Добровольцы ВСКС помогли семье из Мариуполя

Посол заявил о критической точке в отношениях России и США

Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.

Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».

Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».

Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

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