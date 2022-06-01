Таиланд отменил карантин для туристов

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1 июня, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВФУ от путей снабжения
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Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма.
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Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
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Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Таиланд отменил карантин для туристов
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С 1 июня привитым путешественникам для въезда в Таиланд нужны сертификат о вакцинации и медицинская страховка на 10 тыс. долларов. Остальным для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест, сданный за 72 часа до вылета. Карантин для въезжающих отменен.
Действующая в стране система Thailand Pass будет автоматически выдавать иностранным гражданам QR-код в течение часа-двух после загрузки всех документов. По прибытии в страну путешественники также должны пройти медицинский осмотр, сообщает ТАСС.
Минздрав Таиланда пока не отменял масочный режим, но маски можно не носить в районах с низким уровнем заражения, подготовленными больницами и высоким уровнем вакцинации. Речь идет о Бангкоке и еще 30 провинциях. Использование масок остается обязательным для больных COVID-19 и контактных лиц, на массовых мероприятиях и в общественных местах.
В Таиланде общее число заболевших коронавирусом превысило 4,45 млн, умерли 30 тыс. зараженных. Полную вакцинацию в стране прошли 2,6 млн человек.
Ранее Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну.
Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины
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«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.
«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.
«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах», – рассказал политолог.
«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.
«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.
«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.
«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.
По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.
«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.
На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.
Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.
Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).
Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.
Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».
Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Пугачева ответила на провокационную надпись на Останкинской телебашне
Российская певица Алла Пугачева назвала авторов надписи на Останкинской телебашне в свой адрес людьми низкого уровня интеллекта.
«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» – заявила Пугачева своем Instagram* (призванная экстремистской и запрещенная в России соцсеть), передает РИА «Новости».
Между тем источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у отдела безопасности телецентра «Останкино» нет подтверждений, что подобная запись на здании была.
Сообщения о том, что на телецентре Останкино появилась надпись «Алла, хорошо, что ты убежала...» ранее появились в соцсетях.
Ранее Пугачева заявляла, что вернется в Россию из Израиля осенью 2022 года.
Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
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Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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Власти США испугались последствий конфискации российских активов
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Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.
По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.
Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.
В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Патрушев: Польша переходит к захвату земель на западе Украины
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Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Так называемые «западные партнеры» киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», – сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».
Также Патрушев заявил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников.
«Нам они (США с союзниками) говорят, что «мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность». Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению», – сказал он.
По его словам, Владимир Зеленский, «объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства».
«В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей... Их действия ведут к реальному развалу страны», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
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Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины
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Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.
«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров.
По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы.
«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он.
«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами.
Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ
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Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до 3 тыс. человек убитыми.
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Стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами
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Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль... (GMLRS) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», – передает РИА «Новости».
По данным издания, РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств на вооружении у украинской армии.
При этом в США считают, что это не позволит ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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Лукашенко сообщил об освобождении белорусов из украинского плена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в результате проведения сотрудниками КГБ спецоперации фактически из украинского плена было освобождено несколько десятков белорусов.
«Благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена, несколько десятков белорусских граждан, которые явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей на Украине», – отметил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого распространил телеграм-канал «Пул Первого».
Отличившиеся сотрудники КГБ получили награды от президента. По словам президента Белоруссии, речь идет о водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, украинская сторона захватила.
«Еще одно мероприятие в рабочем графике ... под грифом «совершенно секретно». Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на момент начала спецоперации России на Украине на территории соседней страны застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. Часть покинули страну, но трех дальнобойщиков пришлось вызволять.
Для спасения водителей привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие.
Ранее Лукашенко заявлял, что у белорусских границ сложилась непростая военно-политическая обстановка, но жители страны готовы защищать свою независимость.
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СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова» за поддержку российской спецоперации
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» за поддержку спецоперации России на Украине, сообщила прокуратура Киевской области.
«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении (предъявили обвинение – прим. ВЗГЛЯД) ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия „Антонов“ по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением <…> военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (страной-агрессором украинские власти называют Россию – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ТАСС.
Конструктору предъявили обвинение в «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации» (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества или без него.
В ходе обыска у мужчины была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в «противоправной деятельности», фото и видеоматериалы с «антиукраинским контентом», сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в марте и апреле житель Ирпеня, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ».
Ранее полиция Словакии задержала экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за то, что он поддержал российскую спецоперацию на Украине.
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