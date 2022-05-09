Полянский рассказал о планировавшихся ударах по России и Донбассу с Украины

Документы, полученные Россией в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют, что с украинской территории планировались удары по России и Донбассу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в эфире Sky News заявил, что свидетельства «со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу». В частности, «документы генеральского состава Украины указывают на это». Он подчеркнул, что Москва «в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН» нанесла своего рода упреждающий удар.

Кроме того, Полянский заявил: «Очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись», – передает РИА «Новости».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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