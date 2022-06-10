Немцы объяснили выпады Мельника против Меркель желанием уйти в отставку

|
10 июня, пятница | Последнее обновление — 14:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых
Разделы
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
Подробности...
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру.
Подробности...
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений.
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Немцы объяснили выпады Мельника против Меркель желанием уйти в отставку
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели газеты Der Tagesspiegel раскритиковали очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника в адрес экс-канцлера Ангелы Меркель.
Комментаторы отметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях, передает РИА «Новости».
«В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100%: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе...» – высказался Genesis11.
Пользователь wwal предположил, что таким образом Мельник «хочет спровоцировать свою давно назревшую отставку».
«Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка», – сыронизировал Fabian_K.
«Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия – где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины – продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом», – считает 2010ff.
Комментатор Zunke отметил, что «с нетерпением ждет его реакции (Мельника), если заявка кандидата не пройдет. «Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь», – написал он.
«Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя», – уверен herbert.nau.
Ранее дипломат назвал решение экс-канцлера блокировать кандидатуру Украины – «страны, управляемой олигархами» – на вступление в НАТО исторической ошибкой.
До этого Мельник заявил, что отсутствие у Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывает у него недоумение.
Напомним, Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине только 2 июня, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом». Она назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».
Украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие
|
|
Страны Североатлантического альянса выражают опасение по поводу того, что российские военные получат новые технологии из-за поставок передовых западных образцов вооружений Украине, сообщают СМИ.
Любое трофейное оружие с компонентами поиска и самонаведения, а также с алгоритмами шифрование может дать российским военным ключ к пониманию его работы и поможет в будущем защититься от него, заявил неназванный представитель британского посольства в США изданию Defense News.
При этом поставляемые западные системы РСЗО обладают дальностью в 70-80 километров, и считается, что риск их немедленного захвата невелик. Но потеря оружия меньшей дальности, такого, как британская самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» Brimstone с технологией распознавания целей, вызывает беспокойство. Фотографии якобы захваченных российскими военными или военными республик Донбасса Brimstone появились в Twitter в середине мая, обратило внимание издание.
Издание отмечает, что в НАТО начинает преобладать мнение о том, что военные секреты могут попасть к России по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). До этого глава Белого дома Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы.
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В конце мая российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
|
|
Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
|
|
Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области – район Кинбурнской косы», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в среду российские средства ПВО сбили два МиГа-29 и вертолет Ми-8 в Николаевской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР
|
|
Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает Россию уважать нормы гуманитарного права, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины
Большинство кораблей военно-морских сил Украины, которые оказались под контролем России с 2014 года, планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма.
Источник ТАСС сообщил, что «многие из них уже не подлежат даже буксировке». Указывается, что «в большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели». В силовых структурах Крыма уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции». Источник заявил, что они уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности. Отмечается, что Москва никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.
Напомним, в силовых структурах региона сообщали, что бронекатера, ставшие трофеями российских моряков в результате спецоперации России на Украине, могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь. В 2019 году Россия вернула Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе.
Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».
Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.
«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.
Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – пояснил журналист.
Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД России в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем России Сергеем Ворониным.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
|
|
Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.
Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракетным авиаударом уничтожены самолеты ВСУ на аэродроме Днепр
|
|
За минувшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой народной республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой народной республики и Лоскутовки Луганской народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».
В сообщении также говорится, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Помимо этого, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики.
Кроме того, сообщили в российском военном ведомстве, перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» в районах Попасная Луганской народной республики, Ледовка, Калиново Харьковской области и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Малая Камышеваха, Нижнее Купье Харьковской области и Яковлевка Донецкой народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», пять орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники», – собщили в Минобороны.
«Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое. К настоящему времени российскими военнослужащими очищено более пяти квадратных километров территории населенных пунктов Яровая и Студенок, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин», – добавили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Погребинского на Украине заподозрили в госизмене
|
|
Политтехнолог Михаил Погребинский на Украине стал подозреваемым по делу о государственной измене, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене», – передает сообщение прокуратуры Киева РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда» (УП).
«Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников УП, это Михаил Погребинский», – добавила «Украинская правда».
Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были «направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее», сообщает издание.
По информации УП, Погребинский покинул Украину в начале апреля. В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и «никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля» не имеет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Запорожской области решили сохранить два государственных языка
Русский и украинский языки будут государственными на освобожденной территории Запорожской области, если поступят запросы от населения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Пока мы не видим проблем в том, чтобы было два государственных языка, никакого языкового преследования не планируется, оба языка важны и присутствуют. На освобожденной территории области так все и есть, в отличие от того же [города] Запорожья, где русский под запретом. Если будет запрос в обществе, если будут обращения, требования, просьбы – пожалуйста, мы будем выносить тогда на голосование, на референдум, спрашивать мнение. Пока проблемы нет, главное, чтобы был русский в том числе. Это то, чего люди долгие годы ждали», – рассказал он ТАСС.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Связанный с СБУ «смотрящий» задержан в Запорожской области
Задержан Артур Горобец (Туча) – один из лидеров организованной преступной группировки, которая связана с СБУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что задержан «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча, которого «контролировал Александр Шмитько, начальник областного управления СБУ, долгие годы». «А до этого еще и глава управления по борьбе с организованной преступностью МВД, то есть прослеживается четкая спайка карательных структур и криминального мира», – приводит слова Рогова ТАСС.
По его словам, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела СБУ часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Рогов заявил, что на Украине «криминал фактически существовал при государственной поддержке, соучастии», сейчас выстроена определенная пирамида преступного мира, криминал интегрирован во власть.
Рогов рассказал, что «в последние восемь лет и здесь, и в каждом из населенных пунктов был свой «смотрящий». Криминал был «интегрирован с СБУ, МВД и так далее». По его словам, «карательные структуры режимов Порошенко и Зеленского четко взаимодействовали с криминалом».
Напомним, подразделение «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона.
Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР
Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Эслином, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».
«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.
Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|