Эксперты заявили о расширении возможностей наблюдателей в ходе электронного голосования

Эксперты из семи регионов, в которых будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года, рассказали, чего ждут от применения передовых технологий на выборах и как готовятся они к мониторингу за онлайн-голосованием.

Позитивный опыт применения ДЭГ на выборах в регионе в прошлые годы отметила Декан факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова Татьяна Акопова. По ее словам, практика прошлых лет показала, что интерес со стороны жителей региона к возможности проголосовать онлайн относительно высок, более того, на федеральных выборах в 2020 году явка на ДЭГ составила 91,54% от зарегистрировавшихся на этот вид голосования, а в 2021 году уже – 94% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей, говорится в сообщении на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Техническая инфраструктура у нас развита на достаточном уровне. В связи с этими факторами дистанционное электронное голосование на выборах можно только приветствовать, однако вопрос разъяснения технических нюансов до сих пор актуален», – отметила эксперт.

Главный редактор газеты «Томские новости», член Общественной палаты Томской области Вера Долженкова подчеркнула, что в порядке проведения ДЭГ, принятом ЦИК России, а также в существующей законодательной базе закреплены гарантии прозрачности онлайн-голосования, корректного отражения каждого голоса.

«При проведении ДЭГ анонимизированные данные голосования зашифровываются и сохраняются с использованием технологии блокчейн. Как мы знаем, никакой электронный вброс в этой системе не остался бы незамеченным – это факт. Опыт наблюдения за ДЭГ накопился достаточно большой. На выборах депутатов Госдумы на площадке Общественной палаты России каждый день голосования производилось копирование транзакций в цифровой сейф-пакет. При сравнении этих данных с итоговыми расхождений не обнаружилось», – пояснила эксперт.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева обратила внимание на то, что разработчики ДЭГ в этом году значительно расширили возможности для независимого общественного контроля. «Так, например, своих представителей для наблюдения за ДЭГ в этом году смогут направить кандидаты и политические партии. Реальные возможности для наблюдения открыты и для всех желающих граждан. За дистанционным электронным голосованием – будущее! Вопрос в том, чтобы на понятном языке доносить до избирателей все преимущества такой формы голосования», – считает Горбачева.

По мнению председателя Общественной палаты Калининградской области Игоря Селиванова, наступил тот этап развития общества и государства, когда применение электронного голосование на выборах – это необходимость. «У технологии дистанционного электронного голосования есть свои неоспоримые плюсы, но и, конечно, вопросы, которые требуют дальнейшей проработки. Так, нельзя не учитывать тот факт, что процесс цифровизации распространяется практически на все сферы деятельности человека. В цифровом пространстве происходит коммуникация человека и государства. Почему выборы должны быть исключением? Когда для многих избирателей они – возможность реализовать свое право на формирование власти в стране. Тем более что технология была успешно апробирована на федеральных и региональных кампаниях», – подчеркнул Селиванов.

Главный редактор газеты «Калужская неделя» Анри Амбарцумян считает очень важным тот факт, что ДЭГ – это социальная ориентированная технология, цель которой – дать возможность участия в выборах для максимального числа избирателей, которые не смогут прийти на традиционный участок. «До выборов, как правило, «не доходит» большое число молодых людей в силу возрастного нигилизма. Кто-то из избирателей вынужден заниматься другими делами, помогать близким. Онлайн-голосование – это бесспорно альтернативная и удобная возможность выразить свою волю», – констатировал эксперт.

Представитель Агентства Политических и Экономических коммуникаций в Новгородской области Алексей Громский убежден, что радикально против применения ДЭГ на выборах выступают те, кто не хочет разбираться в устройстве технологии. «Опыт прошлых лет показал, что система дистанционного электронного голосования выдерживает колоссальную нагрузку, способна к отражению внешних атак. Система блокчейн, на которой базируется технология, как мы знаем, просто не пропускает фальсификации.

Член ОП России, заместитель председателя Общественной палаты Курской области Александр Терновцов отметил, что регион уже имеет успешный опыт проведения дистанционного электронного голосования на выборах. «Интерес жителей региона к электронной форме голосования достаточно высок. В Единый день голосования явка на ДЭГ составила более 90% заявившихся избирателей. В этом году мы также ожидаем высокую активность, так как доверие к процедуре по мере ее совершенствования еще больше возросло. Вся необходимая инфраструктура для общественного наблюдения за ДЭГ создана», – пояснил Терновцов.

В среду ЦИК России согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах России – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

В апреле ЦИК приняла за основу постановления, которыми утверждаются критерии для использования систем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, порядок проведения онлайн-голосования на федеральной платформе и требования к электронным спискам избирателей.