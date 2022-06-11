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Полянский оценил попытку Байдена переложить на Путина вину за инфляцию в США
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.
По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Президент Бразилии усомнился в честной победе Байдена на выборах
Бразильский лидер Жаир Болсонару выразил сомнения насчет честной победы действующего главы Белого дома Джозефа Байдена на президентских выборах США.
«Я не буду обсуждать суверенитет другой страны. Но у Трампа дела шли действительно хорошо. Мы не хотим, чтобы это произошло в Бразилии», – сказал Болсонару, говоря о «краже второго президентского срока» у предыдущего президента США Дональда Трампа, передает «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.
Болсонару также заявил о широкомасштабном мошенничестве на выборах 2020 года в США.
Ранее СМИ сообщали, что все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна раздумывают о бойкоте Саммита Америк в Лос-Анджелесе.
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Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
Российский лидер Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.
Согласно указу главы государства, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка», сообщается на официальном портале правовой информации.
Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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Путин: США должны восстановить инфраструктуру Афганистана
Главные обязательства по восстановлению афганской инфраструктуры, прежде всего, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, заявил российский президент Владимир Путин.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», – заявил Путин в после переговоров с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими партнерами, включая московский формат консультаций Россия – Индия – Иран – США – КНДР – Пакистан по восстановлению Афганистана. Также Москва готова способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам нужно начать выплаты компенсаций пострадавшим странам и народам, в том числе Афганистану.
Байден остался без базы преданных сторонников
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У президента США Джо Байдена нет достаточного числа преданных сторонников среди избирателей, обычно президенты США не сталкиваются с такой проблемой, сообщили СМИ.
Обозреватель Аарон Блейк в комментарии для Washington Post заявил, что «даже общие показатели подчеркивают политические проблемы» Байдена. Так, лишь треть американцев одобряет его работу, но есть и «нечто еще более тревожное для демократов», заявил журналист. По его словам, «Байден выглядит лидером, у которого нет базы преданных сторонников». Его работу «решительно не одобряют» 39% американцев, а «решительно одобряют» только 14%, передает ТАСС.
Как подчеркивает Блейк, «очень редко бывает так, что президент решительно не нравится в три раза большему числу людей, чем решительно нравится». За последние 40 лет в США подобное отношение было только к Джорджу Бушу - младшему под конец его второго срока. У Дональда Трамп поддержка преданных сторонников была гораздо выше.
У Байдена же «нет уравновешивающей поддержки» сторонников, то есть «большинство демократов не одобряют президента-демократа», что «весьма необычно», заявил Блейк. Это «создает проблему для демократов на промежуточных выборах» в Конгресс США осенью.
Отмечается, что нынешний лидер США «уже давно скатился в это состояние и нет никаких признаков того, что это временное явление, как это было у его предшественников, оказавшихся в аналогичном положении». Блейк не исключает, что «снижение» рейтингов «будет приостановлено, если инфляция сократится», но такое «не происходит в одночасье». Как заявил журналист, «пока нет простых ответов».
Напомним, американские СМИ сообщали, что моральный дух сотрудников вашингтонской администрации падает из-за ряда нерешенных проблем, американский лидер Джо Байден раздражен значительным снижением его рейтинга.
Байден вновь оступился на трапе самолета
Президент США Джо Байден вновь оступился при попытке подняться по трапу самолета.
Байден в среду отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк. На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах, передает РИА «Новости».
Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.
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Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев
Глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Комментируя майские данные об инфляции, установившей рекорд более чем за 40 лет, Байден заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». По его словам, «путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру», передает РИА «Новости».
Как заявил Байден, «высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов». Он указал, что «бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине».
«Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах», – сказал он.
Также Байден обвинил девять иностранных судоходных компаний, которые «перевозят грузы из Азии в США». По его словам, они «сформировали три консорциума» и «подняли свои цены на 1000%». Президент США призвал Конгресс страны «положить этому конец». «Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 млрд долларов. Семикратный рост за год», – сказал он.
Напомним, Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России
Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».
При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.
В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.
Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.
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Байден уведомил Конгресс об участии ВС США в операциях за рубежом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года направил в Конгресс очередное ежегодное уведомление об участии американских военнослужащих в различных операциях по всему миру.
В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается: «С учетом того, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе», передает ТАСС.
Как информировал Байден, 561 военнослужащий США включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии, которая насчитывает около 4 тыс. человек.
В уведомлении констатируется, что «в Афганистане нет военных США». Вместе с тем, по словам Байдена, американская сторона располагает средствами для «реагирования на угрозы для США и их интересов, если они возникнут в Афганистане».
Байден не уточняет, сколько американских военнослужащих находится в Сирии и Ираке. Они, по словам американского лидера, нацелены на сотрудничество с «местными партнерами» в борьбе с террористическими группировками. Кроме того, военнослужащие США, по словам Байдена, участвуют в борьбе с террористами в Йемене. В уведомлении также указан целый ряд других стран, где находятся американские военнослужащие.
Напомним, по данным Associated Press на начало мая, «неустановленное число американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран».
В конце апреля мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился «помогать» украинским войскам. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».
В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
При этом в конце апреля Байден выступил с утверждением, что якобы не отправит на Украину ни одного американского военнослужащего, чтобы избежать риска «третьей мировой войны». Ранее в Белом доме прокомментировали мнение сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки американских военных на Украину.
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Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России
Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше.
«Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.
Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.
В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.
Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Молодой ученый рассказал о планах выпуска в России автомобилей из карбона по доступным ценам
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Россия, несмотря на западные санкции, которые перекрыли доступ к зарубежному оборудованию, способна выпускать даже более высококачественные материалы, чем композитное крыло для самолета МС-21, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист-химик Евгений Трофименко, участник встречи Владимира Путина с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
«Углеродные композитные материалы – высокопрочные, но при этом очень легкие. Изначально сфера их применения – авиация и космос. Но сейчас цены на эти материалы снижаются, а сфера их применения расширяется», – рассказал 26-летний Евгений Трофименко, специалист научно-исследовательского центра по разработке технологий производства углеродных волокон.
«Из этого материала изготавливаются лопасти для ветряков, – пояснил собеседник. – Материал может быть востребован в автомобилестроении при изготовлении легких кузовов. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, чтобы автомобили из карбона не стоили космических денег, а были вполне доступны. Во Владивостоке есть частная верфь, которая делает прогулочные катера на базе углекомпозитов. В целом, Россия активно разрабатывает новые технологии производства углеродных волокон, у нас есть успехи в этом направлении».
Вместе с тем, последнее время, из-за западных санкций разработка и производство композитных материалов переживает сложности. Например, заметил собеседник, «до последнего времени итальянские судоверфи закупали российские углекомпозиты, которые использовались при постройке элитных яхт». Сейчас это направление работы закрыто. С другой стороны, из-за санкций у наших компаний нет возможности закупить иностранное, в частности, немецкое оборудование, добавил Трофименко.
Но эти же сложные обстоятельства становятся стимулом для развитие собственных технологий и производств. В России планируется строить заводы по выработке углеродного волокна, рассказал Трофименко. «Мы в своей лаборатории создали мини-завод, настоящий производственный цикл, но только в меньшем масштабе. Российская компания изготовила для нас печи для обработки углеродных волокон. Качество продукции не подвергается сомнению», – отметил химик.
«Углеродные композитные материалы должны быть доступны всем. «Росатом» выпускает даже хоккейные клюшки из углекомпозитов, а не только центрифуги для обогащения урана. Мы же планируем расширять ассортимент – вплоть до производства велосипедов», – поделился планами Трофименко.
При этом Трофименко отметил, что развитие такой высокотехнологичных отраслей, как производство композитов (и в целом – развитие химической промышленности и нефтехимии) требует серьезной государственной поддержки.
Собеседник участвовал в прошедшей в четверг встрече президента с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Общение прошло в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Обратившись к Трофименко, глава государства поблагодарил специалиста-химика и его коллег из научно-исследовательского центра за разработку крыла из композитных материалов для отечественных пассажирских самолетов нового поколения МС-21.
«Сегодня мы делаем еще более высококачественные материалы», – рассказал Трофименко. При этом молодой ученый отметил, что производство композитных материалов – это отрасль, плотно связанная с нефтехимией. «Мы добываем огромные объемы нефти, но уровень их переработки пока, к сожалению, недостаточен», – констатировал Трофименко, задав вопрос президенту: «Как вы относитесь к инициативе о государственном стимулировании более глубокой переработки нефти и газа? Это может быть реализовано либо в виде нацпроекта, либо – совсем амбициозно – в виде госкорпорации».
Отвечая, президент отметил, что в России необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на продукцию химических производств, сообщает РИА Новости. «Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается», – заявил Путин.
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Байден назвал самое демократичное полушарие Земли в будущем
В ближайшее десятилетие Западное полушарие должно стать самым демократичным полушарием в мире, заявил президент США Джо Байден.
Выступая в Лос-Анджелесе на Саммите Америк, Байден заявил, что не видит причин, по которым «Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире». «У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», – приводит его слова РИА «Новости».
Байден заявил, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать саммит. Он также сообщил, что США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 млн долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке.
Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США «Американском саммите», так как были приглашены не все страны Латинской Америки. Аналогичную позицию занял и президент Боливии Луис Арсе – преемник Эво Моралеса. США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.