Большинство школьников захотели строить карьеру в России

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1 июня, среда | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
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Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны.
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Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма.
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Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Большинство школьников захотели строить карьеру в России
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Подавляющее большинство учащихся российских школ верят в возможность построить карьеру в России, показал опрос платформы «Россия – страна возможностей», конкурса «Большая перемена» и Национальной технологической олимпиады (НТО), проведенный среди более 3 тыс. российских учеников.
Порядка 90% респондентов верят в возможность построить карьеру в России. Своим образованием дети из сел и городов тоже довольны примерно одинаково: около 70% оценили работу учителей на «хорошо» и «отлично», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
При ответе на вопрос о любимых предметах каждый пятый респондент выбрал математику. В топ-3 также вошли иностранный язык (9%) и история (8%).
В необходимости школьного образования больше всего убеждены ученики начальных классов: такого мнения придерживаются 93%. К концу обучения уверенность немного снижается – 16% учащихся 10-11 классов считают, что есть другие возможности для получения знаний.
Большинство детей мечтают быть счастливыми и успешными: к этому стремятся 67% девочек и 62% мальчиков. Девочкам гораздо интереснее путешествовать, чем мальчикам: такую мечту назвали 42% и 28% респондентов соответственно. Каждая четвертая школьница хотела бы реализовать свои творческие способности, у мальчиков интерес к творческим направлениям ниже почти вдвое (13%). При этом мальчики чаще задумываются об открытиях в науке – эта мечта есть у 23% школьников и у 14% школьниц.
Что касается карьеры, девочкам интереснее работать в сферах культуры и творчества (19%), здравоохранения (17%) и образования (8%). У мальчиков наибольший интерес вызывает IT и программирование – связать с этим свою жизнь хотели бы 38%.
Учащиеся младших классов пока не планируют быть бизнесменами – об этом мечтают всего 9%, в то время как к 11 классу об открытии своего дела задумываются уже 37% школьников. Ученики 1–4 классов чаще стремятся быть отличниками (21%) и хотят стать директорами или получить высокую должность (12%). Среди старшеклассников аналогичные ответы выбрали всего 3% и 8% соответственно.
Учащиеся также поделились своим мнением о замене человеческого труда роботами и новыми технологиями. Большинство респондентов – 72% – считают, что пока этого не произойдет.
Самая любимая книга современных школьников – «Гарри Поттер» Джоан Роулинг: ее назвали 10%. На втором месте по популярности «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (3%). По 2% – у «Робинзона Крузо» Дефо, «Приключений Тома Сойера» Твена, «Преступления и наказания» Достоевского, «Войны и мира» Толстого и «Мастера и Маргариты» Булгакова.
Опрос проводился платформой «Россия – страна возможностей», аналитическим центром «Большой перемены» и Национальной технологической олимпиадой (НТО) с 19 по 23 мая 2022 года. Участие в нем приняли 3133 школьника. Активнее всего по теме будущего высказывались ученики 5-7 классов (52% школьников), менее 2% школьники начальных классов, более 30 % – ученики 8-11 классов.
СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.
«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.
По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.
«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.
На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.
Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.
Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).
Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.
Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».
Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.
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Власти США испугались последствий конфискации российских активов
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Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.
По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.
Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.
В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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Патрушев: Польша переходит к захвату земель на западе Украины
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Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Так называемые «западные партнеры» киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», – сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».
Также Патрушев заявил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников.
«Нам они (США с союзниками) говорят, что «мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность». Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению», – сказал он.
По его словам, Владимир Зеленский, «объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства».
«В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей... Их действия ведут к реальному развалу страны», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
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Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины
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Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.
«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров.
По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы.
«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он.
«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами.
Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ
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Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до 3 тыс. человек убитыми.
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Стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами
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Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль... (GMLRS) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», – передает РИА «Новости».
По данным издания, РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств на вооружении у украинской армии.
При этом в США считают, что это не позволит ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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Лукашенко сообщил об освобождении белорусов из украинского плена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в результате проведения сотрудниками КГБ спецоперации фактически из украинского плена было освобождено несколько десятков белорусов.
«Благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена, несколько десятков белорусских граждан, которые явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей на Украине», – отметил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого распространил телеграм-канал «Пул Первого».
Отличившиеся сотрудники КГБ получили награды от президента. По словам президента Белоруссии, речь идет о водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, украинская сторона захватила.
«Еще одно мероприятие в рабочем графике ... под грифом «совершенно секретно». Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на момент начала спецоперации России на Украине на территории соседней страны застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. Часть покинули страну, но трех дальнобойщиков пришлось вызволять.
Для спасения водителей привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие.
Ранее Лукашенко заявлял, что у белорусских границ сложилась непростая военно-политическая обстановка, но жители страны готовы защищать свою независимость.
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СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова» за поддержку российской спецоперации
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» за поддержку спецоперации России на Украине, сообщила прокуратура Киевской области.
«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении (предъявили обвинение – прим. ВЗГЛЯД) ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия „Антонов“ по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением <…> военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (страной-агрессором украинские власти называют Россию – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ТАСС.
Конструктору предъявили обвинение в «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации» (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества или без него.
В ходе обыска у мужчины была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в «противоправной деятельности», фото и видеоматериалы с «антиукраинским контентом», сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в марте и апреле житель Ирпеня, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ».
Ранее полиция Словакии задержала экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за то, что он поддержал российскую спецоперацию на Украине.
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Свердловский губернатор защитил директора школы, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец»
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Руководитель екатеринбургской школы Любовь Кулева, в которой ученики на конкурсе исполнили «нетрадиционный» танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», – заявил Кувайшев в своем «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что не допустит, «чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут».
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, после предложения уволить директора лицея, ученики которого станцевали ЛГБТ-танец, родители начали собирать подписи в ее поддержку. В соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен человек пришли к стенам учебного заведения в защиту Любови Кулевой. Они уверены, что скандальное видео – не повод для отставки педагога.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить.
Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры того, как реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск по данным, полученным от беспилотника «Орлан».
Военное ведомство выложило запись, на которой виден запуск «Орлана» с механической катапульты, а также развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе. После показаны кадры залпового огня РСЗО и попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
«Батарея РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в результате удара уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».
Подобные ракетные системы стремятся получить и на Украине. Так, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Греция передаст советские танки Украине
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ФРГ и Греция согласовали поставки греческих танков советского образца Киеву, в ответ Берлин должен поставить Афинам современные бронетранспортеры, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений», – цитирует Шольца ТАСС.
Он заявил, что Берлин договорился с Афинами о выделении советских танков Украине. «За это мы предоставим [Греции] немецкие бронетранспортеры», – пояснил канцлер.
По его словам, военные ведомства стран прорабатывают конкретные условия этой сделки. Шольц подчеркнул, что подобное соглашение обсуждается и с Польшей.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострял вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Немецкое агентство DPA сообщало, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
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