хорошо знала текст договора, была с ним согласна и стремилась к скорейшему подписанию, а причиной неудачи стало прямое вмешательство американского посла, чего Воронин не скрывал в разговоре с Козаком.
В августе Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
Запорожская область рассказала о закупках зерна Северной Америкой
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Страны Северной Америки закупают зерно на освобожденных от украинских формирований территориях Запорожской области «по хитрым схемам», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов отметил, что «Запорожская область – это по сути закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда». Он напомнил, что во времена СССР «были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями», передает ТАСС.
«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта», – сообщил он.
В регионе «договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», заявил Рогов.
Он сообщил, что расчеты проводятся как безналичным способом, так и наличным, поскольку банковская система пока представлена в области только одним банком. Однако идут переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в регионе. Как заверил Рогов, «это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными».
Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против России мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.
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В Польше признали поспешность антироссийских санкций
Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.
По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей, сообщает РИА «Новости».
«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», – сказал политик.
Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.
В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. Польским гражданам разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах, эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.