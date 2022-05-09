«Поезд Победы» представил две новые экспозиции

В Москве на Киевском вокзале прошла презентация обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея «Поезд Победы», среди новых экспонатов поезда-музея представлены материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.

Среди экспонатов подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма. Экспозицию дополняют мультемидийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Символично, этот праздник – День Победы празднуют не только россияне, но и жители свободного Донбасса. В наши дни, в 2022 году, потомки победителей 45-го борются с последователями нацизма и фашизма, попытавшегося возродится у рубежей нашей Родины. Вместе мы завершаем и другую – 8-летнюю войну. Новая Победа неизбежна – чтобы символы возродившегося нацизма остались экспонатами музеев памяти, но не атрибутами жизни людей», – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений – радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Среди раритетных экспонатов «Поезда Победы» – копии и подлинники редких документов за период 17-20 века, рассказывающие об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

Особый исторический статус региона отметил член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

«Сейчас особенно важно говорить, что не стоит навязывать людям какие-то умозрительные идеи. Донбасс всегда определял себя, как часть России. Здесь, в экспозиции Поезда Победы, представлен плакат, который называется: «Донбасс – сердце России», действительно в начале 20 века индустриальный Донбасс был крайне важен для нашей страны. Эта выставка шаг к тому, что разделительных границ между Донбассом и нашей страной не существует, и эта вековая связь имеет определенное духовное содержание», – сообщил он.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный сторителлинг в режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.