Большинство школьников захотели строить карьеру в России

Подавляющее большинство учащихся российских школ верят в возможность построить карьеру в России, показал опрос платформы «Россия – страна возможностей», конкурса «Большая перемена» и Национальной технологической олимпиады (НТО), проведенный среди более 3 тыс. российских учеников.

Порядка 90% респондентов верят в возможность построить карьеру в России. Своим образованием дети из сел и городов тоже довольны примерно одинаково: около 70% оценили работу учителей на «хорошо» и «отлично», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

При ответе на вопрос о любимых предметах каждый пятый респондент выбрал математику. В топ-3 также вошли иностранный язык (9%) и история (8%).

В необходимости школьного образования больше всего убеждены ученики начальных классов: такого мнения придерживаются 93%. К концу обучения уверенность немного снижается – 16% учащихся 10-11 классов считают, что есть другие возможности для получения знаний.

Большинство детей мечтают быть счастливыми и успешными: к этому стремятся 67% девочек и 62% мальчиков. Девочкам гораздо интереснее путешествовать, чем мальчикам: такую мечту назвали 42% и 28% респондентов соответственно. Каждая четвертая школьница хотела бы реализовать свои творческие способности, у мальчиков интерес к творческим направлениям ниже почти вдвое (13%). При этом мальчики чаще задумываются об открытиях в науке – эта мечта есть у 23% школьников и у 14% школьниц.

Что касается карьеры, девочкам интереснее работать в сферах культуры и творчества (19%), здравоохранения (17%) и образования (8%). У мальчиков наибольший интерес вызывает IT и программирование – связать с этим свою жизнь хотели бы 38%.

Учащиеся младших классов пока не планируют быть бизнесменами – об этом мечтают всего 9%, в то время как к 11 классу об открытии своего дела задумываются уже 37% школьников. Ученики 1–4 классов чаще стремятся быть отличниками (21%) и хотят стать директорами или получить высокую должность (12%). Среди старшеклассников аналогичные ответы выбрали всего 3% и 8% соответственно.

Учащиеся также поделились своим мнением о замене человеческого труда роботами и новыми технологиями. Большинство респондентов – 72% – считают, что пока этого не произойдет.

Самая любимая книга современных школьников – «Гарри Поттер» Джоан Роулинг: ее назвали 10%. На втором месте по популярности «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (3%). По 2% – у «Робинзона Крузо» Дефо, «Приключений Тома Сойера» Твена, «Преступления и наказания» Достоевского, «Войны и мира» Толстого и «Мастера и Маргариты» Булгакова.

Опрос проводился платформой «Россия – страна возможностей», аналитическим центром «Большой перемены» и Национальной технологической олимпиадой (НТО) с 19 по 23 мая 2022 года. Участие в нем приняли 3133 школьника. Активнее всего по теме будущего высказывались ученики 5-7 классов (52% школьников), менее 2% школьники начальных классов, более 30 % – ученики 8-11 классов.